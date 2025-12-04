Ο Έντουαρντ Στεργίου και η Κάτια Ταραμπάνκο επιστρέφουν στο GNTM!

Η τελική 10άδα του GNTM 2025 συμπληρώθηκε και η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή έχει αρχίσει. Όσο περνάει ο καιρός, τα concepts των φωτογραφίσεων γίνονται ολοένα πιο απαιτητικά κι ευρηματικά, ανεβάζοντας τον πήχη για όλους τους διαγωνιζόμενους.

Στη Δοκιμασία Αποχώρησης που θα δούμε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο Star, δύο παλιοί γνωστοί επιστρέφουν στο GNTM, αυτή τη φορά όχι για να διαγωνιστούν, αλλά για να βοηθήσουν τα μοντέλα. Ο λόγος για την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Έντουαρντ Στεργίου. Και οι δύο είχαν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στον διαγωνισμό, με τους φετινούς συμμετέχοντες να τους επιφυλάσσουν θερμή και ενθουσιώδη υποδοχή.

GNTM: Η Κάτια με τον Ανέστη

Άπαντες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα μόλις άκουσαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να εκφωνεί τα ονόματά τους. Ωστόσο, η αποστολή που θα έχουν οι top 10 θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς θα πρέπει να μη «χαθούν» μπροστά στα δύο έμπειρα μοντέλα που θα φωτογραφηθούν μαζί τους. Η πρόκληση αυτή δημιουργεί μεγάλη πίεση, αφού οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σταθούν ισάξια δίπλα σε πρόσωπα με μεγάλη εμπειρία και καθιερωμένη παρουσία στον χώρο του modeling.

GNTM: Ο Έντουαρντ με την Ξένια

Σε ρόλο fashion riders, τα 10 επίδοξα μοντέλα ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό, προσπαθώντας να πετύχουν το πολυπόθητο κλικ. Θα έχουν όμως δύσκολο έργο μπροστά τους, αφού οι κοπέλες καλούνται να διαχειριστούν την ακαταμάχητη γοητεία του Έντουαρντ, ενώ τα αγόρια θα βρεθούν αντιμέτωπα με την ανυπέρβλητη ομορφιά της Κάτιας. «Θα μεταμορφωθείτε σε fashion riders και θα δουλέψετε ζευγάρια», αποκαλύπτει η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο trailer.

Οι κριτές στη συνέχεια αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποφασίσουν για το μέλλον των διαγωνιζόμενων, κρίνοντάς τους από μία και μόνο στιγμή: αυτή που έφτασε στο πλατό. Το γεγονός αυτό τους προβληματίζει και ταυτόχρονα τους στεναχωρεί, καθώς γνωρίζουν πως κάθε λεπτομέρεια μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. «Κάποιες φορές που κάποιοι είναι πάρα πολύ δυνατοί, πρέπει εμείς να το ξεχνάμε αυτό και να κρίνουμε τη στιγμή», τονίζει χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.

