Akylas: Το κοινό αποθέωσε τη μητέρα του - Η στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή

Μια συγκινητική στιγμή διαδραματίστηκε στη σκηνή όπου διεξήχθη ο ελληνικός τελικός για τη Eurovision 2026, μετά την ανάδειξη του νικητή Akyla και του τραγουδιού του Ferto, όπως κατέγραψε το star.gr και η Αθανασία Βογιάρη.
Η μητέρα του Akyla, η πηγή έμπνευσής του για το Ferto, ανέβηκε στη σκηνή, μετά το αποτέλεσμα.
Ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη, τον ερχόμενο Μάιο, «έπεσε» στην αγκαλιά της μητέρας του. Οι δυο μαζί αγκαλιασμένοι έκλαιγαν από χαρά.
Ο Akylas έχει αναφέρει ότι το τραγούδι το αφιερώνει στη μητέρα του, ενώ όπως θα έχετε ακούσει, υπάρχει ένα κουπλέ προς το τέλος του τραγουδιού, το οποίο απευθύνεται σε εκείνη. Eιδικότερα, οι στίχοι λένε:
«Κοίτα μαμά
Όσα στερηθήκαμε παλιά
Νιώθω πως θα καταφέρω
Να προσφέρω μη μας λείψει κάτι ξανά
Δες με μαμά
Αγοράζω να κλείσω κενά
Θα σου πάρω κι εσένα πολλά
Σπίτια, αμάξια και εξοχικά
Βέβαια, αν κερδίσω
Whatever, κατάλαβες, οπότε
Φερ' το μου»
«Ο Akylas πετυχαίνει το απόλυτο. Παίρνει την πρώτη θέση και από την ελληνική και από τη διεθνή επιτροπή και από το κοινό και είναι ο νικητής», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τους θεατές να ξεσπούν σε δυνατό χειροκρότημα.
Λίγο αργότερα, η Μπέττυ Μαγγίρα επισήμανε: «Θέλω να ζητήσω μία χάρη. Αυτό το τραγούδι βασίστηκε στη μαμά σου. Η μαμά σου είναι εδώ. Θα ήθελα τη μαμά να κατέβει αν γίνεται».
Η μητέρα του Akyla ευχαριστούσε τον κόσμο που της έδινε συγχαρητήρια, καθώς κατέβαινε τα σκαλοπάτια για να πάει κοντά στον Akyla. Όταν ανέβηκε στο stage, τον αγκάλιασε σφιχτά και σκούπισε με τα χέρια της τα δάκρυά του.
Συγκινημένοι ήταν και οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες, οι οποίοι δε σταμάτησαν να χειροκροτούν για τη νίκη του Akyla.