Λίγο πριν το stage του Sing for Greece 2026 πάρει φωτιά, τα τρία φαβορί έκαναν το δικό τους... πάρτι με ένα κοινό βίντεο που έγινε αμέσως viral. Ο Akylas, η Evangelia κι ο Good Job Nicky αποδεικνύουν περίτρανεα τι σημαίνει ευγενής άμιλλα!

Eurovision 2026: Akylas, Good Job Nicky και Evangelia τα... σπάνε παρέα!

Λίγες μέρες πριν ανέβουν στη σκηνή για να διεκδικήσουν το εισιτήριό τους για τη φετινή Eurovision, οι νεαροί καλλιτέχνες δημοσίευσαν στους λογαριασμούς τους στο TikTok βίντεο όπου τους βλέπουμε να χορεύουν και να τραγουδούν όλοι μαζί τα κομμάτια τους.

@akylas__ FERTOMUUU😸🌺🌓🌒 🧡@EVANGELÍA @goodjobnicky 🧡 #akylas #ferto #eurovision2026 #eurovisiongr #singforgreece @Eurovision Ert ♬ original sound - Akylas
Δείτε το βιντεάκι του Akyla

Ο Akylas δίνει τον ρυθμό στο Ferto, η Evangelia εντυπωσιάζει με το Parea, ενώ ο Good Job Nicky ξεχωρίζει στο Dark Side of The Moon. Τα κλιπ αυτά είναι μόνο ένα teaser από όσα θα δούμε στους ημιτελικούς, αλλά και μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα που θα φέρουν στη σκηνή των ημιτελικών της Eurovision.

@evangeliamusic όπα τι γίνεται εδώ 🌺🌓🤌 @goodjobnicky @Akylas #parea #SingForGreece #eurovisiongr #eurovision ♬ PARÉA - EVANGELÍA
Δείτε το βιντεάκι της Evangelia
@ishgoodjobnicky @EVANGELÍA @Akylas WELCOME TO THE DARK SIDE 🌒🛸🌺👾🤝🏼 #SingForGreece #EurovisionGR @ertofficial @Eurovision Ert ♬ original sound - goodjobnicky
Δείτε το βιντεάκι του Good Job Nicky

Eurovision – Πότε θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί

Ο Α’ Ημιτελικός με την εμφάνιση του Akylas και της Evangelia θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ενώ ο Β’ Ημιτελικός με τον Good Job Nicky θα γίνει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Ο μεγάλος ελληνικός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της χώρας μας στον μουσικό διαγωνισμό.

Οι τρεις καλλιτέχνες δείχνουν έτοιμοι να φέρουν ενέργεια και ωραία διάθεση, αφήνοντας τους fans να περιμένουν με αγωνία την παρουσίαση των κομματιών ζωντανά στη σκηνή και το αποτέλεσμα που θα κρίνει ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
AKYLAS
 |
EVANGELIA
 |
GOOD JOB NICKY
 |
SING FOR GREECE
