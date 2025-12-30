Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα

Η Βάσω Λασκαράκη απαθανατίζει την κόρη της, Εύα, στις διακοπές τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Βάσω Λασκαράκη φαίνεται να περνάει ξέγνοιαστες και μαγικές στιγμές αυτόν τον χειμώνα, απολαμβάνοντας τις γιορτές στη βόρεια Ελλάδα.

Τις τελευταίες μέρες, η γνωστή ηθοποιός μοιράζεται με τους followers της όχι μόνο τα μαγευτικά τοπία, αλλά και πιο cozy στιγμές με τον Λευτέρη Σουλτάτο και την κόρη της Εύα, δείχνοντας πως η χαλάρωση και η συντροφιά είναι η καλύτερη συνταγή για την περίοδο των γιορτών.

 

Οι χειμερινές πόζες της ηθοποιού

Σε μία από τις πρόσφατες αναρτήσεις της, η Βάσω Λασκαράκη φωτογραφίζεται στις Σέρρες με φόντο χειμωνιάτικα τοπία, φορώντας off-white σκούφο, ζεστό παλτό και άνετες μπότες. Στο caption γράφει: «Χειμωνιάτικο τοπίο 🥶 #december #winterseason».

 

Η Βάσω Λασκαράκη με τη φίλη της

Σε άλλη ανάρτηση, η ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή και ευδιάθετη μαζί με μία φίλη της στην Πιερία, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα φιλίας: «Οι αληθινοί φίλοι δεν είναι ποτέ χώρια, ίσως σε απόσταση, αλλά ποτέ στην καρδιά. 💫 True friends are never apart, maybe in distance but never in heart 💫 #roadtrip #olympos #pierria #xmas».

Οι βόλτες στα χιονισμένα τοπία, οι στιγμές χαλάρωσης και τα road trips στην Πιερία και τον Όλυμπο διαμορφώνουν το σκηνικό των διακοπών της ευτυχισμένης μανούλας, η οποία δεν σταματά να μοιράζεται στιγμιότυπα στα social media, προσφέροντας έμπνευση και θετική διάθεση στο κοινό της.

Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, η Βάσω Λασκαράκη άλλοτε μας μεταφέρει νέα για την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή και άλλοτε μας ταξιδεύει νοητά στα μέρη που επισκέπτεται, προσφέροντάς μας μια μικρή «ανάσα» από την καθημερινότητα.

Οι πρόσφατες αναρτήσεις της υπενθυμίζουν ότι οι γιορτές είναι για να τις περνάμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να δημιουργούμε ξεχωριστές αναμνήσεις μαζί τους.

 

