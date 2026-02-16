Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη

Ο νεαρός καλλιτέχνης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον Εθνικό Τελικό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Good Job Nicky κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026, πίσω από τον Akyla.
  • Αντιμετώπισε προβλήματα ήχου στις εμφανίσεις του, αλλά δήλωσε περήφανος για την πορεία του και την υποστήριξη των συμμετεχόντων.
  • Η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, παρακολούθησε συγκινημένη, ενώ ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, του έστειλε ενθαρρυντικό μήνυμα.
  • Ο Nicky αναγνώρισε την ευθύνη του για την απόδοση του τραγουδιού και εξέφρασε την επιθυμία του να κατακτήσει τη μουσική σκηνή ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης.
  • Τόνισε τη σημασία της οικογενειακής στήριξης και την επιθυμία του να ακολουθήσει τα όνειρά του ως καλλιτέχνης.

Ο Good Job Nicky δεν κατάφερε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, καθώς κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον Εθνικό Τελικό, πίσω από τον Akyla.

Παρά το αποτέλεσμα, δήλωσε περήφανος για την πορεία του, μιλώντας μετά το τέλος του Sing for Greece 2026.

Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!

«Ευγνωμοσύνη, αλληλεγγύη - υπήρχε πραγματική αλληλεγγύη. Με τα παιδιά το συζητούσαμε μέχρι τελευταία στιγμή. Σκεφτόμασταν “έχετε τον λόγο μας”, πώς δεν φτιάξαμε ένα group chat να βγούμε τώρα όλοι μαζί κάπου να το πανηγυρίσουμε», ανέφερε αρχικά για το κλίμα που επικράτησε μεταξύ των συμμετεχόντων.

Στη συνέχεια, τόνισε πως αισθάνεται περήφανος που το τραγούδι του ξεχώρισε ανάμεσα σε 264 συμμετοχές: «Σε έναν διαγωνισμό με 264 συμμετοχές, συν όλες εκείνες που την τελευταία στιγμή είπαν “άστο”. Σε έναν κόσμο που εκτιμά τόσο πολύ αυτόν τον θεσμό. Ο κόσμος με έφερε στη δεύτερη θέση. Ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό κομμάτι».

Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως αντιμετώπισε προβλήματα ήχου και στις δύο εμφανίσεις του: «Και την πρώτη μέρα και τη δεύτερη υπήρχαν θέματα, αλλά δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε. Μαθαίνουμε από τα λάθη και δεν εννοώ μόνο εγώ, προς Θεού. Πολλοί είχαμε θέματα με τον ήχο. Θα διορθωθούν. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πρόκειται για ένα βήμα για όλους μας και για μια τρομερή εμπειρία».

Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!

Ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, η οποία τον παρακολουθούσε συγκινημένη. «Εγώ δεν την είδα. Για μένα αυτό είναι αποκλειστικό», εξομολογήθηκε. Στη συνέχεια αποκάλυψε το μήνυμα που του έστειλε ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, μετά τον B' ημιτελικό: «Μου έγραψε “αγέρι μου, αγάπη μου, DNA μου”, κάτι τέτοιο». Επίσης, αποκάλυψε πως όταν του ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στη Eurovision, εκείνος απάντησε με ένα ξερό «ΟΚ».

Sing for Greece 2026: Ο Good Job Nicky κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον βαθμολογικό πίνακα

Sing for Greece 2026: Ο Good Job Nicky κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον βαθμολογικό πίνακα

Ο νεαρός τραγουδιστής απάντησε και για το δημόσιο ξέσπασμα του αδελφού του, Χάρη Βαρθακούρη, αναφορικά με τον ήχο: «Εκείνη τη στιγμή δεν έχω εικόνα του τι παίζει στο broadcast. Μετά μπήκα στο YouTube και άκουσα και είδα μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που είχα εγώ».

Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision

Και πρόσθεσε για τις απαιτήσεις του Dark Side of the Moon: «Είναι πολύ άδικο να ρίχνω ευθύνες αλλού. Δεν είναι όμορφο. Προφανώς έχω κι εγώ μερίδιο ευθύνης. Το κομμάτι έχει Φα δίεση 5 και δεν είμαι σοπράνο! Το λατρεύω, το λέω καλύτερα ακαπέλα. Θα βρεθεί ευκαιρία να το πω, θα κάνουμε πολλά live, θα βγει δίσκος, θα το ακούσετε και θα κρίνετε. Δεν σταματά εδώ η ζωή για κανέναν μας».

Για τη συγκίνησή του, βλέποντας τον Akyla με τη μητέρα του, απάντησε: «Αν το συζητήσουμε κι άλλο, θα συγκινηθώ και εδώ. Είμαι ακόμη φορτισμένος. Έχω πάρει πάρα πολλή αγάπη από το σπίτι μου. Οι γονείς μου είναι πολύ απλοί άνθρωποι, παρότι συχνά -και εσείς έχετε μερίδιο ευθύνης- τους βαφτίζετε κάτι διαφορετικό. Αυτή η οικογενειακή στήριξη για μένα είναι το παν. Μπορεί να αντιφάσκω με όσα είπα πριν, αλλά είναι όντως το παν. Αυτό που γίνεται στο σπίτι».

Ο γιος του Γιάννη Πάριου μίλησε και για το «βάρος» του ονόματός του: «Πρέπει να καταλάβετε ότι ο πατέρας μου είναι πατέρας μου - όχι ο Γιάννης Πάριος. Σε 5,5 χρόνια σταδιοδρομίας τα έχω κάνει όλα μόνος μου. Τώρα είμαστε στην ίδια εταιρεία, αλλά όχι γι’ αυτούς τους λόγους. Για μένα είναι ο πατέρας μου, ο Γιάννης Βαρθακούρης. Καταλάβατε; Σας αγαπώ».

Και κατέληξε: «Θέλω δε θέλω, είμαι ο γιος του Γιάννη Πάριου. Όμως υπάρχει ένας τεράστιος κόσμος εκεί έξω. Θέλω να τον κατακτήσω ως άνθρωπος που σκέφτεται, ονειρεύεται και δημιουργεί. Οφείλουμε σε κάθε γιο ή κόρη να τους αφήνουμε να κάνουν τα όνειρά τους. Πλέον είμαι 30 χρονών, έχω ωριμάσει. Πρέπει να αφήνουμε τον καθένα να είναι ο εαυτός του. Ευχαριστώ πολύ».

