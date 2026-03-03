Το σχέδιο του ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων από τον Κόλπο

Το πρόβλημα με τους κλειστούς εναέριους χώρους

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα δεν επιθυμεί να εμπλακεί στον πόλεμο και οι κινήσεις της θα είναι αμυντικού χαρακτήρα.
  • Περισσότεροι από 15.000 Έλληνες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με 14.000 αιτήματα επαναπατρισμού από χώρες του Κόλπου.
  • Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε επιχείρηση κατά του Ιράν.
  • Η εκκένωση θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του εναέριου χώρου, με πιθανές πτήσεις από Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία.

Η Ελλάδα δεν πρόκειται και δεν επιθυμεί να εμπλακεί στον πόλεμο, ξεκαθαρίζει το ελληνικό Yπουργείο Εξωτερικών. Οι όποιες κινήσεις θα είναι αμυντικού χαρακτήρα. Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα αιτήματα επαναπατρισμού χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις χώρες του Κόλπου. 

Ιράν: Ισοπεδώθηκε το κτίριο όπου θα εκλεγόταν ο διάδοχος του Χαμενεΐ

Όπως μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια, Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, πρέπει να ανέφερε τουλάχιστον 4 φορές,  τη φράση ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο, η  εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού κατά τη σημερινή έκτακτη ενημέρωση.    

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί στον πόλεμο

Πρόσθεσε πως ούτε και θέλει να εμπλακεί αλλά και ότι η χώρα μας δε θα συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση κατά του Ιράν.  Η συνδρομή μας στην Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, διευκρινίζει επίσης η Αθήνα.  

Πάνω από 100.000 Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή

Οι επαναπατρισμοί των Ελλήνων 

Ως προς τους επαναπατρισμούς,  η δημοσιογράφος του Star ανέφερε ότι είναι πολλές χιλιάδες οι Έλληνες στην Μέση Ανατολή. Οι περισσότεροι, πάνω από 15.000 είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 14.000 Έλληνες, απ' όλες τις χώρες του Κόλπου, έχουν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, που όμως δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί καθώς ο εναέριος χώρος των περισσότερων χωρών είναι κλειστός. «Για να γίνει μαζική εκκένωση πρέπει να πετούν αεροπλάνα. Μάλλον από Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία, θα φύγουν οι περισσότεροι. Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες» διευκρίνισε η Κ. Τσαμούρη.   
 

ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
 |
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΙ
 |
ΛΑΝΑ ΖΩΧΙΟΥ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΗ
