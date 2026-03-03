Εβελίνα Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Το είχα καταλάβει!»

«Θυμάμαι πως είχα ένα γύρισμα εκείνη την ημέρα και ξέσπασα σε έντονο κλάμα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 23:50 MasterChef: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση της μπλε μπριγάδας
03.03.26 , 23:30 MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
03.03.26 , 23:18 Εβελίνα Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Το είχα καταλάβει!»
03.03.26 , 23:15 Ξένια Καλογεροπούλου: Η σπάνια δημόσια έξοδος στο κέντρο της Αθήνας
03.03.26 , 22:47 Fake τα SMS για δήθεν «χορήγηση φύλλων πορείας»
03.03.26 , 22:40 MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
03.03.26 , 22:34 Mακρόν: Η Γαλλία στέλνει φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο
03.03.26 , 22:22 Έρικ Ντέιν: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού
03.03.26 , 22:17 SOS Από Τους Έλληνες Που Βρίσκονται Στη Μέση Ανατολή
03.03.26 , 22:15 Ιρανικό Οπλοστάσιο VS Ελληνική Αεράμυνα
03.03.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.200.000 ευρώ
03.03.26 , 21:59 Ισραήλ: Bίντεο με μαχητικά αεροσκάφη να αναχαιτίζουν drones
03.03.26 , 21:39 Το σχέδιο του ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων από τον Κόλπο
03.03.26 , 21:35 Κλήρωση Eurojackpot 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
03.03.26 , 21:35 MasterChef 2026: Το ιδιαίτερο Τεστ Δημιουργικότητας της μπλε μπριγάδας!
Τσιμτσιλή για Ντουμπάι: «Mια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη»
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο ηθοποιός σύζυγος
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ε. Σκίτσκο: «Είχα διαγνωστεί με καρκίνο στο παχύ έντερο»/ Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εβελίνα Σκίτσκο, πρώην παίκτρια του GNTM, μίλησε για τη διάγνωσή της με καρκίνο παχέος εντέρου, που εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο.
  • Η υγεία της αντιμετωπίστηκε χωρίς δυσκολία, καθώς δεν είχε προλάβει να κάνει μετάσταση.
  • Η Εβελίνα τόνισε τη σημασία της θετικής σκέψης και της υποστήριξης από τους ήρωες της ιατρικής.
  • Ανέφερε ότι η προσωπική της εμπειρία μπορεί να βοηθήσει άλλους που παλεύουν με την ασθένεια.
  • Η κόρη της, Αριάνα, είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.

Για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο μίλησε η Εβελίνα Σκίτσκο. Η πρώην παίκτρια του GNTM, ήταν καλεσμένη στο κυπριακό podcast Winter@Like στο Youtube και αναφέρθηκε στη διάγνωσή της με καρκίνο παχέος εντέρου.

Η Εβελίνα η οποία μένει μόνιμα στην Κύπρο με την κόρη της, τόνισε πως το πρόβλημα της υγείας της εντοπίστηκε - ευτυχώς- σε στιγμή που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, χωρίς δυσκολία. 

Σκίτσκο: Η πρώην παίκτρια του GNTM ξεπέρασε τον καρκίνο και έκανε πάρτι

«Ήταν σίγουρα κάτι που δεν περίμενα. Το ανακάλυψα σε μια περίοδο που δεν θα μπορούσε να μου κάνει κακό, με την έννοια ότι υπήρχαν τρόποι να το ξεπεράσω χωρίς μεγάλη δυσκολία. Ήταν στο παχύ έντερο, δεύτερου σταδίου, και δεν πρόλαβε να κάνει μετάσταση. Μπορούσε να αφαιρεθεί και να κοπεί ένα μεγάλο κομμάτι του εντέρου. Το αν θα χρειαζόταν χημειοθεραπεία θα είχε εξαρτηθεί από τους λεμφαδένες που μου είχαν πάρει εκείνη τη μέρα του χειρουργείου.

Είχα σημάδια, αλλά επειδή είμαι πολύ θετικό άτομο, δεν σκέφτηκα ποτέ κάτι αρνητικό. Επειδή είναι τέτοια η φύση της δουλειάς μου με τα ταξίδια, το έντερό μου ήταν πάντα κάπως περίεργο. Δεν ανησύχησα όταν έχασα βάρος. Μετά μου κόπηκε η περίοδος. Οι γιατροί μου το δικαιολογούσαν ότι ήταν λόγω της έντονης γυμναστικής. Στην αρχή κανείς δεν ανησύχησε. Κάπως το κατάλαβα. Όχι ότι ήταν αυτό, αλλά ότι κάτι δεν ήταν φυσιολογικό. Θυμάμαι πως είχα ένα γύρισμα εκείνη την ημέρα και ξέσπασα σε έντονο κλάμα. Πήγα στο γύρισμα, αλλά το είχα ήδη αισθανθεί» εξομολογήθηκε η Εβελίνα Σκίτσκο.

Η Εβελίνα Σκίτσκο έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό πριν από λίγα χρόνια μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM, στο οποίο είχε καταφέρει να ξεχωρίσει φτάνοντας μάλιστα μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Όλα αυτά τα χρόνια, το μοντέλο συνεχίζει να εργάζεται στον χώρο της μόδας, ενώ απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της αποτελεί η 8χρονη κόρη της, Αριάνα.

Η Εβελίνα Σκίτσκο είχε συγκλονίσει όταν πριν λίγο καιρό έκανε γνωστή την περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο.

«Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα μιλούσα δημοσίως για κάτι τόσο προσωπικό. Θεωρούσα πως είναι αδυναμία και ντροπή. Επίσης θεωρούσα ότι το να μιλάς για κάτι τόσο προσωπικό είναι πολύ ευαίσθητο για τον κάθε ένα. Μέχρι που είδα πόσα άτομα, μικροί και μεγάλοι βιώνουν την ίδια κατάσταση. Εκεί κατάλαβα πόσοι είμαστε. Κατάλαβα πως δεν είναι αδυναμία αλλά αντιθέτως δύναμη.

Το πιο δυνατό μου όπλο το οποίο θα έχω πάντα μαζί μου. Εκεί κατάλαβα πόση δύναμη μπορεί να έχει κάποιος που παλεύει καθημερινά με όλη του την δύναμη, για να παραμείνει όρθιος. Κάποιοι ήρωες τα καταφέρνουν να βγαίνουν νικητές και κάποιοι άλλοι δυστυχώς οχι.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ήρωες όμως. Οι δικοί μου ήρωες σίγουρα. Και οι ήρωες που πρέπει να εκτιμάμε και να θαυμάζουμε. Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι βοηθοί …ήρωες! Δίπλα σου σε κάθε πέσιμο αλλά και σε κάθε σκαλοπάτι που ανεβαίνεις. Μπροστά σου ένα βουνό. Αλλά… κάθε μέρα σκαλοπάτι σκαλοπάτι μέχρι να ανέβεις. Είμαστε πολλοί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά να ξέρεις, δεν είσαι μόνος σου. Όλοι μαζί παλεύουμε καθημερινά. Μέχρι να βγούμε νικητές. Και ακόμη και τότε πάλι θα παλεύουμε. Για εμάς, για την οικογένεια μας, για τους φίλους, για τους δικούς μας. Φτάνει να μην εγκαταλείπεις. Να μην πάψεις ποτέ να παλεύεις.

Το μυαλό και ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός. Όχι η ασθένεια. Μπορείς να πέσεις…αλλά να ξανασηκωθείς! Ο καρκίνος υπάρχει ανάμεσα μας. Είναι σκληρός αλλά εσύ ακόμη πιο σκληρός! Γιατί όταν καταφέρεις να νικήσεις τις σκέψεις σου να ξέρεις πως έχεις βγει νικητής. Φτάνει να το πιστεύεις και να μην εγκαταλείψεις», έγραψε στην ανάρτησή της η Εβελίνα Σκίτσκο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΒΕΛΙΝΑ ΣΚΙΤΣΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top