Απατεώνες στέλνουν SMS για πληρωμές ανάλογα με την επικαιρότητα

Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του Star για απατεώνες που, εκμεταλλευόμενοι την ενεργοποίηση των «έξυπνων» καμερών, προσπάθησαν να εξαπατήσουν εκατοντάδες οδηγούς. Την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες έλαβαν «μαϊμού» SMS ότι δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας.

Το SMS που έλαβε ο Χρήστος που μίλησε στο ρεπορτάζ του Star ήταν μια καλοστημένη απάτη. «Εγώ είχα πληρώσει κανονικά τα τέλη κυκλοφορίας. Μου έρχεται ένα μήνυμα, μέσα Ιανουαρίου, ότι δεν είναι πληρωμένα τα τέλη. Ανοίγω το link και βλέπω ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο 3 ευρώ και 6 λεπτά, που θα έληγε σε δύο μέρες και το αμέλησα» δήλωσε στο Star.

Απάτες με SMS για δήθεν πρόστιμα

Όμως οι επιτήδειοι δεν σταμάτησαν εκεί. «Μου ξαναήρθε μήνυμα πριν τρεις μέρες ότι πάλι πρέπει να πληρώσω τέλη, επειδή λήγουν σε δύο μέρες. Η σελίδα ήταν πολύ καλοστημένη, έμοιαζε με της ΑΑΔΕ» αποκάλυψε.

Στέλνουν «μαϊμού» μηνύματα για παραβίαση του ΚΟΚ μέσω των «έξυπνων» καμερών

Οι αρχές προειδοποιούν για τη δράση κυκλώματος που έχει στήσει ηλεκτρονική απάτη, παρακολουθώντας την επικαιρότητα. Πριν ακόμη οι «έξυπνες» κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της Αθήνας για παραβάσεις του ΚΟΚ αρχίσουν να στέλνουν κλήσεις, επιτήδειοι έστησαν παγίδα σε εκατοντάδες οδηγούς. Με μήνυμα τους καλούσαν να πληρώσουν, μέσω συνδέσμου, πρόστιμο ύψους 6 ευρώ.

Όπως τόνισε στο Star Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διοικητής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, «πλέον συνηθίζεται να παρακολουθούν την επικαιρότητα και να κινούνται ανάλογα, σε μια προσπάθεια να εξαπατήσουν τους πολίτες».

Η απάτη μέσω ταχυμεταφορών

Ένας ακόμα τρόπος για να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες, είναι η μη παράδοση ενός δέματος. Ξαφνικά πολίτες έλαβαν μήνυμα ότι έγινε προσπάθεια από τα ΕΛΤΑ να παραδώσουν ένα δέμα αλλά δεν τους βρήκαν στο σπίτι, όποτε τους καλούν να πατήσουν ένα σύνδεσμο και να ορίσουν νέο ραντεβού.

Όπως συνιστά θύμα απάτης πρέπει «να μη δίνουμε τα στοιχεία και να αγνοούμε αυτά τα μηνύματα».

