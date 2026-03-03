Το σχέδιο του ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων από τον Κόλπο

Η Ελλάδα δεν πρόκειται και δεν επιθυμεί να εμπλακεί στον πόλεμο, ξεκαθαρίζει το ελληνικό Yπουργείο Εξωτερικών. Οι όποιες κινήσεις θα είναι αμυντικού χαρακτήρα. Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα αιτήματα επαναπατρισμού χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις χώρες του Κόλπου.

Όπως μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια, Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, πρέπει να ανέφερε τουλάχιστον 4 φορές, τη φράση ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού κατά τη σημερινή έκτακτη ενημέρωση.

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο

Πρόσθεσε πως ούτε και θέλει να εμπλακεί αλλά και ότι η χώρα μας δε θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση κατά του Ιράν. Η συνδρομή μας στην Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, διευκρινίζει επίσης η Αθήνα.

Οι επαναπατρισμοί των Ελλήνων

Ως προς τους επαναπατρισμούς, η δημοσιογράφος του Star ανέφερε ότι είναι πολλές χιλιάδες οι Έλληνες στην Μέση Ανατολή. Οι περισσότεροι, πάνω από 15.000 είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 14.000 Έλληνες, απ' όλες τις χώρες του Κόλπου, έχουν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, που όμως δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί καθώς ο εναέριος χώρος των περισσότερων χωρών είναι κλειστός. «Για να γίνει μαζική εκκένωση πρέπει να πετούν αεροπλάνα. Μάλλον από Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία, θα φύγουν οι περισσότεροι. Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες» διευκρίνισε η Κ. Τσαμούρη.

