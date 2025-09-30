Λατινοπούλου: «Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα»

Η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής» και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις για το πόθεν έσχες της, έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τα δημοσιεύματα και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη δήλωση της, για το έτος 2023 τα εισοδήματά της από επιχειρηματική δραστηριότητα ανήλθαν μόλις σε 3.001,68 ευρώ. Την ίδια χρονιά, η ίδια δήλωσε ότι διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα λογαριασμό με υπόλοιπο 4.760,15 ευρώ, προερχόμενο από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Τα ποσά αυτά προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων και αμφισβητήσεων.

