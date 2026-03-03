Ισραήλ: Bίντεο με μαχητικά αεροσκάφη να αναχαιτίζουν drones

Όσα μετέδωσε από το Ισραήλ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο απεσταλμένος Άρης Λάμπος

Οι δυνάμεις του Ιράν, μαζί με ομάδες της Χεζμπολάχ, πραγματοποιούν συντονισμένες επιθέσεις με drones, ρουκέτες και πυραύλους.

O απεσταλμένος στο Ισραήλ Άρης Λάμπος και η κάμερα του Star κατέγραψαν τα μαχητικά αεροσκάφη να πραγματοποιούν αναχαιτίσεις, σε συνδυασμό με τον «Σιδερένιο Θόλο», το σύστημα αεράμυνας της χώρας, τους πυραύλους του Iron Dome να κινούνται σε ευθεία τροχιά, προκειμένου να εξουδετερώσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύει η Χεζμπολάχ.

Στον χάρτη που παρουσιάστηκε φαίνεται το μπαράζ επιθέσεων με drones στο βόρειο Ισραήλ. Και αυτά είναι μόνο δύο από τα κύματα επιθέσεων που εξαπολύονται προς το βόρειο Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η αποστολή του σταθμού βρίσκεται μια «ανάσα» από τα σύνορα, δίπλα σε αυτό το τσιμεντένιο κουβούκλιο, ένα υπόγειο καταφύγιο. Από τη στιγμή που θα ηχήσουν οι σειρήνες, ο κόσμος έχει ελάχιστο χρόνο για να τρέξει προς τα καταφύγια.

Πηγές του ισραηλινού στρατού αναφέρουν ότι στα εδάφη του Νοτίου Λιβάνου ήδη επιχειρούν μονάδες της 91ης Μεραρχίας. Η Μεραρχία «Γαλιλαία» αποτελεί ουσιαστικά τον φρουρό των συνόρων με τον Λίβανο, καλύπτοντας ολόκληρη τη συνοριακή γραμμή.

Η κύρια αποστολή της είναι η αποτροπή επιθέσεων, η συλλογή πληροφοριών και η προστασία των κοινοτήτων στη βόρεια Γαλιλαία.

