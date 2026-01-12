Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 άνοιξαν με τον πιο λαμπερό τρόπο την αυλαία της φετινής award season, μετατρέποντας το Beverly Hilton σε έναν επίγειο παράδεισο υψηλής ραπτικής. Η 83η απονομή δεν ξεχώρισε μόνο για τους μεγάλους νικητές (όπως η ταινία "One Battle After Another" και η σειρά "Adolescence"), αλλά κυρίως για τις - όχι τόσο τολμηρές, αλλά σικάτες, θα λέγαμε- στιλιστικές επιλογές που θα συζητιούνται για καιρό.

Ακολουθούν οι εμφανίσεις που μαγνήτισαν τα βλέμματα και οι κυρίες που έκλεψαν την παράσταση:

Αmal Clooney με vintage Balmain από Pierre Balmain/ AP



Η Selena Gomez με Chanel, black and white δημιουργία, διακοσμημένη με φτερά/ AP

Η Teyana Taylor με couture δημιουργία Schiaparelli σε μαύρο χρώμα/ AP

Η Chase Infiniti με Louis Vuitton/ AP

Η Amanda Seyfried με Versace

Η Ariana Grande με custom Vivienne Westwood/ AP

Η Julia Roberts με custom Armani Privé/ AP

Η Jennifer Lopez με vintage Jean-Louis Scherrer φόρεμα και Sabyasachi κοσμήματα/ AP

Η Miley Cyrus έκλεψε τις εντυπώσεις με μια δραματική μαύρη τουαλέτα με παγιέτα από Saint Laurent/ AP

Η Zoë Kravitz με μεταξωτό φόρεμα Saint Laurent/ AP

Η Jennifer Lawrence με custom δημιουργία Givenchy. Πρόκειται για ένα sheer dress, με κεντημένα λουλούδια/ AP

Η Jenna Ortega με Dilara Findikoglu/ AP

Η Emma Stone επέλεξε ένα κομψό σύνολο Louis Vuitton, με αμάνικο τοπ και κεντημένη φούστα/ ΑP

Σάρωσε η ταινία One Battle After Another

Η ταινία "One Battle After Another" αναδείχθηκε στον απόλυτο κυρίαρχο της 83ης απονομής των Χρυσών Σφαιρών, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις που την ήθελαν ως το μεγάλο φαβορί της χρονιάς. Το συγκλονιστικό πολεμικό δράμα δεν κέρδισε μόνο τις εντυπώσεις κοινού και κριτικών, αλλά κατάφερε να αποσπάσει τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς, στήνοντας έναν πραγματικό θρίαμβο στο Beverly Hilton.

Η ταινία έφυγε με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, ενώ ο σκηνοθέτης της τιμήθηκε για το μοναδικό του όραμα και την καθηλωτική αφήγηση μιας ιστορίας που ισορροπεί ανάμεσα στην ωμή βία του πολέμου και την ανθρώπινη ευαισθησία. Οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών υπήρξαν εξίσου καθοριστικές, με τις βραβεύσεις τους να επισφραγίζουν την καλλιτεχνική αρτιότητα της παραγωγής.

Η επιτυχία του "One Battle After Another" στις Χρυσές Σφαίρες θεωρείται πλέον ο ισχυρότερος «προάγγελος» για την κούρσα των Όσκαρ, καθώς η ταινία απέδειξε ότι διαθέτει τη δυναμική να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής βιομηχανίας για το 2026. Η βραδιά έκλεισε με τους συντελεστές να γνωρίζουν την αποθέωση, έχοντας δημιουργήσει ένα φιλμ που χαρακτηρίστηκε ήδη ως το νέο σημείο αναφοράς για το σινεμά της εποχής μας.