Εβελίνα Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Το είχα καταλάβει!»

Για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο μίλησε η Εβελίνα Σκίτσκο. Η πρώην παίκτρια του GNTM, ήταν καλεσμένη στο κυπριακό podcast Winter@Like στο Youtube και αναφέρθηκε στη διάγνωσή της με καρκίνο παχέος εντέρου.

Η Εβελίνα η οποία μένει μόνιμα στην Κύπρο με την κόρη της, τόνισε πως το πρόβλημα της υγείας της εντοπίστηκε - ευτυχώς- σε στιγμή που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, χωρίς δυσκολία.

«Ήταν σίγουρα κάτι που δεν περίμενα. Το ανακάλυψα σε μια περίοδο που δεν θα μπορούσε να μου κάνει κακό, με την έννοια ότι υπήρχαν τρόποι να το ξεπεράσω χωρίς μεγάλη δυσκολία. Ήταν στο παχύ έντερο, δεύτερου σταδίου, και δεν πρόλαβε να κάνει μετάσταση. Μπορούσε να αφαιρεθεί και να κοπεί ένα μεγάλο κομμάτι του εντέρου. Το αν θα χρειαζόταν χημειοθεραπεία θα είχε εξαρτηθεί από τους λεμφαδένες που μου είχαν πάρει εκείνη τη μέρα του χειρουργείου.

Είχα σημάδια, αλλά επειδή είμαι πολύ θετικό άτομο, δεν σκέφτηκα ποτέ κάτι αρνητικό. Επειδή είναι τέτοια η φύση της δουλειάς μου με τα ταξίδια, το έντερό μου ήταν πάντα κάπως περίεργο. Δεν ανησύχησα όταν έχασα βάρος. Μετά μου κόπηκε η περίοδος. Οι γιατροί μου το δικαιολογούσαν ότι ήταν λόγω της έντονης γυμναστικής. Στην αρχή κανείς δεν ανησύχησε. Κάπως το κατάλαβα. Όχι ότι ήταν αυτό, αλλά ότι κάτι δεν ήταν φυσιολογικό. Θυμάμαι πως είχα ένα γύρισμα εκείνη την ημέρα και ξέσπασα σε έντονο κλάμα. Πήγα στο γύρισμα, αλλά το είχα ήδη αισθανθεί» εξομολογήθηκε η Εβελίνα Σκίτσκο.

Η Εβελίνα Σκίτσκο έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό πριν από λίγα χρόνια μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM, στο οποίο είχε καταφέρει να ξεχωρίσει φτάνοντας μάλιστα μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Όλα αυτά τα χρόνια, το μοντέλο συνεχίζει να εργάζεται στον χώρο της μόδας, ενώ απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της αποτελεί η 8χρονη κόρη της, Αριάνα.

Η Εβελίνα Σκίτσκο είχε συγκλονίσει όταν πριν λίγο καιρό έκανε γνωστή την περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο.

«Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα μιλούσα δημοσίως για κάτι τόσο προσωπικό. Θεωρούσα πως είναι αδυναμία και ντροπή. Επίσης θεωρούσα ότι το να μιλάς για κάτι τόσο προσωπικό είναι πολύ ευαίσθητο για τον κάθε ένα. Μέχρι που είδα πόσα άτομα, μικροί και μεγάλοι βιώνουν την ίδια κατάσταση. Εκεί κατάλαβα πόσοι είμαστε. Κατάλαβα πως δεν είναι αδυναμία αλλά αντιθέτως δύναμη.

Το πιο δυνατό μου όπλο το οποίο θα έχω πάντα μαζί μου. Εκεί κατάλαβα πόση δύναμη μπορεί να έχει κάποιος που παλεύει καθημερινά με όλη του την δύναμη, για να παραμείνει όρθιος. Κάποιοι ήρωες τα καταφέρνουν να βγαίνουν νικητές και κάποιοι άλλοι δυστυχώς οχι.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ήρωες όμως. Οι δικοί μου ήρωες σίγουρα. Και οι ήρωες που πρέπει να εκτιμάμε και να θαυμάζουμε. Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι βοηθοί …ήρωες! Δίπλα σου σε κάθε πέσιμο αλλά και σε κάθε σκαλοπάτι που ανεβαίνεις. Μπροστά σου ένα βουνό. Αλλά… κάθε μέρα σκαλοπάτι σκαλοπάτι μέχρι να ανέβεις. Είμαστε πολλοί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά να ξέρεις, δεν είσαι μόνος σου. Όλοι μαζί παλεύουμε καθημερινά. Μέχρι να βγούμε νικητές. Και ακόμη και τότε πάλι θα παλεύουμε. Για εμάς, για την οικογένεια μας, για τους φίλους, για τους δικούς μας. Φτάνει να μην εγκαταλείπεις. Να μην πάψεις ποτέ να παλεύεις.

Το μυαλό και ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός. Όχι η ασθένεια. Μπορείς να πέσεις…αλλά να ξανασηκωθείς! Ο καρκίνος υπάρχει ανάμεσα μας. Είναι σκληρός αλλά εσύ ακόμη πιο σκληρός! Γιατί όταν καταφέρεις να νικήσεις τις σκέψεις σου να ξέρεις πως έχεις βγει νικητής. Φτάνει να το πιστεύεις και να μην εγκαταλείψεις», έγραψε στην ανάρτησή της η Εβελίνα Σκίτσκο.