«Έλαμψε» η Ζέτα Μακρυπούλια στα Βραβεία Γυναίκες της Χρονιάς

Η 20ή απονομή των βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2025, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Η οικοδέσποινα της βραδιάς, Ζέτα Μακρυπούλια, έλαμψε τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και πάνω στη σκηνή των βραβείων, κάνοντας τρεις εντυπωσιακές εμφανίσεις, όλες με την υπογραφή της σχεδιάστριας Έφης Παπαϊωάννου, σε συνδυασμό με τα κοσμήματα Escluso Jewelry by Elena Andreou.

Στην πρώτη της εμφάνιση, στο χαλί των βραβείων, η Ζέτα επέλεξε ένα ασύμμετρο φόρεμα με έναν ώμο, που αγκάλιαζε υπέροχα τη σιλουέτα της. Το εντυπωσιακό «κόψιμο» στο πόδι πρόσθετε φινέτσα και κίνηση, ενώ οι λαμπερές πέτρες έδιναν μία ακόμα πιο glam νότα.

Στη συνέχεια, επάνω στη σκηνή, εμφανίστηκε με ένα mini φόρεμα σε μπεζ απόχρωση, κεντημένο με ασημί και μαύρες πέτρες. Η εντυπωσιακή επέκταση -σαν κάπα- στο κάτω μέρος χάρισε «αέρα» στο ρούχο. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ψηλοτάκουνα στολισμένα με πέτρες πέδιλα.

Για το φινάλε της βραδιάς, η Ζέτα εμφανίστηκε με ένα μαύρο strapless maxi φόρεμα. Οι διακριτικές glam λεπτομέρειες και η τούλινη ουρά χάριζαν κίνηση και θεατρικότητα, ενώ η minimal γραμμή του συνδύαζε ρομαντισμό και high-end φινέτσα — μια εμφάνιση απόλυτα ταιριαστή σε μια βραδιά αφιερωμένη στη λάμψη και τη γυναικεία δύναμη.