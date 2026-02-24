Ελληνίδα μάνα: Ο γιος αντέγραψε και ζήτησε από τον καθηγητή αναβαθμολόγηση!

Μία δημόσια καταγγελία έκανε με ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Δημήτρης Ξενάκης, σχετικά με μία παρέμβαση μητέρας φοιτητή, ο οποίος «κόπηκε» στο μάθημά του.

Όπως περιγράφει ο καθηγητής, η μητέρα του φοιτητή εμφανίστηκε στο γραφείο του, στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος στον Γάλλο, συνοδευόμενη από μία φίλη της.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ζητήσει επανεξέταση και αλλαγή βαθμολογίας σε γραπτό που είχε μηδενιστεί λόγω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης (AI)!

Όπως αναφέρει ο καθηγητής, ο φοιτητής είχε προηγουμένως υποβάλει ένσταση για τον βαθμό του και είχε λάβει ως απάντηση τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης.

Ωστόσο, αντί να παρουσιαστεί ο ίδιος, στο γραφείο εμφανίστηκε η μητέρα του, η οποία επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας του γιου της.

Παράλληλα, τόσο η ίδια όσο και η συνοδός της προέβαλαν επανειλημμένα τη θεσμική και επαγγελματική τους ιδιότητα, ζητώντας επιτακτικά την αναβαθμολόγηση.

Ο καθηγητής σημειώνει ότι η συνοδός μπήκε στο γραφείο και επέμεινε να παραμείνει παρούσα στη συζήτηση, υιοθετώντας, όπως περιγράφει, απαξιωτική στάση.

Μάλιστα, ανέφεραν ότι ταξίδεψαν από την Αθήνα ειδικά για τον συγκεκριμένο λόγο.

Κατά την ανάρτησή του, ο κ. Ξενάκης υποστηρίζει ότι ο φοιτητής είχε αποτύχει επειδή διαπιστώθηκε αντιγραφή από AI, ενώ εκφράζει προβληματισμό για τη στάση και τη μέθοδο πίεσης που, όπως λέει, ακολουθήθηκε.

Η τοποθέτησή του κλείνει με τη φράση: «Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;».

Η ανάρτηση του καθηγητή:

«Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξαναδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω τη βαθμολογία μου! Αρχικά, ο φοιτητής μου είχε στείλει e-mail ζητώντας εξηγήσεις για τη βαθμολογία, στο οποίο απάντησα με την εναλλακτική της προφορικής εξέτασης σήμερα το πρωί. Αντί του φοιτητή, όμως, εμφανίστηκε η αθάνατη Ελληνίδα μάνα. Δικαιολόγησε την απουσία του τέκνου της καθότι είχε πάθει κάποιο σύνδρομο στο στομάχι και δεν μπορούσε να έρθει. Δεν θα είχα καμία αμφιβολία για την εγκυρότητα των λεγομένων της αν δεν μου απαντούσε πως δεν μπορεί να εξεταστεί ο γιος της γιατί θα πρέπει να (ξανά)διαβάσει, καθώς έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τη γραπτή εξέταση. Θεώρησε δε καλό να φέρει και μία συνάδελφό της, η οποία μπούκαρε στο γραφείο μου και επέμενε με απαξιωτικό τρόπο να παραμείνει κατά τη διάρκεια του γονεϊκού «αιτήματος».

Μου τόνισε πως μαζί ήρθαν από την Αθήνα και ειδικά γι' αυτό τον σκοπό, κυρίως όμως μου επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα (!) που ασκούν, θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιον τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη για τον κανακάρη μας (ο οποίος κόπηκε λόγω αντιγραφής από το AI). Για όλα αυτά ευτυχώς ήταν παρούσα και η καλή συνάδελφος Γεωργία Δημάρη, αλλιώς και εγώ θα δυσκολευόμουν να τα πιστέψω. Αν και μάλλον ήρθαν από την πρωτεύουσα για το Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι, ίσως θεώρησαν πως το ίδιο καρνάβαλοι είμαστε και οι καθηγητές στο λόφο του Γάλλου. Ή μήπως έτσι συνηθίζουν να κάνουν τις δουλίτσες τους; Δεν θα το έκανα θέμα ότι στα τόσα χρόνια βρέθηκε ένας υπερ-προστατευτικός γονέας που ξεπέρασε τα όρια, αν δεν είχε τεράστια σημασία η ιδιότητά του και η μέθοδος πίεσης που ακολούθησε μαζί με την ιδιαιτέρως επιθετική και προκλητικά απαξιωτική συνάδελφό της.

Όταν μάλιστα προσπάθησα να της εξηγήσω ότι στη θέση της θα ντρεπόμουν και ας αναλογιστεί λίγο αυτό που κάνει, η απάντηση ήταν ακόμη πιο αποκαρδιωτική συνολικά για τη διαφθορά, την αδικία και τη σήψη γύρω μας.

Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες;»