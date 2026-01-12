Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Οι best dressed της βραδιάς και η ταινία One Battle After Another

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 12:47 Σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης γνωστή Ελληνίδα μαγείρισσα!
12.01.26 , 12:46 Γιατί ο Nτόναλντ Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία;
12.01.26 , 12:42 Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Οι αναποδιές και ο «κακός οιωνός»
12.01.26 , 12:21 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η on camera αντίδρασή της στις φήμες χωρισμού
12.01.26 , 11:50 Εύβοια: Εκπαιδευτικός θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της
12.01.26 , 11:41 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με πολλές όψεις κι αλλαγή ζωδίου για την Αφροδίτη
12.01.26 , 11:23 Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
12.01.26 , 11:21 Εξιτήριο για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη με όσους έλεγαν ότι απεβίωσε
12.01.26 , 11:16 Πέντε καθημερινές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο
12.01.26 , 11:15 Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
12.01.26 , 10:57 Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» επιστρέφει
12.01.26 , 10:50 Αινιγματική η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την τηλεοπτική της επιστροφή
12.01.26 , 10:39 Νίκος Μάνεσης: Το σχόλιο για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
12.01.26 , 10:19 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
12.01.26 , 10:09 Κύπρος: Ένας νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Αγνοείται Ρώσος ολιγάρχης
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα - Η έκκληση της οικογένειάς της
Εύβοια: Εκπαιδευτικός θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της
Σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης γνωστή Ελληνίδα μαγείρισσα!
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Καιρός: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή – Πού θα χιονίσει – Η πρόβλεψη για Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο για τη βραδιά των Golden Globes 2026/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 άνοιξαν με τον πιο λαμπερό τρόπο την αυλαία της φετινής award season, μετατρέποντας το Beverly Hilton σε έναν επίγειο παράδεισο υψηλής ραπτικής. Η 83η απονομή δεν ξεχώρισε μόνο για τους μεγάλους νικητές (όπως η ταινία "One Battle After Another" και η σειρά "Adolescence"), αλλά κυρίως για τις - όχι τόσο τολμηρές, αλλά σικάτες, θα λέγαμε- στιλιστικές επιλογές που θα συζητιούνται για καιρό.

Χρυσές Σφαίρες 2026 - Οι μεγάλοι νικητές της 83ης απονομής βραβείων!

Ακολουθούν οι εμφανίσεις που μαγνήτισαν τα βλέμματα και οι κυρίες που έκλεψαν την παράσταση:

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Αmal Clooney με vintage Balmain από Pierre Balmain/ AP
 

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Selena Gomez με Chanel, black and white δημιουργία, διακοσμημένη με φτερά/ AP

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Teyana Taylor με couture δημιουργία Schiaparelli σε μαύρο χρώμα/ AP

Chase Infiniti

Η Chase Infiniti με Louis Vuitton/ AP

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Amanda Seyfried με Versace

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Ariana Grande με custom Vivienne Westwood/ AP

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Julia Roberts με custom Armani Privé/ AP

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Jennifer Lopez με vintage Jean-Louis Scherrer φόρεμα και Sabyasachi κοσμήματα/ AP

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Miley Cyrus έκλεψε τις εντυπώσεις με μια δραματική μαύρη τουαλέτα με παγιέτα από Saint Laurent/ AP

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Zoë Kravitz με μεταξωτό φόρεμα Saint Laurent/ AP

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Jennifer Lawrence με custom δημιουργία Givenchy. Πρόκειται για ένα sheer dress, με κεντημένα λουλούδια/ AP

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Jenna Ortega με Dilara Findikoglu/ AP

Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η  Emma Stone επέλεξε ένα κομψό σύνολο Louis Vuitton, με αμάνικο τοπ και κεντημένη φούστα/ ΑP

Σάρωσε η ταινία One Battle After Another

Η ταινία "One Battle After Another" αναδείχθηκε στον απόλυτο κυρίαρχο της 83ης απονομής των Χρυσών Σφαιρών, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις που την ήθελαν ως το μεγάλο φαβορί της χρονιάς. Το συγκλονιστικό πολεμικό δράμα δεν κέρδισε μόνο τις εντυπώσεις κοινού και κριτικών, αλλά κατάφερε να αποσπάσει τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς, στήνοντας έναν πραγματικό θρίαμβο στο Beverly Hilton.

χρυσες σφαιρες

Η ταινία έφυγε με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, ενώ ο σκηνοθέτης της τιμήθηκε για το μοναδικό του όραμα και την καθηλωτική αφήγηση μιας ιστορίας που ισορροπεί ανάμεσα στην ωμή βία του πολέμου και την ανθρώπινη ευαισθησία. Οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών υπήρξαν εξίσου καθοριστικές, με τις βραβεύσεις τους να επισφραγίζουν την καλλιτεχνική αρτιότητα της παραγωγής.

Η επιτυχία του "One Battle After Another" στις Χρυσές Σφαίρες θεωρείται πλέον ο ισχυρότερος «προάγγελος» για την κούρσα των Όσκαρ, καθώς η ταινία απέδειξε ότι διαθέτει τη δυναμική να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής βιομηχανίας για το 2026. Η βραδιά έκλεισε με τους συντελεστές να γνωρίζουν την αποθέωση, έχοντας δημιουργήσει ένα φιλμ που χαρακτηρίστηκε ήδη ως το νέο σημείο αναφοράς για το σινεμά της εποχής μας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ
 |
ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ 2026
 |
TEYANA TAYLOR
 |
JENNIFER LOPEZ
 |
AMAL CLOONEY
 |
AMANDA SEYFRIED
 |
MILEY CYRUS
 |
ZOE KRAVITZ
 |
CHASE INFINITY
 |
ΑRIANA GRANDE
 |
JULIA ROBERTS
 |
JENNIFER  LAWRENCE
 |
JENNA ORTEGA
 |
EMMA STONE
 |
SELENA GOMEZ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top