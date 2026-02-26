Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε ο γρίφος του Super Market - Θα τα καταφέρεις;

Ο Στέφανος δεν μπόρεσε να βρει τις λέξεις!

26.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε ο γρίφος του Super Market - Θα τα καταφέρεις;
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 26/2/2026, ο Στέφανος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Στο Super Market».
  • Τα γράμματα που αποκαλύφθηκαν ήταν Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Στέφανος προσπάθησε με τα γράμματα Κ, Ρ, Ν και Μ, καθώς και το φωνήεν Ε.
  • Παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 26/2/2026 στο Star, ο Στέφανος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Η κατηγορία ήταν «Στο Super Market» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, το Ν κι έξτρα σύμφωνο το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Ο παίκτης, αν και φάνηκε αρχικά να έχει την τύχη με το μέρος του, δεν μπόρεσε να βρει τις κρυμμένες λέξεις.

Πάτα παύση και λύσε τον γρίφο μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

