Good Job Nicky: Το βιογραφικό του μικρότερου γιου του Γιάννη Πάριου

Ο Good Job Nicky, κατά κόσμον Νικόλας Βαρθακούρης, είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες και ανερχόμενους Έλληνες μουσικούς της νέας γενιάς, γνωστός για το ιδιαίτερο ποπ ύφος και την εντυπωσιακή σκηνική του παρουσία. Φέτος διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού κοινού για να ταξιδέψει στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα διεξαχθεί ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.

Ο Good Job Nicky αποδεικνύει ότι το μήλο κάτω από τη μηλιά πέφτει / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Γεννημένος στις 28 Οκτωβρίου 1995 στην Αθήνα και μεγαλωμένος στη Βούλα, γαλουχήθηκε μέσα σε ένα μουσικό περιβάλλον. Είναι ο μικρότερος γιος του σπουδαίου ερμηνευτή Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, γεγονός που επηρέασε βαθιά την καλλιτεχνική του πορεία από πολύ μικρή ηλικία.

Η καριέρα του ξεκίνησε να ξεχωρίζει το 2020, όταν κυκλοφόρησε τα πρώτα του singles όπως το «January 8th», που έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 400.000 προβολές στο YouTube μέσα σε 48 ώρες και καθιερώνοντάς τον ως ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα ονόματα της ελληνικής σκηνής. Από τότε ακολούθησαν αρκετά ακόμη singles, όπως «Fo Sho», «Clouds» και «Realize», που έδειξαν την ποικιλία και την καλλιτεχνική του ευελιξία.

Ο Γιάννης Πάριος αγκαλιά με τους τρεις γιους του στην ακρόαση του δίσκου του «Τα θαλασσινά του Πάριου» / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Παράλληλα με τη δισκογραφία του, ο Good Job Nicky έχει γράψει τραγούδια για άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες και έχει πραγματοποιήσει sold‑out εμφανίσεις σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης έχει συνεργαστεί με γνωστές προσωπικότητες και δε συμβαίνει συχνά να βλέπεις έναν νεαρό καλλιτέχνη να έχει τόσο ενεργή δημιουργική συμμετοχή πίσω από τη σκηνή όσο και μπροστά σε αυτήν.

Η εκκεντρική εμφάνιση του Good Job Nicky στα MadWalk 2023 / NDP Photo Agency - Παναγιώτης Κουφαλέξης

Good Job Nicky: Η συμμετοχή του στη Eurovision

Ο 31χρονος καλλιτέχνης είναι ένας από τους υποψήφιους εκπροσώπους της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Συμμετέχει με το τραγούδι «Dark Side of the Moon», το οποίο παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή Sing for Greece, με οικοδέσποινα την Μπέττυ Μαγγίρα. Πρόκειται για ένα δυναμικό pop κομμάτι που μιλά για πάθος και έντονα συναισθήματα.

Σε δηλώσεις του, ο νεαρός καλλιτέχνης τόνισε ότι επιθυμεί να τιμήσει τη χώρα όπως έκανε και ο πατέρας του, χωρίς να θεωρεί ότι κουβαλά «βάρος», αλλά «μια όμορφη ευθύνη» απέναντι στη μουσική.

Ο Good Job Nicky είναι ένα από τα επικρατέστερα ονόματα για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision / Πηγή Instagram goodjobnicky

Με τη μουσική του εξέλιξη, τη σκηνική του παρουσία και τη βαθιά του σχέση με τις ρίζες της ελληνικής μουσικής, ο Good Job Nicky αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 και ένα από τα πρόσωπα που υπόσχονται πολλά για το μέλλον της ελληνικής pop σκηνής.