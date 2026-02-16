Akylas: Το κοινό αποθέωσε τη μητέρα του - Η στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή

Το βίντεο του star.gr από τον τελικό του Sing for Greece 2026

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Eurovision 2026: Η νίκη του Akyla και η συγκινητική στιγμή με τη μητέρα του στη σκηνή στον ελληνικό τελικό/ βίντεο star.gr Αθανασία Βογιάρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas κέρδισε τον ελληνικό τελικό για τη Eurovision 2026 με το τραγούδι του 'Ferto'.
  • Η μητέρα του Akylas, πηγή έμπνευσής του, ανέβηκε στη σκηνή και οι δύο αγκαλιάστηκαν κλαίγοντας από χαρά.
  • Ο Akylas αφιερώνει το τραγούδι στη μητέρα του, με στίχους που αναφέρονται σε αυτήν.
  • Ο Akylas κατέκτησε την πρώτη θέση από την ελληνική και διεθνή επιτροπή καθώς και από το κοινό.
  • Η μητέρα του ευχαρίστησε το κοινό και στήριξε τον γιο της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Μια συγκινητική στιγμή διαδραματίστηκε στη σκηνή όπου διεξήχθη ο ελληνικός τελικός για τη Eurovision 2026, μετά την ανάδειξη του νικητή Akyla και του τραγουδιού του Ferto, όπως κατέγραψε το star.gr και η Αθανασία Βογιάρη. 

Akylas: «Είναι όλο αυτό λες και παίζω σε κάποια ταινία»

Η στιγμή της ανακοίνωσης ότι ο Akylas με το Ferto θα είναι ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας στη Eurovision 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η στιγμή της ανακοίνωσης ότι ο Akylas με το Ferto θα είναι ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας στη Eurovision 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η μητέρα του Akyla, η πηγή έμπνευσής του για το Ferto, ανέβηκε στη σκηνή, μετά το αποτέλεσμα.

H στιγμή που η μητέρα του Akyla οδηγείται στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Εurovision 2026/ star.gr

H στιγμή που η μητέρα του Akyla οδηγείται στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Εurovision 2026/ star.gr

H στιγμή που η μητέρα του Akyla ανεβαίνει στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Εurovision 2026/ star.gr

H στιγμή που η μητέρα του Akyla ανεβαίνει στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Εurovision 2026/ star.gr

H συγκινητική στιγμή που ο Akylas με τη μητέρα του πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου πάνω στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Εurovision 2026/ star.gr

H συγκινητική στιγμή που ο Akylas με τη μητέρα του πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου πάνω στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Εurovision 2026/ star.gr

Ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό τραγουδιού στη Βιέννη, τον ερχόμενο Μάιο, «έπεσε» στην αγκαλιά της μητέρας του. Οι δυο μαζί αγκαλιασμένοι έκλαιγαν από χαρά. 

Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision

Η μητέρα του Akyla ανεβαίνει στη σκηνή/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η μητέρα του Akyla ανεβαίνει στη σκηνή/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Akylas έχει αναφέρει ότι το τραγούδι το αφιερώνει στη μητέρα του, ενώ όπως θα έχετε ακούσει, υπάρχει ένα κουπλέ προς το τέλος του τραγουδιού, το οποίο απευθύνεται σε εκείνη. Eιδικότερα, οι στίχοι λένε: 

«Κοίτα μαμά
Όσα στερηθήκαμε παλιά
Νιώθω πως θα καταφέρω
Να προσφέρω μη μας λείψει κάτι ξανά
Δες με μαμά
Αγοράζω να κλείσω κενά
Θα σου πάρω κι εσένα πολλά
Σπίτια, αμάξια και εξοχικά
Βέβαια, αν κερδίσω
Whatever, κατάλαβες, οπότε

Φερ' το μου»

Ο Akylas με τη μητέρα του στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Akylas με τη μητέρα του στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Ο Akylas πετυχαίνει το απόλυτο. Παίρνει την πρώτη θέση και από την ελληνική και από τη διεθνή επιτροπή και από το κοινό και είναι ο νικητής», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τους θεατές να ξεσπούν σε δυνατό χειροκρότημα.

Λίγο αργότερα, η Μπέττυ Μαγγίρα επισήμανε: «Θέλω να ζητήσω μία χάρη. Αυτό το τραγούδι βασίστηκε στη μαμά σου. Η μαμά σου είναι εδώ. Θα ήθελα τη μαμά να κατέβει αν γίνεται».

Η μητέρα του Akyla ευχαριστούσε τον κόσμο που της έδινε συγχαρητήρια, καθώς κατέβαινε τα σκαλοπάτια για να πάει κοντά στον Akyla. Όταν ανέβηκε στο stage, τον αγκάλιασε σφιχτά και σκούπισε με τα χέρια της τα δάκρυά του. 

Ο Akylas με τη μητέρα του στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Akylas με τη μητέρα του στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Akylas με τη μητέρα του στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Akylas με τη μητέρα του στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026 / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Συγκινημένοι ήταν και οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι καλλιτέχνες, οι οποίοι δε σταμάτησαν να χειροκροτούν για τη νίκη του Akyla.
 

