Ο Έντουαρντ Στεργίου και η Κάτια Ταραμπάνκο επιστρέφουν στο GNTM!

Τι θα δούμε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 01:00 Ο Έντουαρντ Στεργίου και η Κάτια Ταραμπάνκο επιστρέφουν στο GNTM!
04.12.25 , 00:55 GNTM: Ποιος έμεινε εκτός τελικής 10άδας - Νάρκισσος, Εντουάρντο ή Ραφαηλία;
04.12.25 , 00:45 GNTM: Ντέρμπι για την καλύτερη φωτογραφία - Γιώργος, Ανέστης ή Ειρήνη;
04.12.25 , 00:15 GNTM: Εκνευρισμένος ο Άγγελος Μπράτης με τον Νάρκισσο
03.12.25 , 23:48 Νένα Μεντή: «Έχασα τρία παιδιά από τοξόπλασμα»
03.12.25 , 23:38 Μητσοτάκης για αγρότες: «Ζητώ να δείξουν κατανόηση» - Το σχόλιο για Τσίπρα
03.12.25 , 23:14 Πώς γίνεται να μειώνονται τα κοπάδια και να «αυξάνεται» το αιγοπρόβειο γάλα
03.12.25 , 23:10 GNTM: Αγανακτισμένη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο
03.12.25 , 23:05 GNTM: Οι φωνές της Ηλιάνας στη φωτογράφιση της Ξένιας – Τι συνέβη στο set
03.12.25 , 22:40 GNTM: Ο Γιώργος «απογείωσε» τη φωτογράφιση στο σερφ – Οι ατάκες των κριτών
03.12.25 , 22:32 Κωνσταντίνος Αργυρός: Φωτογραφίες από το ταξίδι του στη Ρώμη
03.12.25 , 22:15 GNTM: Τα μοντέλα μετατρέπονται σε surfers στο σημερινό concept!
03.12.25 , 22:14 Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό
03.12.25 , 22:04 Αμαλία Κωστοπούλου: Έφτιαξε cinnamon rolls την Ημέρα Ευχαριστιών
03.12.25 , 21:59 Τροχαίο Λούτσα: Νέα Βίντεο Με Την Τρελή Πορεία Του 29χρονου
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Ο Έντουαρντ Στεργίου και η Κάτια Ταραμπάνκο επιστρέφουν στο GNTM!
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
GNTM: Ποιος έμεινε εκτός τελικής 10άδας - Νάρκισσος, Εντουάρντο ή Ραφαηλία;
Δολοφονία Καρυώτη: «Εγώ τον σκότωσα, ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή»
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τελική 10άδα του GNTM 2025 συμπληρώθηκε και η αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή έχει αρχίσει. Όσο περνάει ο καιρός, τα concepts των φωτογραφίσεων γίνονται ολοένα πιο απαιτητικά κι ευρηματικά, ανεβάζοντας τον πήχη για όλους τους διαγωνιζόμενους.

Στη Δοκιμασία Αποχώρησης που θα δούμε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο Star, δύο παλιοί γνωστοί επιστρέφουν στο GNTM, αυτή τη φορά όχι για να διαγωνιστούν, αλλά για να βοηθήσουν τα μοντέλα. Ο λόγος για την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Έντουαρντ Στεργίου. Και οι δύο είχαν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στον διαγωνισμό, με τους φετινούς συμμετέχοντες να τους επιφυλάσσουν θερμή και ενθουσιώδη υποδοχή.

GNTM: Η Κάτια με τον Ανέστη

GNTM: Η Κάτια με τον Ανέστη

Άπαντες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα μόλις άκουσαν την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να εκφωνεί τα ονόματά τους. Ωστόσο, η αποστολή που θα έχουν οι top 10 θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς θα πρέπει να μη «χαθούν» μπροστά στα δύο έμπειρα μοντέλα που θα φωτογραφηθούν μαζί τους. Η πρόκληση αυτή δημιουργεί μεγάλη πίεση, αφού οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σταθούν ισάξια δίπλα σε πρόσωπα με μεγάλη εμπειρία και καθιερωμένη παρουσία στον χώρο του modeling.

GNTM: Ο Έντουαρντ με την Ξένια

GNTM: Ο Έντουαρντ με την Ξένια

Σε ρόλο fashion riders, τα 10 επίδοξα μοντέλα ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό, προσπαθώντας να πετύχουν το πολυπόθητο κλικ. Θα έχουν όμως δύσκολο έργο μπροστά τους, αφού οι κοπέλες καλούνται να διαχειριστούν την ακαταμάχητη γοητεία του Έντουαρντ, ενώ τα αγόρια θα βρεθούν αντιμέτωπα με την ανυπέρβλητη ομορφιά της Κάτιας. «Θα μεταμορφωθείτε σε fashion riders και θα δουλέψετε ζευγάρια», αποκαλύπτει η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο trailer.

Οι κριτές στη συνέχεια αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποφασίσουν για το μέλλον των διαγωνιζόμενων, κρίνοντάς τους από μία και μόνο στιγμή: αυτή που έφτασε στο πλατό. Το γεγονός αυτό τους προβληματίζει και ταυτόχρονα τους στεναχωρεί, καθώς γνωρίζουν πως κάθε λεπτομέρεια μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. «Κάποιες φορές που κάποιοι είναι πάρα πολύ δυνατοί, πρέπει εμείς να το ξεχνάμε αυτό και να κρίνουμε τη στιγμή», τονίζει χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM TRAILER
 |
ΚΑΤΙΑ ΤΑΡΑΜΠΑΝΚΟ
 |
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
 |
GNTM 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top