Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στο Λονδίνο μαζί με τον γιο τους, Νικόλα

Οι βόλτες στους στολισμένους δρόμους και το δείπνο σε πολυτελές εστιατόριο

Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στο Λονδίνο μαζί με τον γιο τους, Νικόλα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Στο λαμπερό, λόγω των Χριστουγέννων, Λονδίνο, βρέθηκαν η Τατιάνα Στεφανίδου κι ο Νίκος Ευαγγελάτος, αφού ο γιος τους, Νικόλας, ζει κι εργάζεται στη βρετανική πρωτεύουσα. 

Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»

Το ζευγάρι έκανε ένα σύντομο, αλλά γεμάτο βόλτες ταξίδι, απολαμβάνοντας την πόλη στο πιο φωτεινό κι εορταστικό της mood.

Η Τατιάνα Στεφανίδου σε μια... λονδρέζικη mirror selfie

Η Τατιάνα Στεφανίδου σε μια... λονδρέζικη mirror selfie /Φωτογραφία Instagram

Ο Νικόλας Ευαγγελάτος με τον πατέρα του Νίκο Ευαγγελάτο

Ο Νικόλας Ευαγγελάτος με τον πατέρα του Νίκο Ευαγγελάτο /Φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram ένα μικρό βίντεο από το ταξίδι τους, αποκαλύπτοντας εικόνες από στολισμένους δρόμους, βόλτες στα μαγαζιά και στάσεις σε ιδιαίτερα εστιατόρια. 

Τατιάνα Στεφανίδου: Η κόρη της, Λυδία Ευαγγελάτου, είναι το δώρο της!

Στη λεζάντα της ανάρτησης η Τατιάνα έγραψε: «Είμαστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα».

Η ανάρτηση της Τατιάνας Στεφανίδου

Η οικογένεια πέρασε χρόνο μαζί, μακριά από υποχρεώσεις στο γιορτινό κλίμα που προσφέρει κάθε χρόνο τέτοια εποχή το Λονδίνο. Μικρή απόδραση, αλλά αρκετή για να τους βάλει επίσημα στο χριστουγεννιάτικο mood. 

Τατιάνα Στεφανίδου: Φωτογράφισε τον κούκλο γιο της, Νικόλα Ευαγγελάτο!

Η Τατιάνα Στεφανίδου κι ο Νίκος Ευαγγελάτος με τον γιο τους Νικόλα στο γήπεδο

Η Τατιάνα Στεφανίδου κι ο Νίκος Ευαγγελάτος με τον γιο τους Νικόλα στο γήπεδο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ο γιος μου, ο Νικόλας, σπουδάζει οικονομικά και εργάζεται παράλληλα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ υπερήφανος που δε θέλει να μας επιβαρύνει. Ο Λάμπης μας ολοκληρώνει το πανεπιστήμιό του, πιάνει κι αυτός δουλειά. Επειδή η σφραγίδα των γονιών ήταν αρκετά έντονη στον χώρο της δημοσιογραφίας, αρχικά ο Νίκος τα απέτρεψε από το να μπουν στον χώρο μας», είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια. 

Τατιάνα Στεφανίδου: Η κόρη της, Λυδία Ευαγγελάτου, είναι το δώρο της!

Την ίδια στιγμή, η 20χρονη κόρη του ζευγαριού, Λυδία, ζει και σπουδάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανάρτηση της Τατιάνας Στεφανίδου για την κόρη της, Λυδία
