Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!

Φεύγει μια χρονιά - σταθμός για το ευτυχισμένο ζευγάρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.12.25 , 21:58 Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Κορίνθου
31.12.25 , 21:22 13χρονη μεταφέρθηκε ημιλιπόθυμη στο Παίδων από χρήση ναρκωτικών!
31.12.25 , 21:08 Παγωμένη πρωτοχρονιά: Πού έρχεται με χιόνια το 2026
31.12.25 , 20:21 Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
31.12.25 , 20:20 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τις εορταστικές εκδηλώσεις
31.12.25 , 19:48 Αναβρασμός στο Ιράν: Διαδηλωτές κατακλύζουν την Τεχεράνη
31.12.25 , 19:42 Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
31.12.25 , 19:28 Με επτά αγώνες το πανελλήνιο πρωτάθλημα Regularity του 2026
31.12.25 , 19:05 Μάτσου Πίτσου: Ένας νεκρός σε σύγκρουση τρένων
31.12.25 , 18:19 Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025
31.12.25 , 18:18 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενσωμάτωση στην ΑΑΔΕ από αύριο
31.12.25 , 17:56 Μητσοτάκης: Ανάπτυξη της γεωργίας χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας
31.12.25 , 17:24 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Μαζί στο Μεξικό για την Πρωτοχρονιά!
31.12.25 , 17:00 Παπαδημητρίου: Οι ευχές στον Διονύση της για τα 21α γενέθλιά του
31.12.25 , 16:44 Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί!
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»
Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της
Το casual winter look της Μελίνας Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη έξοδο
Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Εύχομαι η νέα χρονιά να μας τον φέρει σπίτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP - Θωμάς Δασκαλάκης
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον μικρό Μάριο κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μια άκρως τρυφερή φωτογραφία επέλεξε η Ανθή Βούλγαρη να αποχαιρετήσει το 2025, ολοκληρώνοντας μια χρονιά με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα οικογενειακό στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, κρατώντας στην αγκαλιά τους τον 9 μηνών γιο τους, Μάριο.

Ανθή Βούλγαρη - Κώστας Κωνσταντινίδης: Αποχαιρετούν το 2025 αγκαλιά με τον 9 μηνών γιο τους

Ανθή Βούλγαρη - Κώστας Κωνσταντινίδης: Αποχαιρετούν το 2025 αγκαλιά με τον 9 μηνών γιο τους

Το 2025 υπήρξε για την οικοδέσποινα του «Κοινωνία Ώρα Mega» μια χρονιά-σταθμός, καθώς συνοδεύτηκε από τη μητρότητα και τις νέες ισορροπίες που έφερε στη ζωή της ο ερχομός του γιου της. Η ίδια δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της νέας καθημερινότητας, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της, που αποτελεί σταθερά την προτεραιότητά της.

Παρότι η Ανθή Βούλγαρη διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, δε διστάζει να μοιράζεται επιλεγμένες στιγμές που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Με αυτήν την ανάρτηση, η νέα μανούλα ευχαρίστησε το 2025 για όσα της έδωσε, δηλώνοντας ανυπόμονη για το νέο έτος.

Στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία, η παρουσιάστρια έγραψε ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα, σημειώνοντας: «Όλα όσα συζητήσαμε στο χαμόγελό σου, στο βλέμμα σου, στην αγκαλιά σου. 2025 σε ευχαριστούμε! 2026 ανυπομονούμε. Με το καλό παιδιά! Χρόνια πολλά, καλά κι ευτυχισμένα».

Με αυτό το προσωπικό και αυθόρμητο στιγμιότυπο, η Ανθή Βούλγαρη στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αγάπης και ελπίδας, κλείνοντας τη χρονιά με χαμόγελο. Το βλέμμα της είναι στραμμένο στο μέλλον, με την οικογένειά της στο επίκεντρο και τη βεβαιότητα ότι οι πιο όμορφες στιγμές βρίσκονται μπροστά της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top