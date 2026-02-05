MasterChef: Τα κλάματα του Γιώργου στο συμβούλιο και τα απογοητευτικά πιάτα

Δείτε sneak preview από το αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο χθεσινό επεισόδιο του MasterChef 10, η κουζίνα ήταν κατάμεστη. Κι αυτό γιατί, για πρώτη φορά, Μπλε και Κόκκινοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

MasterChef: Οι δύο μπριγάδες συναντιούνται για πρώτη φορά!

Από την ομαδική δοκιμασία δεν έλειψαν οι φωνές και οι εντάσεις. Τα μέλη της κόκκινης ομάδας ενημερώθηκαν διά αλληλογραφίας για την ήττα τους, με τον αρχηγό τους να αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή την ευθύνη. «Ευθύνομαι για την ήττα μας. Αισθάνομαι τεράστια ευθύνη που γίνεται αυτό», επαναλαμβάνει.

«Όταν πας να φας σ' ένα μαγαζί και δεν τρως καλά, δεν φταίει αυτός που πλένει πιάτα. Φταίει αυτός που έχει το μαγαζί», σχολιάζει ο Ανδρέας.

Μένει να φανεί αν ο Πάνος θα κρατήσει τον λόγο του.

MasterChef: Έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του ο Πάνος

MasterChef: Έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του ο Πάνος

Τα μέλη της κόκκινης ομάδας οδηγούνται σε συμβούλιο, με τον Σωτήρη Κοντιζά να ανακοινώνει: «Σήμερα θα έχουμε αποχώρηση. Μία αποχώρηση από τη δική σας μπριγάδα, από την κόκκινη».

Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef - Μας έλειψε!

Ο Γιώργος, απογοητευμένος από την ήττα, «λυγίζει» κατά τη διάρκεια του συμβουλίου. «Είμαι εκνευρισμένος, συναισθηματικά φορτισμένος. Θεωρητικά εγώ δεν πιστεύω ότι μου αξίζει θα μπορούσα να είχα κάνει άλλα πράγματα».

Στη δοκιμασία αποχώρησης οι υποψήφιοι καλούνται να αντιγράψουν πιάτο του καταξιωμένου chef, Νίκου Θωμά. Τα πιάτα τους, όμως, απογοητεύουν!

MasterChef: Δοκιμασία Αποχώρησης με καλεσμένο τον Νίκο Θωμά

MasterChef: Δοκιμασία Αποχώρησης με καλεσμένο τον Νίκο Θωμά

«Είναι δυσάρεστο όλο το πιάτο», σχολιάζει ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Δεν πήγε πολύ καλά, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος», υπογραμμίζει ο Νίκος Θωμάς, λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
