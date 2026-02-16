Akylas: Το κοινό αποθέωσε τη μητέρα του - Η στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή

Eurovision 2026: Η νίκη του Akyla και η συγκινητική στιγμή με τη μητέρα του στη σκηνή στον ελληνικό τελικό/ βίντεο star.gr Αθανασία Βογιάρη

Μια συγκινητική στιγμή διαδραματίστηκε στη σκηνή όπου διεξήχθη ο ελληνικός τελικός για τη Eurovision 2026, μετά την ανάδειξη του νικητή Akyla και του τραγουδιού του Ferto, όπως κατέγραψε το star.gr και η Αθανασία Βογιάρη.

Η στιγμή της ανακοίνωσης ότι ο Akylas με το Ferto θα είναι ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας στη Eurovision 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η μητέρα του Akyla, η πηγή έμπνευσής του για το Ferto, ανέβηκε στη σκηνή, μετά το αποτέλεσμα.

H στιγμή που η μητέρα του Akyla οδηγείται στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Εurovision 2026/ star.gr

Ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη, τον ερχόμενο Μάιο, «έπεσε» στην αγκαλιά της μητέρας του. Οι δυο μαζί αγκαλιασμένοι έκλαιγαν από χαρά.

Η μητέρα του Akyla ανεβαίνει στη σκηνή/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Akylas έχει αναφέρει ότι το τραγούδι το αφιερώνει στη μητέρα του, ενώ όπως θα έχετε ακούσει, υπάρχει ένα κουπλέ προς το τέλος του τραγουδιού, το οποίο απευθύνεται σε εκείνη. Eιδικότερα, οι στίχοι λένε:

«Κοίτα μαμά

Όσα στερηθήκαμε παλιά

Νιώθω πως θα καταφέρω

Να προσφέρω μη μας λείψει κάτι ξανά

Δες με μαμά

Αγοράζω να κλείσω κενά

Θα σου πάρω κι εσένα πολλά

Σπίτια, αμάξια και εξοχικά

Βέβαια, αν κερδίσω

Whatever, κατάλαβες, οπότε

Φερ' το μου»

Ο Akylas με τη μητέρα του στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Ο Akylas πετυχαίνει το απόλυτο. Παίρνει την πρώτη θέση και από την ελληνική και από τη διεθνή επιτροπή και από το κοινό και είναι ο νικητής», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τους θεατές να ξεσπούν σε δυνατό χειροκρότημα.

Λίγο αργότερα, η Μπέττυ Μαγγίρα επισήμανε: «Θέλω να ζητήσω μία χάρη. Αυτό το τραγούδι βασίστηκε στη μαμά σου. Η μαμά σου είναι εδώ. Θα ήθελα τη μαμά να κατέβει αν γίνεται».

Η μητέρα του Akyla ευχαριστούσε τον κόσμο που της έδινε συγχαρητήρια, καθώς κατέβαινε τα σκαλοπάτια για να πάει κοντά στον Akyla. Όταν ανέβηκε στο stage, τον αγκάλιασε σφιχτά και σκούπισε με τα χέρια της τα δάκρυά του.

Συγκινημένοι ήταν και οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες, οι οποίοι δε σταμάτησαν να χειροκροτούν για τη νίκη του Akyla.

