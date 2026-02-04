Ζέτα Μακρυπούλια: Πιο όμορφη από ποτέ στο trailer της νέας της εκπομπής!

Η Ζέτα Μακρυπούλια αναλαμβάνει νέα καθήκοντα παρουσιάστριας στο πολυσυζητημένο, βραδινό σόου Moments, που έρχεται σύντομα στις οθόνες μας.

Στο trailer που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1, βλέπουμε την παρουσιάστρια στα καμαρίνια λίγο πριν διασχίσει τα backstage και βρεθεί στη σκηνή, έτοιμη να αποκαλύψει νέες ιστορίες. Η ίδια, ακούγεται να λέει: «Σε αυτή τη σκηνή ξετυλίγονται οι πιο αληθινές ιστορίες. Εικόνες που ζωντανεύουν, αναμνήσεις που επιστρέφουν, πρόσωπα που άλλαξαν τα πάντα, που άφησαν το δικό τους σημάδι. Γιατί οι καλύτερες ιστορίες, γράφονται από στιγμές».

Κόκκινο της φωτιάς για τη Ζέτα Μακρυπούλια!

Πριν από λίγες ημέρες, η Ζέτα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Σαββατοκύριακο Παρέα, για πρώτη φορά από το πλατό της νέας εκπομπής. Η παρουσιάστρια κι ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στη νέα τηλεοπτική της συνθήκη, όσο και σε προσωπικές στιγμές που σημάδεψαν τη διαδρομή της στην τηλεόραση.

Όπως αποκάλυψε, κι εκείνη δεν έχει επισκεφτεί πολλές φορές το συγκεκριμένο πλατό. «Είναι και η 2η-3η φορά που έρχομαι κι εγώ. Επικρατεί το κόκκινο, μου αρέσει πολύ το πλατό, αλλά κι όλη η εκπομπή. Είναι ένα ιδιαίτερο concept, αρκετά ρομαντικό», είπε.

Η Ζέτα Μακρυπούλια στο πλατό του Rouk Zouk /Φωτογραφία Instagram

Η Ζέτα Μακρυπούλια στάθηκε ιδιαίτερα στον στόχο που έχει θέσει για την εκπομπή της. «Βασικός μου στόχος είναι να διασκεδάσουν οι καλεσμένοι μου. Διασκεδάζω κι εγώ όταν αισθάνομαι ότι το ‘χω και πάμε σωστά, έχω την εκπομπή στο κεφάλι μου, αφήνομαι κι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως τα τελευταία χρόνια νιώθει πιο άνετα και πιο σίγουρη για τις επιλογές της. «Γενικά τα τελευταία χρόνια νιώθω ωραία, ελπίζω να αρέσει αυτό που έχουμε φτιάξει».

Δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη στιγμή που, όπως παραδέχτηκε, της άλλαξε τη ζωή. «Η δική μου στιγμή ήταν πριν από εννιά χρόνια όταν έκλεισα στο Rouk Zouk, μου άλλαξε τη ζωή κι εξέλιξε κι εμένα σαν άνθρωπο στη σχέση που έχω με το κοινό και με την τηλεόραση» δήλωσε, δείχνοντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε το τηλεπαιχνίδι στην τηλεοπτική της πορεία.

«Νιώθω ωραία που θα είμαι και βραδινή. Έχω λίγο τρακ, αλλά πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Αυτό φεύγει με αναπνοές», κατέληξε όσον αφορά στο άγχος που έχει για το Moments.