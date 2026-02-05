Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ- Πέθανε ο Θανάσης Σκουρτόπουλος

Ο πρώην προπονητής υπέστη καρδιακή προσβολή

Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη του Θανάση Σκουρτόπουλου/ βίντεο από ΕΡΤ3
Στη θλίψη έχει βυθιστεί ο χώρος του αθλητισμού καθώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, ο Έλληνας προπονητής καλαθοσφαίρισης.

 

 O Θανάσης Σκουρτόπουλος πέθανε ξαφνικά/ φωτογραφία από eurokinissi.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 60χρονος πρώην προπονητής της Εθνικής Ανδρών υπέστη καρδιακή προσβολή. Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής και παρέμεινε στο τιμόνι ως το 2022, οδηγώντας την  Εθνική στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής/ φωτογραφία από eurokinissi.gr 

Πέρυσι το καλοκαίρι ο Έλληνας προπονητής είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ.                                         
 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ
