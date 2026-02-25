Δημήτρης Ξενάκης: «Περίπου 40 φοιτητές αντέγραψαν από το ΑΙ»

Μητέρα ζήτησε επανεξέταση του γραπτού του γιου της το οποίο μηδενίστηκε εξαιτίας χρήσης ΑΙ / MEGA

Αίσθηση έχει προκαλέσει το περιστατικό που αποκάλυψε με ανάρτησή του ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Ξενάκης για έναν φοιτητή του που «κόπηκε» σε μάθημα λόγω αντιγραφής από το AI. Αρχικά ο φοιτητής έστειλε email στον καθηγητή ζητώντας εξηγήσεις για τη βαθμολογία, με τον καθηγητή να του προτείνει τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης.

Όμως, αντί να εμφανιστεί ο ίδιος ο φοιτητής για την προφορική εξέταση, εμφανίστηκε... η μητέρα του. Μάλιστα, είχε μαζί της και ακόμη μία γυναίκα.

Σκοπός της επίσκεψής της, ήταν να ζητήσει επανεξέταση και αλλαγή βαθμολογίας στο γραπτό του γιου της που είχε μηδενιστεί λόγω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης (AI)! Η υπόθεση, που έχει κάνει πολλούς να μιλούν για υπόθεση «αθάνατης Ελληνίδας μάνας» έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα.

Ο καθηγητής μίλησε για το πρωτοφανές περιστατικό στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά «Buongiorno» στο ΜΕGA.

«Έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα η συγκεκριμένη ανάρτηση που κάνατε και καταλαβαίνουμε ότι για να κάνετε αυτή την ανάρτηση και εσείς φτάσατε στα όριά σας. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί;» τον ρώτησε η Φαίη Σκορδά.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνουμε, εντός εισαγωγικών, κάποιον φοιτητή να προσπαθεί να αντιγράψει στις εξετάσεις... Αυτό το οποίο άλλαξε σ' αυτήν την εξεταστική ήταν ότι έγινε πολύ εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιγραφή και αλλάξαμε κάποιους βαθμούς που ανακαλύψαμε εκ των υστέρων ότι είναι ακριβώς τα κείμενα που το AI παράγει όταν του κάνεις αυτή την ερώτηση» απάντησε αρχικά ο κ. Ξενάκης.

«Περίπου 40 φοιτητές αντέγραψαν από το ΑΙ»

Αποκάλυψε μάλιστα πως ο συγκεκριμένος φοιτητής δεν ήταν ο μόνος που είχε κάνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης για αντιγραφή στις εξετάσεις.

«Είναι βέβαιο ότι ήταν αντιγραφή, διότι δεν έγινε από έναν φοιτητή, έγινε από περίπου 40 φοιτητές. Ίσως να μην έγινε πολύ αυστηρή επιτήρηση στη συγκεκριμένη αίθουσα γιατί ήταν σε παραπάνω από δύο αίθουσες οι εξετάσεις αυτού του μαθήματος», τόνισε.

- «Κύριε Ξενάκη, 40 φοιτητές είχαν το ίδιο ακριβώς κείμενο;» επέμεινε η Φαίη Σκορδά, με τον καθηγητή να διευκρινίζει:

«Ναι, με πολύ μικρές διαφορές και πάντως όλοι με την ίδια γλώσσα - την ξύλινη γλώσσα του AI -, η οποία νομίζω ότι είναι πια εύκολα αναγνωρίσιμη από κάποιον που λίγο πολύ έχει εντρυφήσει στο AI και στο πώς αυτό γράφει».

Αναφορικά με την ερώτηση πώς κατάφεραν οι φοιτητές να αντιγράψουν και αν επιτρέπονται τα κινητά στην αίθουσα της εξέτασης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, απάντησε:

«Ζητάμε από τους φοιτητές να αφήσουν τα κινητά, να τα κλείσουν. Όμως, ξέρετε έχει προχωρήσει πολύ η τεχνολογία. Υπάρχουν πια πολύ "έξυπνες" συσκευές, οι οποίες δεν είναι και εύκολα ανιχνεύσιμες. Ένας "κοριός", δηλαδή, μου εξηγούσαν, μπορεί εύκολα με ακουστικό να σου κάνει αναμετάδοση. (...) Ακόμα και ειδικά γυαλιά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν την ερώτηση και να σου απαντήσουν».

Οι «παθογένειες» στη χώρα μας

Όσο για την υπόθεση με τη μητέρα του φοιτητή, ο κ. Ξενάκης, αναφέρθηκε στη συνολική «παθογένεια» στη χώρα μας.

«Άκουγα κυρίως για τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης ότι υπάρχει παρέμβαση των γονιών και μάλιστα όχι προς τη σωστή κατεύθυνση... Αυτό είναι κάτι το οποίο, όμως, στο Πανεπιστήμιο δεν συνηθίζεται. Δεν μου είχε ξανατύχει, και από όσο γνωρίζω από τους συναδέλφους, δεν έχει ξανατύχει τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη μέθοδο πίεσης που επιχείρησε η μητέρα μαζί με μία συνάδελφό της».

Η μητέρα του φοιτητή επικαλέστηκε μάλιστα την ιδιότητά της στην προσπάθειά της να... ασκήσει πίεση στον καθηγητή. Ο κ. Ξενάκης δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο στο θέμα της ιδιότητας της συγκεκριμένης μητέρας.

«Επιτρέψτε μου να μην αναφέρω την ιδιότητα της μητέρας, δεν χρειάζεται να στοχοποιηθεί κάποια επαγγελματική ομάδα. Είναι πολλές οι ομάδες που έχουν εξουσία και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς πέραν του αντικειμένου τους».

Ξεκαθάρισε πάντως πως δεν πρόκειται για συνάδελφό του. «Δύσκολα ένας πανεπιστημιακός θα ζητούσε από έναν άλλον να κάνει κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν θα άρεσε και στον ίδιο να του ζητηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι ζήτησε η μητέρα του φοιτητή

Τι ζητήθηκε όμως από τον καθηγητή στη συνάντηση στο γραφείο του; Η μητέρα του φοιτητή ζήτησε από τον κ. Ξενάκη να μην γίνει επανεξέταση διότι, όπως του είπε, είχε περάσει ένας μήνας από τις εξετάσεις και ο γιος της θα έπρεπε να ξαναδιαβάσει.

«Μου είπε ότι έχει περάσει ένας μήνας από την εξέταση και τώρα πρέπει να ξαναδιαβάσει. Εκεί ξέρετε, κάπου σηκώσαμε και εμείς τα χέρια ψηλά... Της είπα ότι θα ξαναδώ το γραπτό. Το ξαναείδα το γραπτό, δεν έκανε κάποια διαφορά. Δυστυχώς σ' αυτές τις εξετάσεις αναγκάστηκα να διαβάσω τέσσερις φορές όλα τα γραπτά για να καταλάβω ποιοι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη (...) Δεν είναι καθόλου εύκολο ξέρετε να το ανιχνεύσεις. Επαναλαμβανόμενα έβρισκα το ίδιο λάθος. Κάποιοι δηλαδή έκαναν το ίδιο ακριβώς λάθος. Οπότε αυτό το οποίο έκανα είναι να βάλω την ερώτηση των εξετάσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και η απάντηση που μου έδωσε, περιείχε το λάθος στοιχείο. Εκείνο δηλαδή το οποίο είχαν γράψει λάθος...».

Στην εκπομπή συζητήθηκε πώς στο μέλλον μπορούν να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά.