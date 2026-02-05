Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη διαρροή στον σωλήνα

Η πυροσβεστική εντόπισε το σημείο μηδέν στην υπόγεια σωλήνωση από όπου έγινε η διαρροή του προπανίου στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους οι πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Στα αποκλειστικά οπτικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Κατερίνα Ρίστα φαίνεται ο σωλήνας που εντόπισαν οι πυροσβέστες, ο οποίος είχε τρύπα. Τοποθέτησαν νερό με χρώμιο για να βρουν τη διαρροή.

Η εικόνα μιλά από μόνη της, αφού, όπως φαίνεται, ο σωλήνας είναι σάπιος και πιθανότατα δεν είχε ελεγχθεί για καιρό.

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη διαρροή του σωλήνα στο εργοστάσιο της Βιολάντα / Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Στη σημερινή αυτοψία ήταν παρόντες οι τεχνικοί σύμβουλοι ακόμα και μεταλλειολόγος. Ο σωλήνας θα μεταφερθεί στα εργαστήρια και στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ οι δικαστικές αρχές ζητούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα:

Ήταν ορθή η τοποθέτηση του σωλήνα;

Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα για την τοποθέτηση του σωλήνα;

Τηρήθηκαν οι προδιαγραφές ακόμα και στις ενώσεις που είχε ο υπόγειος σωλήνας;

Οι οικογένειες των πέντε θυμάτων αναζητούν απαντήσεις και ήδη οι συγγενείς της Αναστάσιας Νάσιου και της Αγάπης Μπουνόβα κινούνται νομικά κατά των υπαίτιων.

Βιολάντα: Προσπάθησαν να αλλάξουν το υπόγειο δίκτυο λίγο πριν τη νέα έρευνα

Λίγη ώρα μετά την αυτοψία στον χώρο της τραγωδίας, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατέσχεσαν έγγραφα και υπολογιστές, τόσο από το εργοστάσιο, όσο και από το σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα.

Πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι λίγες ώρες πριν ξεκινήσει και πάλι η έρευνα στο εργοστάσιο επιχειρήθηκε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να αλλάξουν το υπόγειο δίκτυο στα άλλα δύο κτίρια που δεν έχουν υποστεί ζημιές. Ουσιαστικά έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί νέα σύνδεση στις υπόγειες δεξαμενές με εξωτερικούς σωλήνες,. Φυσικά, οι αρχές δεν το επέτρεψαν.

Δείτε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star