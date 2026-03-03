Ισραήλ: Bίντεο με μαχητικά αεροσκάφη να αναχαιτίζουν drones

Όσα κατέγραψε ο απεσταλμένος του Star Άρης Λάμπος

Όσα μετέδωσε από το Ισραήλ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο απεσταλμένος Άρης Λάμπος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι δυνάμεις του Ιράν και η Χεζμπολάχ επιτίθενται με drones, ρουκέτες και πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ.
  • Μαχητικά αεροσκάφη και το σύστημα αεράμυνας «Σιδερένιος Θόλος» αναχαιτίζουν τις επιθέσεις.
  • Η 91η Μεραρχία του ισραηλινού στρατού επιχειρεί ήδη στον Νότιο Λίβανο.
  • Η Μεραρχία «Γαλιλαία» προστατεύει τα σύνορα και τις κοινότητες στη βόρεια Γαλιλαία.
  • Οι πολίτες έχουν ελάχιστο χρόνο να καταφύγουν στα υπόγεια καταφύγια κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Οι δυνάμεις του Ιράν, μαζί με ομάδες της Χεζμπολάχ, πραγματοποιούν συντονισμένες επιθέσεις με drones, ρουκέτες και πυραύλους.

Ιράν: Ισοπεδώθηκε το κτίριο όπου θα εκλεγόταν ο διάδοχος του Χαμενεΐ

O απεσταλμένος στο Ισραήλ Άρης Λάμπος και η κάμερα του Star κατέγραψαν τα μαχητικά αεροσκάφη να πραγματοποιούν αναχαιτίσεις, σε συνδυασμό με τον «Σιδερένιο Θόλο», το σύστημα αεράμυνας της χώρας, τους πυραύλους του Iron Dome να κινούνται σε ευθεία τροχιά, προκειμένου να εξουδετερώσουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύει η Χεζμπολάχ.

Βarak Μx: Η ισραηλινή αντιαεροπορική «ασπίδα» της Κύπρου

Ο απεσταλμένος του Star στο Ισραήλ Άρης Λάμπος

Στον χάρτη που παρουσιάστηκε φαίνεται το μπαράζ επιθέσεων με drones στο βόρειο Ισραήλ. Και αυτά είναι μόνο δύο από τα κύματα επιθέσεων που εξαπολύονται προς το βόρειο Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Χάρτης με τις επιθέσεις drone στο Ισραήλ από Ιράν

Η αποστολή του σταθμού βρίσκεται μια «ανάσα» από τα σύνορα, δίπλα σε αυτό το τσιμεντένιο κουβούκλιο, ένα υπόγειο καταφύγιο. Από τη στιγμή που θα ηχήσουν οι σειρήνες, ο κόσμος έχει ελάχιστο χρόνο για να τρέξει προς τα καταφύγια.

Πηγές του ισραηλινού στρατού αναφέρουν ότι στα εδάφη του Νοτίου Λιβάνου ήδη επιχειρούν μονάδες της 91ης Μεραρχίας. Η Μεραρχία «Γαλιλαία» αποτελεί ουσιαστικά τον φρουρό των συνόρων με τον Λίβανο, καλύπτοντας ολόκληρη τη συνοριακή γραμμή.

Η κύρια αποστολή της είναι η αποτροπή επιθέσεων, η συλλογή πληροφοριών και η προστασία των κοινοτήτων στη βόρεια Γαλιλαία.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

