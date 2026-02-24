Γαλλία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου

Τέσσερις μήνες μετά την αποκαλούμενη «διάρρηξη του αιώνα».

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε την παραίτησή της τέσσερις μήνες μετά τη «ληστεία του αιώνα».
  • Ο πρόεδρος Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτηση, τονίζοντας την ανάγκη για ηρεμία και νέα ώθηση στο μουσείο.
  • Η ντε Καρ είχε αποδυναμωθεί πολιτικά λόγω της ληστείας και των ελλείψεων ασφάλειας στο μουσείο.
  • Η παραίτηση έρχεται μετά από σοβαρές επικρίσεις για τη διοίκηση του Λούβρου και οργανωτικές δυσλειτουργίες.
  • Η ντε Καρ είχε προσφέρει την παραίτησή της αμέσως μετά τη διάρρηξη, αλλά είχε απορριφθεί τότε.

Η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή της, τέσσερις μήνες μετά την αποκαλούμενη «ληστεία του αιώνα».

Λούβρο: Η στιγμή που οι δύο ληστές βγαίνουν με τα κοσμήματα από το μουσείο

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε δεκτή την παραίτησή της, χαιρετίζοντας την «πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση ώστε να υλοποιήσει σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του».

«Ο αρχηγός του κράτους έκανε δεκτή την παραίτηση, χαιρετίζοντας μια πράξη ευθύνης σε μια στιγμή που το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση για να υλοποιήσει σημαντικά έργα ασφάλειας και εκσυγχρονισμού, καθώς και το σχέδιο “Λούβρο - Νέα Αναγέννηση”», αναφέρεται στην ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Η Λοράνς ντε Καρ είχε αποδυναμωθεί πολιτικά μετά τη ληστεία στον Λούβρο τον Οκτώβριο, καθώς και μετά την αποκάλυψη σειράς δυσλειτουργιών στη λειτουργία του ιδρύματος.

Την Τετάρτη επρόκειτο να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για την ασφάλεια των μουσείων.

Μετά από περίπου 70 ακροάσεις, ο βουλευτής των Ρεπουμπλικανών Αλεξάντρ Πορτιέ και ο εισηγητής της επιτροπής Αλεξί Κορμπιέρ άσκησαν δριμεία κριτική στη διοίκηση του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται σε αναταραχή μετά την κλοπή γαλλικών κοσμημάτων του Στέμματος. Ο Πορτιέ είχε θέσει ευθέως ζήτημα παραμονής της στην ηγεσία, δηλώνοντας ότι «υπάρχει σαφώς ένας κατάλογος αποτυχιών που σε πολλές χώρες και θεσμούς θα είχαν οδηγήσει εδώ και καιρό στην αποχώρησή της».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λοράνς ντε Καρ είχε ήδη προσφέρει την παραίτησή της αμέσως μετά τη διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ωστόσο τότε η υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί την είχε απορρίψει, διατάσσοντας διοικητική έρευνα.

Το πόρισμα αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια, γεγονός που οδήγησε στη λήψη επειγόντων μέτρων προστασίας.

Η παραίτηση έρχεται σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων για το Λούβρο, που το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με ζητήματα ασφάλειας, οργανωτικές δυσλειτουργίες και σοβαρές επικρίσεις για τη διοικητική του διαχείριση.

Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΛΟΥΒΡΟΣ
 |
ΛΟΡΑΝΣ ΝΤΕ ΚΑΡ
 |
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ
