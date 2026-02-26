Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε ο γρίφος του Super Market - Θα τα καταφέρεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 26/2/2026 στο Star, ο Στέφανος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Στο Super Market» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
Ο παίκτης, αν και φάνηκε αρχικά να έχει την τύχη με το μέρος του, δεν μπόρεσε να βρει τις κρυμμένες λέξεις.
Πάτα παύση και λύσε τον γρίφο μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο.
