Jennifer Lopez: Γιορτάζει τα 18α γενέθλια των διδύμων της με ένα βίντεο

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είστε πλέον ενήλικες… 18 χρόνων»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 23:04 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η λευκή εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις
24.02.26 , 22:52 Viral το μαϊμουδάκι που βρήκε παρηγοριά σε ένα λούτρινο αρκουδάκι
24.02.26 , 22:34 Γαλλία: Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου
24.02.26 , 21:44 Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ
24.02.26 , 21:39 Όλγα Κεφαλογιάννη: Δεν κάνει χρήση της διάταξης για συνεπιμέλεια παιδιών
24.02.26 , 21:36 Jennifer Lopez: Γιορτάζει τα 18α γενέθλια των διδύμων της με ένα βίντεο
24.02.26 , 21:35 MasterChef: Ποιος προκάλεσε τον νέο αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας;
24.02.26 , 21:26 Με Τεστ Δημιουργικότητας ξεκινά η εβδομάδα για την κόκκινη μπριγάδα
24.02.26 , 21:12 Αίγιο: Γονείς επιτέθηκαν στον 46χρονο που πυροβόλησε τα παιδιά
24.02.26 , 21:11 Ίλιον: Διασώστης το έριξε στο τραγούδι ενώ κλήθηκε για μεταφορά ασθενούς
24.02.26 , 20:57 Brad Pitt: Από την Ύδρα, για γυρίσματα στη Νέα Μάκρη
24.02.26 , 20:37 Πώς τα φράγματα της Βουλγαρίας πλημμύρισαν τον ποταμό Έβρο
24.02.26 , 20:20 Κυψέλη: Με κλειδιά μπήκε στο σπίτι ο επίδοξος βιαστής - Βίντεο
24.02.26 , 20:07 Απόψε το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν από το βήμα του Κογκρέσου
24.02.26 , 20:01 Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πατέρας για δεύτερη φορά -Γέννησε η Αγοραστή Αρβανίτη
Πανελλαδική απεργία στις 28/2 - Ποιοι συμμετέχουν
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Άση Μπήλιου: Η πιο «φαρμακερή» εβδομάδα του Φεβρουαρίου
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Πατέρας για δεύτερη φορά -Γέννησε η Αγοραστή Αρβανίτη
Χωρισμός «βόμβα» για τον Νίκο Γκέλια μετά από 7 χρόνια κοινής πορείας
Ρέα Τουτουνζή: «Το ποτό ήταν η καθημερινότητά μου»
Βιολάντα: Πέταξαν χαρταετό για τη μαμά τους - «Να φτάσει ψηλά»
Η ιστορία ζωής πίσω από την εξαφάνιση του Μαρίνου στην Κρήτη
Aυτά είναι τα ζώδια που αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλη ένταση
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Jennifer Lopez: Γιορτάζει Τα 18α Γενέθλια Των Διδύμων Της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Jennifer Lopez γιορτάζει τα 18α γενέθλια των διδύμων της, Max και Emme, με ένα τρυφερό βίντεο στο Instagram.
  • Στο βίντεο, η Lopez μοιράζεται αναμνήσεις από τη γέννηση των παιδιών της και την επίδραση που είχαν στη ζωή της.
  • Τα δίδυμα γεννήθηκαν το 2008 από τον πρώην σύζυγό της, Marc Anthony.
  • Η Lopez εκφράζει την περηφάνια της για τα παιδιά της, αναφέροντας την καλοσύνη και την αγάπη τους.
  • Το βίντεο συνοδεύεται από το τραγούδι '18' των One Direction.

Τα «θαυματουργά δίδυμα» παιδιά της γιορτάζει και θαυμάζει η Jennifer Lopez καθώς ενηλικιώνονται! Η 56χρονη Λατίνα σουπερστάρ γιόρτασε τα 18α γενέθλια των παιδιών της, Max και Emme, με ένα πολύ τρυφερό βίντεο-αφιέρωμα το οποίο πόσταρε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

«Γεννηθήκατε μέσα στη νύχτα, στη μέση της μεγαλύτερης και πιο όμορφης χιονοθύελλας που είχε δει η Νέα Υόρκη εδώ και χρόνια», έγραψε η Jennifer Lopez δίπλα σε μια σειρά από παλιές φωτογραφίες και βίντεο των διδύμων.

«Θυμάμαι να βρίσκομαι στο αυτοκίνητο και να κοιτάζω έξω από το παράθυρο, όπου όλα λαμπύριζαν και ήταν καλυμμένα στα λευκά εκείνο το βράδυ, καθώς σας κρατούσα και τους δύο στην κοιλιά μου για τις τελευταίες στιγμές πριν σας φέρω στον κόσμο. Ήταν σαν ο Θεός να φρόντιζε να μπείτε σε έναν κόσμο γεμάτο αγνή μαγεία!! Στην καρδιά μου ήξερα ότι έτσι θα ήταν πάντα η ζωή σας!!» πρόσθεσε.

Τα δίδυμα, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Marc Anthony το 2008, άλλαξαν για πάντα τη ζωή της, λέει η διάσημη καλλιτέχνιδα. Ενθυμούμενη πως όταν κρατούσε τα παιδιά της μωρά ένιωθε σαν να «κρατούσε δύο αγγέλους σταλμένους κατευθείαν από τον ουρανό», η σουπερστάρ συνέχισε λέγοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είστε πλέον ενήλικες… 18 χρόνων. Είστε και οι δύο τόσο καλόκαρδοι, γενναιόδωροι και γεμάτοι αγάπη. Πόσο τυχερός ήταν ο κόσμος πριν από 18 χρόνια αυτήν τη μέρα, όταν ο Θεός αποφάσισε να σας στείλει εδώ με όλα τα ταλέντα, το πνεύμα και την καρδιά σας για να κάνετε αυτόν τον κόσμο καλύτερο, γιατί αυτό κάνετε για μένα και για κάθε άνθρωπο που είναι αρκετά τυχερός ώστε να σας γνωρίζει, κάθε μέρα».

Με το τραγούδι «18» των One Direction να ακούγεται στο background, το βίντεο περιλαμβάνει στιγμιότυπα της Lopez να κρατά τον Max και το Emme όταν ήταν μωρά, ενώ στη συνέχεια προβάλλονται μερικές από τις πιο χαρούμενες στιγμές τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
JENNIFER LOPEZ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top