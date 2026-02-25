Τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Τα παιδιά ούρλιαζαν, ήξεραν ότι πεθαίνουν»

Ρίγη συγκίνησης από τις μαρτυρίες

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών με 57 νεκρούς, προκαλώντας ανατριχίλα στους συγγενείς των θυμάτων.
  • Η επιζήσασα Βάσω Κόκκαλη περιγράφει τις φρικτές στιγμές στο βαγόνι, όπου τα παιδιά φώναζαν για βοήθεια πριν πεθάνουν από τη φωτιά.
  • Ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι, ζητάει διαφάνεια για τις αιτίες θανάτου των θυμάτων και καλεί σε μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης.
  • Οι γονείς των θυμάτων απαιτούν να αποδοθούν ευθύνες και να γίνουν εξετάσεις σε εργαστήρια του εξωτερικού.
  • Η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή, με καλέσματα για συγκεντρώσεις στις 28 Φεβρουαρίου.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 από την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Τα βιώματα των συγγενών των θυμάτων και των επιζησάντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος προκαλούν ανατριχίλα.

Τέμπη:Θρήνος Στο Μνημόσυνο Για Τις Χρύσα, Θώμη Και Αναστασία

Η κ. Βάσω Κόκκαλη επέβαινε στο μοιραίο τρένο, στο τρίτο βαγόνι. Η επιζήσασα συγκλόνισε μιλώντας στις Αλήθειες με τη Ζήνα ανακαλώντας στη μνήμη της τη φρίκη που αντίκρυσε.

«Τα παιδιά ήταν ζωντανά, ούρλιαζαν για βοήθεια, φώναζαν "εδώ, βοήθεια εδώ". Μέσα στις φλόγες φαίνονταν χέρια που κουνιόντουσαν. Μέχρι που έσβησαν οι φωνές τους.... Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα παιδιά αυτά πέθαναν με τη σύγκρουση. Τα παιδιά ζούσαν. Αν δεν υπήρχε η φωτιά, αν δεν υπήρχε αυτό το κάτι, που εγώ δε θα το πω ξυλόλιο... Περιμένω όμως κάποιος ιθύνων να μου απαντήσει τι ήταν αυτό που οδήγησε σε τόσο φρικτό θάνατο τόσους ανθρώπους μπροστά στα μάτια μας... 

Έβλεπα το βαγόνι που καιγόταν και τους άκουγα. Το είπα και στον ανακριτή αυτό. Τα παιδιά ζούσαν. Και δεν ήταν δύο άτομα ή τρία, ήταν πολύ περισσότερα. Τα ουρλιαχτά ήταν απίστευτα».

Η ίδια καταγγέλλει πως μιάμιση ώρα μετά δεν υπήρχε γιατρός.  

«Από τους επιζώντες κανείς δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Φλεγόταν το βαγόνι με τέτοια ένταση που δεν υπήρχε περίπτωση να προσεγγίσει άνθρωπος εκεί. Και δυστυχώς, θα το πω, τα παιδιά ήξεραν ότι πεθαίνουν. Αυτό είναι το χειρότερο....Τα παιδιά ήξεραν ότι δεν είχαν πιθανότητες  (....) Κι άλλα πράγματα είπα στον ανακριτή. Για την Ιφιγένεια είπα στον ανακριτή ότι ζούσε αλλά καθυστέρησαν».

Τέμπη

«Δεν θα υπήρχαν τόσοι νεκροί αν δεν υπήρχε η φωτιά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν σε αυτό το βαγόνι θα μπορούσαν να είναι σοβαρά τραυματίες, να έχουν αναπηρίες, να έχουν προβλήματα, αλλά θα ήταν ζωντανοί. Τα παιδιά δεν σκοτώθηκαν με τη σύγκρουση. Πέθαναν μετά από κάποια λεπτά από τη φωτιά. Σταμάτησαν να ουρλιάζουν...» είπε η κ. Κόκκαλη.

Tέμπη: Kακώς Έκλεισε Η Ανάκριση, Λέει Ο Πατέρας Της Μάρθης

Τέμπη: Ρίγη συγκίνησης από το βίντεο ντοκουμέντο με την Ελισάβετ να τραγουδά σαν άγγελος

Ρίγη συγκίνησης στο στούντιο της εκπομπής, στο άκουσμα της μελωδικής φωνής του θύματος των Τεμπών Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, που τραγουδούσε ως άγγελος σε ένα βίντεο ντοκουμέντο που εμπιστεύθηκε ο πατέρας της 26χρονης σοπράνο στην εκπομπή.

Τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Τα παιδιά ούρλιαζαν, ήξεραν ότι πεθαίνουν»

Ο κ. Χατζηβασιλείου «λύγισε» ακούγοντας την κόρη του. «Όλα τα παιδιά, όχι μόνο η Ελισάβετ ήταν αθώα παιδιά, ήταν άγγελοι όλων μας. Οι αθώοι είναι παιδιά όλων μας» είπε, καταγγέλλοντας πως τρία χρόνια μετά δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες.

Πάνος Ρούτσι: «Nα μη φύγει κανείς από τους δρόμους και τις πλατείες στις 28 Φλεβάρη»

Τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Τα παιδιά ούρλιαζαν, ήξεραν ότι πεθαίνουν»

«Δεν έχω ζωή, έχω μόνο πόνο εδώ και τρία χρόνια. Θα παλέψουμε να βγει η αλήθεια. Ζητάμε να βρούμε τα αυτονόητα, από τι κάηκαν τα παιδιά. Πήρα ένα κλειστό φέρετρο. Ούτε καν τον αγκάλιασα, ούτε τον φίλησα τελευταία φορά. Είναι δικαίωμά μου να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι, που αναφέρθηκε στο ζήτημα της εκταφής και του αιτήματος των γονιών να γίνουν εξετάσεις σε εργαστήρια του εξωτερικού, ζήτημα για το οποίο είχε κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα επί 23 μέρες. 

«Μου υποσχέθηκαν μετά την απεργία πείνας ότι θα γίνουν όλες οι εξετάσεις και με κορόιδεψαν», ανέφερε.

Ρούτσι

Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν

Ο ίδιος απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή  στη «μαύρη επέτειο» των τριών χρόνων από τα Τέμπη. Το μήνυμα που έστειλε ο Πάνος Ρούτσι: «Να δώσουμε όλοι το παρών 28 Φλεβάρη και να μη φύγουμε από το Σύνταγμα, από τη Θεσσαλονίκη, από κάθε πόλη της Ελλάδος, στο εξωτερικό. Να παραμείνουμε στους δρόμους γιατί δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε άλλο».

Τόσο ο Πάνος Ρούτσι όσο και ο κ. Γιώργος Κουτσόπουλος, παππούς του αδικοχαμένου Αναστάση, που πηγαίνει δύο φορές την εβδομάδα στο σημείο της τραγωδίας, έθεσαν το ερώτημα γιατί ήταν αρνητική η απάντηση στο αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας να κληθεί να καταθέσει ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης.

Τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Τα παιδιά ούρλιαζαν, ήξεραν ότι πεθαίνουν»

 

