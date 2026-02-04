Τι είναι το «ICE OUT»

Η ICE στις ΗΠΑ είναι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων και δημιουργήθηκε για την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες η δράση της έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αφού έχει αναλάβει κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ να «καθαρίσει» τις ΗΠΑ από τους μετανάστες. Ασκεί σκληρές πρακτικές, ενώ έχει προβεί και στις δολοφονίες Αμερικανών πολιτών. Το σύνθημα «ΙCE OUT» (έξω η ICE) αντηχεί σε όλες τις πολιτείες από αγανακτισμένους πολίτες, αλλά και διασημότητες.

Τι είναι η ICE

Η ICE (Immigration and Customs Enforcement) είναι ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security – DHS).

Ιδρύθηκε το 2003, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ.

Ο επίσημος ρόλος της ICE είναι:

η επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας

η σύλληψη, κράτηση και απέλαση μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα

η καταπολέμηση:

διασυνοριακού εγκλήματος

εμπορίας ανθρώπων

λαθρεμπορίου

οικονομικών και κυβερνοεγκλημάτων με διεθνή διάσταση

Πράκτορες της ICE / Φωτογραφία AP (Adam Gray)

Η ICE χωρίζεται σε δύο κύριες υπηρεσίες:

ERO (Enforcement and Removal Operations)

Συλλήψεις μεταναστών Κρατήσεις σε κέντρα κράτησης Απελάσεις

HSI (Homeland Security Investigations)

Έρευνες για διεθνές οργανωμένο έγκλημα Trafficking, όπλα, ναρκωτικά, οικονομικές απάτες

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχει δεχθεί έντονη κριτική για:

βίαιες συλλήψεις σε δημόσιους χώρους

χωρισμό οικογενειών

θανάτους πολιτών κατά τη σύλληψη ή κράτηση

κράτηση ανηλίκων και ευάλωτων ατόμων

περιορισμένη διαφάνεια και έλεγχο

Γι’ αυτό έχει γίνει στόχος κινημάτων όπως το «Abolish ICE» και συνθημάτων όπως το «ICE Out», που ζητούν τον περιορισμό ή την κατάργησή της.

Πράκτορες της ICE επιτίθενται σε διαδηλωτή / Φωτογραφία AP (Jen Golbeck)

Φωτογραφία AP (Jen Golbeck)

ICE: Οι δολοφονίες Αμερικανών που «ξεχείλισαν» το ποτήρι

Στις 7 Ιανουαρίου 2026, η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, Αμερικανίδα πολίτης, ποιήτρια και μητέρα τριών παιδιών, δολοφονήθηκε στη Μινεάπολις της Μινεσότα από πράκτορα της ICE.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιβολής της μετανάστευσης. Το βίντεο από τις κάμερες των υπηρεσιών καταγράφει τον πράκτορα να πυροβολεί πολλές φορές την Γκουντ, ενώ εκείνη προσπαθούσε να απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό της.

WATCH: New video shows federal agent perspective during Minneapolis ICE shooting that left 37-year-old Renee Nicole Good dead pic.twitter.com/n8PKxklDJl — Rapid Report (@RapidReport2025) January 9, 2026

Ο ιατροδικαστικός έλεγχος επιβεβαίωσε ότι οι πολλαπλοί πυροβολισμοί ήταν θανατηφόροι. Η αρχική εκδοχή κυβερνητικών αξιωματούχων περί «αυτοάμυνας» έχει αμφισβητηθεί από αυτόπτες μάρτυρες και αναλύσεις βίντεο.

Η δολοφονία της Γκουντ προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες, τοπικές και εθνικές αντιδράσεις και αυξημένη κριτική για τις μεθόδους και τις πολιτικές της ICE.

Φωτογραφία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ στο σημείο που έπεσε νεκρή από σφαίρες των πρακτόρων της ΙCE / Φωτογραφία AP (Jen Golbeck)

Λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Γκουντ, στις 24 Ιανουαρίου 2026, ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι, Αμερικανός πολίτης, δολοφονήθηκε και από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE σε άλλη επιχείρηση στη Μινεάπολις.

New “angle” video shows moments before federal agents’ shooting that killed a 37-year-old man in Minneapolis, Minnesota, near Glam Doll Donuts.



Minneapolis police say he was a gun owner with a valid permit to carry; DHS has said he was armed with a gun and two magazines. #ICE pic.twitter.com/xpy030nt9B — GeoTechWar (@geotechwar) January 24, 2026

Η επίσημη εκδοχή από αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ο Πρέτι επιτέθηκε με όπλο και αντιστάθηκε, αλλά βίντεο από την σκηνή δείχνουν ότι κρατούσε μόνο το κινητό του τηλέφωνο και δεν απείλησε άμεσα τους πράκτορες πριν δεχθεί πολλαπλούς πυροβολισμούς.

Τι είναι ICE OUT - Απλοί πολίτες και celebrities ενώνουν τις φωνές τους

Το «ICE Out» είναι ένα πολιτικό σύνθημα διαμαρτυρίας που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την αντίθεση και την απαίτηση να αποσυρθεί, περιοριστεί ή καταργηθεί πλήρως η ICE.

Το σύνθημα που έγινε λαϊκή απαίτηση, πήρε μεγάλη δημοσιότητα στις αρχές του 2026 στο πλαίσιο τεράστιων διαδηλώσεων, γενικών απεργιών και κινητοποιήσεων σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Διαδηλωτές με πανό ICE OUT / Φωτογραφία αρχείου AP (Jose Luis Magana)

Φωτογραφία αρχείου AP (Ryan Murphy)

Το ICE Out δεν αποτελεί απλά ένα trend, αλλά ένα κοινωνικό αίτημα για ριζικές αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική που ασκούν οι ΗΠΑ μέσω της ICE.

Το σύνθημα έχει εμφανιστεί σε διαδηλώσεις, αφίσες, πλακάτ, ενώ πολλοί celebrities το φόρεσαν σε κονκάρδα, όπως στα βραβεία Grammy. Aνάμεσα σε αυτούς η Μπίλι Άιλις, ο Τζάστιν και η Χάιλι Μπίμπερ και ο Μπαντ Μπάνι.

Τζάστιν και Χάιλι Μπίμπερ με καρφίτσες ICE OUT / Φωτογραφία AP Jordan Strauss

Η Μπίλι Άιλις με καρφίτσα ICE OUT / Φωτογραφία AP (Jordan Strauss)

H Αμερικανίδα ηθοποιός Λουίζα Τζέικομπσον Γκάμερ με ICE OUT κονκάρδα / Φωτογραφία AP (Evan Agostini)

Η Τζουλιάνα Κάνφιλντ / Φωτογραφία AP (Evan Agostini)