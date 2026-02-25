Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες

Sunday Funday για την παρουσιάστρια

25.02.26 , 15:14 Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Επιμέλεια STAR.GR
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στην κάμερα του Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πέρασε την Κυριακή της με φίλες σε γνωστό εστιατόριο.
  • Η παρουσιάστρια εντυπωσίασε με το κομψό outfit της σε μπεζ και εκρού αποχρώσεις.
  • Φόρεσε κοντό φόρεμα ή σετ με μίνι φούστα, εφαρμοστό τοπ και μακρύ cardigan.
  • Συνδύασε το look με ψηλές μπεζ μπότες και καπιτονέ τσάντα.
  • Η Σπυροπούλου είναι μητέρα δύο αγοριών και απολαμβάνει μικρές εξόδους από την καθημερινότητα.

Οι Κυριακές είναι για ξεκούραση και καλή παρέα, κι αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Πριν από τρεις μέρες, η παρουσιάστρια βρέθηκε για φαγητό και σουσού με τις φίλες της σε γνωστό μαγαζί, η θέα του οποίου «κόβει» την ανάσα. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα

Ωστόσο, τα βλέμματα όλων τράβηξε το πρωινό outfit της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, η οποία με κάθε της εμφάνιση αποδεικνύει τη μεγάλη της αδυναμία στη μόδα.

Για την περίσταση, η Queen Dina επέλεξε ένα κομψό, μονοχρωματικό σύνολο σε μπεζ και εκρού αποχρώσεις. Ειδικότερα, φόρεσε ένα κοντό φόρεμα ή σετ με μίνι φούστα σε ανοιχτό τόνο, το οποίο συνδύασε με εφαρμοστό τοπ και μακρύ cardigan με διακριτικές λεπτομέρειες στο τελείωμα. Στους ώμους της είχε ρίξει ένα ανοιχτόχρωμο παλτό, ενώ ολοκλήρωσε το look με ψηλές μπεζ μπότες μέχρι το γόνατο και μια μικρή καπιτονέ τσάντα στον ίδιο χρωματικό τόνο.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel

Σε μία από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram, η ίδια ποζάρει με τις κολλητές της, με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

«Sunday-Funday 🤎», σχολίασε στην ανάρτησή της. 

 

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει αφοσιωθεί πλήρως στη μητρότητα, αλλά πάντα απολαμβάνει αυτά τα μικρά διαλείμματα από την καθημερινότητα. Είναι μητέρα δύο αγοριών, του Βλάσση και του Βασίλη, καρπών του γάμου της με τον επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
