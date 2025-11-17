Σκίτσκο: Η πρώην παίκτρια του GNTM ξεπέρασε τον καρκίνο και έκανε πάρτι

''I f***d cancer!" έγραψε σε χαρτόνι και το γιόρτασε με ένα πάρτι η Εβελίνα Σκίτσκο. Το μοντέλο από την Κύπρο που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από την πρώτη σεζόν του GNTM γιόρτασε το βράδυ της Κυριακής 16/11, μια από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές της ζωής της: τη νίκη της απέναντι στον καρκίνο. Η πρώην παίκτρια του διαγωνισμού μόδας επέλεξε να γιορτάσει αυτό το ορόσημο με ένα μεγάλο πάρτι, περιτριγυρισμένη από φίλους και συγγενείς, θέλοντας να τιμήσει όχι μόνο τη δική της δύναμη, αλλά και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα της σε αυτή τη μάχη.

Η Εβελίνα αποκάλυψε πρόσφατα, μέσα από μια μακροσκελή και πολύ προσωπική ανάρτηση στα social media, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Μέχρι τότε είχε επιλέξει να κρατήσει την περιπέτειά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως αποφάσισε τελικά να μιλήσει ανοιχτά, όχι για να σοκάρει ή να προκαλέσει λύπηση, αλλά για να προσφέρει δύναμη, αλήθεια και ελπίδα σε όσους περνούν το ίδιο δύσκολο μονοπάτι. Η απόφασή της να μοιραστεί την ιστορία της συνοδεύτηκε από λόγια γεμάτα συγκίνηση, ενώ η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια.

Στο πάρτι που διοργάνωσε για τη «δεύτερη γέννησή» της, όπως η ίδια το αποκάλεσε, πόζαρε χαμογελαστή κρατώντας ένα χαρτόνι που έγραφε: «Γά…σα τον καρκίνο!». Το κλίμα ήταν πανηγυρικό και γεμάτο αγάπη. Οι άνθρωποί της, εκείνοι που έζησαν από κοντά τις δύσκολες ημέρες, τη στηρίζουν τώρα με ακόμη περισσότερη χαρά, βλέποντάς την να στέκεται ξανά δυνατή και αισιόδοξη. Η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο γιορτή ζωής παρά απλή συγκέντρωση – ένα μήνυμα πως ακόμη και σε στιγμές μεγάλης δοκιμασίας, υπάρχει πάντα χώρος για ελπίδα.

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της:

«Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα μιλούσα δημοσίως για κάτι τόσο προσωπικό. Θεωρούσα πως είναι αδυναμία και ντροπή. Επίσης θεωρούσα ότι το να μιλάς για κάτι τόσο προσωπικό είναι πολύ ευαίσθητο για τον κάθε ένα. Μέχρι που είδα πόσα άτομα, μικροί και μεγάλοι βιώνουν την ίδια κατάσταση. Εκεί κατάλαβα πόσοι είμαστε. Κατάλαβα πως δεν είναι αδυναμία αλλά αντίθετος δύναμη. Το πιο δυνατό μου όπλο το οποίο θα έχω πάντα μαζί μου. Εκεί κατάλαβα πόση δύναμη μπορεί να έχει κάποιος που παλεύει καθημερινά με όλη του την δύναμη, για να παραμείνει όρθιος. Κάποιοι ήρωες τα καταφέρνουν να βγαίνουν νικητές και κάποιοι άλλοι δυστυχώς όχι.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ήρωες όμως. Οι δικοί μου ήρωες σίγουρα. Και οι ήρωες που πρέπει να εκτιμάμε και να θαυμάζουμε. Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι βοηθοί …ήρωες! Δίπλα σου σε κάθε πέσιμο αλλά και σε κάθε σκαλοπάτι που ανεβαίνεις. Μπροστά σου ένα βουνό. Αλλά… κάθε μέρα σκαλοπάτι σκαλοπάτι μέχρι να ανέβεις. Είμαστε πολλοί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά να ξέρεις, δεν είσαι μόνος σου. Όλοι μαζί παλεύουμε καθημερινά. Μέχρι να βγούμε νικητές.

Και ακόμη και τότε πάλι θα παλεύουμε. Για εμάς, για την οικογένεια μας, για τους φίλους, για τους δικούς μας. Φτάνει να μην εγκαταλείπεις. Να μην πάψεις ποτέ να παλεύεις. Το μυαλό και ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός. Όχι η ασθένεια. Μπορείς να πέσεις…αλλά να ξανασηκωθείς! Ο καρκίνος υπάρχει ανάμεσα μας. Είναι σκληρός αλλά εσύ ακόμη πιο σκληρός! Γιατί όταν καταφέρεις να νικήσεις τις σκέψεις σου να ξέρεις πως έχεις βγει νικητής. Φτάνει να το πιστεύεις και να μην εγκαταλείψεις!».

Δες την ανάρτηση:

Η Εβελίνα Σκίτσκο, που ξεχώρισε στο GNTM για την ομορφιά, την ευγένεια και το ήθος της, δείχνει σήμερα πως η πραγματική δύναμη κρύβεται στην ψυχή. Η μάχη της είναι μια ζωντανή υπενθύμιση ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει τα πιο δύσκολα εμπόδια όταν πιστεύει στον εαυτό του και έχει δίπλα του ανθρώπους που τον αγαπούν.

Δες τις φωτογραφίες από το πάρτι - υπερπαραγωγή που διοργάνωσε: