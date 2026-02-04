Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της

Στο κέντρο της Αθήνας «έπιασε» ο φωτογραφικός φακός τη Βίκυ Καγιά, καθώς περπατούσε κρατώντας αγκαζέ τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά.

Βίκυ Καγιά- Ηλίας Κρασσάς/ NDP

Η παρουσιάστρια, που έχει αποφασίσει να απέχει αυτό το διάστημα από την τηλεόραση, απόλαυσε τη χαλαρή βόλτα της στην πρωτεύουσα, παρέα με τον σύζυγό της.

Βίκυ Καγιά- Ηλίας Κρασσάς/ NDP

Το ζευγάρι εμφανίστηκε με κομψό και χαλαρό city look. Μάλιστα, η Bίκυ Καγιά έδωσε fashion twist στο casual - sporty look της, συνδυάζοντας το παλτό με sneakers. Απέδειξε έτσι, πως το αθλητικό στυλ μπορεί να γίνει ultra stylish.

Βίκυ Καγιά- Ηλίας Κρασσάς/ NDP

Ειδικότερα, φόρεσε μαύρο παντελόνι σε φαρδιά γραμμή, κόκκινο φούτερ με φερμουάρ και για πανωφόρι ένα μακρύ γκρι παλτό σε ίσια γραμμή. Το σύνολό της συνδύασε με γκρι sneakers.

Βίκυ Καγιά και Ηλίας Κρασσάς μετρούν 10 χρόνια γάμου. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, την Μπιάνκα και τον Κάρολο, που είναι 9 και 6 χρόνων αντίστοιχα.

Βίκυ Καγιά- Ηλίας Κρασσάς, με τα παιδιά τους Κάρολο και Μπιάνκα, τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Το καλύτερο δώρο που πήρα τις γιορτές είναι τα φιλιά και οι αγκαλιές από τα παιδιά μου, την οικογένειά μου και τον άντρα μου. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο για μένα», είχε πει η Βίκυ Καγιά σε δηλώσεις της στη Super Κατερίνα, στις 5 Ιανουαρίου του 2026.