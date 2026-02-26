Ταυτοποιήθηκε 43χρονος που καλούσε σε επίθεση κατά της Λατινοπούλου

Σχηματίσθηκε δικογραφία και παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη

Πηγή: Ρεπορτάζ Ράνια Τραγόμαλλου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Πρώτη Δημοσίευση: 26.02.26, 20:37
Λατινοπούλου: Ταυτοποιήθηκε 43χρονος για απειλές εναντίον της (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ταυτοποιήθηκε 43χρονος άνδρας που επιτέθηκε διαδικτυακά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.
  • Ο άνδρας δημοσίευσε υβριστικό σχόλιο που προέτρεπε σε βία κατά της Λατινοπούλου.
  • Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αντέδρασε και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στον εισαγγελέα.
  • Εναντίον του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή πολιτικού προσώπου και διέγερση σε εγκλήματα.
  • Η υπόθεση περνά τώρα στις εισαγγελικές αρχές.

Ένας άνδρας 43 ετών είναι τελικά εκείνος που προέβη σε ανοίκειες επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ταυτοποιήθηκε και εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία.

Λατινοπούλου: Tι Λέει Για Τους Γείτονές Της Που Συνελήφθησαν - Video

Όπως μετέδωσε από την αίθουσα σύνταξης η Ράνια Τραγόμαλλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, ο άνδρας δημοσίευσε, σύμφωνα με την αστυνομία, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού  σχόλιο κάτω από απόσπασμα συνέντευξης της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που προέτρεπε σε βία και είχε υβριστικό περιεχόμενο

Το σχόλιο με προτροπή σε επίθεση κατά της Λατινοπούλου

Το σχόλιο με προτροπή σε επίθεση κατά της Λατινοπούλου 

Περιείχε τη φράση «Ας της φυτέψει επιτέλους κάποιος αυτό που της χρειάζεται στο δόξα πατρί, να ξεβρωμίσει ο τόπος». Είχε προκαλέσει την αντίδραση της προέδρου της Φωνής Λογικής και με βίντεο της, στα social media την προηγούμενη εβδομάδα, είχε κάνει γνωστό ότι θα φτάσει μέχρι τον εισαγγελέα. 

Λατινοπούλου: «Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα»

Έγινε ψηφιακή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της προσβολής αρχηγού πολιτικού κόμματος, της εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου. και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Τώρα τον λόγο έχουν οι εισαγγελικές αρχές.
 

Λατινοπούλου για επεισόδια: «Συνελήφθησαν παιδιά της καλής κοινωνίας»

 

