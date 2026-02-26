Ταυτοποιήθηκε 43χρονος που καλούσε σε επίθεση κατά της Λατινοπούλου

Ένας άνδρας 43 ετών είναι τελικά εκείνος που προέβη σε ανοίκειες επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ταυτοποιήθηκε και εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως μετέδωσε από την αίθουσα σύνταξης η Ράνια Τραγόμαλλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, ο άνδρας δημοσίευσε, σύμφωνα με την αστυνομία, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού σχόλιο κάτω από απόσπασμα συνέντευξης της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που προέτρεπε σε βία και είχε υβριστικό περιεχόμενο.

Το σχόλιο με προτροπή σε επίθεση κατά της Λατινοπούλου

Περιείχε τη φράση «Ας της φυτέψει επιτέλους κάποιος αυτό που της χρειάζεται στο δόξα πατρί, να ξεβρωμίσει ο τόπος». Είχε προκαλέσει την αντίδραση της προέδρου της Φωνής Λογικής και με βίντεο της, στα social media την προηγούμενη εβδομάδα, είχε κάνει γνωστό ότι θα φτάσει μέχρι τον εισαγγελέα.

Έγινε ψηφιακή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της προσβολής αρχηγού πολιτικού κόμματος, της εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου. και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Τώρα τον λόγο έχουν οι εισαγγελικές αρχές.

