Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!

Με μια άκρως τρυφερή φωτογραφία επέλεξε η Ανθή Βούλγαρη να αποχαιρετήσει το 2025, ολοκληρώνοντας μια χρονιά με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα οικογενειακό στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, κρατώντας στην αγκαλιά τους τον 9 μηνών γιο τους, Μάριο.

Ανθή Βούλγαρη - Κώστας Κωνσταντινίδης: Αποχαιρετούν το 2025 αγκαλιά με τον 9 μηνών γιο τους

Το 2025 υπήρξε για την οικοδέσποινα του «Κοινωνία Ώρα Mega» μια χρονιά-σταθμός, καθώς συνοδεύτηκε από τη μητρότητα και τις νέες ισορροπίες που έφερε στη ζωή της ο ερχομός του γιου της. Η ίδια δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της νέας καθημερινότητας, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της, που αποτελεί σταθερά την προτεραιότητά της.

Παρότι η Ανθή Βούλγαρη διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, δε διστάζει να μοιράζεται επιλεγμένες στιγμές που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Με αυτήν την ανάρτηση, η νέα μανούλα ευχαρίστησε το 2025 για όσα της έδωσε, δηλώνοντας ανυπόμονη για το νέο έτος.

Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία, η παρουσιάστρια έγραψε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα, σημειώνοντας: «Όλα όσα συζητήσαμε στο χαμόγελό σου, στο βλέμμα σου, στην αγκαλιά σου. 2025 σε ευχαριστούμε! 2026 ανυπομονούμε. Με το καλό παιδιά! Χρόνια πολλά, καλά κι ευτυχισμένα».

Με αυτό το προσωπικό και αυθόρμητο στιγμιότυπο, η Ανθή Βούλγαρη στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αγάπης και ελπίδας, κλείνοντας τη χρονιά με χαμόγελο. Το βλέμμα της είναι στραμμένο στο μέλλον, με την οικογένειά της στο επίκεντρο και τη βεβαιότητα ότι οι πιο όμορφες στιγμές βρίσκονται μπροστά της.