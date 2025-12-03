Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στο Λονδίνο μαζί με τον γιο τους, Νικόλα

Δείτε το βιντεάκι που πόσταρε η Τατιάνα Στεφανίδου

Στο λαμπερό, λόγω των Χριστουγέννων, Λονδίνο, βρέθηκαν η Τατιάνα Στεφανίδου κι ο Νίκος Ευαγγελάτος, αφού ο γιος τους, Νικόλας, ζει κι εργάζεται στη βρετανική πρωτεύουσα.

Το ζευγάρι έκανε ένα σύντομο, αλλά γεμάτο βόλτες ταξίδι, απολαμβάνοντας την πόλη στο πιο φωτεινό κι εορταστικό της mood.

Η Τατιάνα Στεφανίδου σε μια... λονδρέζικη mirror selfie /Φωτογραφία Instagram

Ο Νικόλας Ευαγγελάτος με τον πατέρα του Νίκο Ευαγγελάτο /Φωτογραφία Instagram

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram ένα μικρό βίντεο από το ταξίδι τους, αποκαλύπτοντας εικόνες από στολισμένους δρόμους, βόλτες στα μαγαζιά και στάσεις σε ιδιαίτερα εστιατόρια.

Στη λεζάντα της ανάρτησης η Τατιάνα έγραψε: «Είμαστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα».

Η ανάρτηση της Τατιάνας Στεφανίδου

Η οικογένεια πέρασε χρόνο μαζί, μακριά από υποχρεώσεις στο γιορτινό κλίμα που προσφέρει κάθε χρόνο τέτοια εποχή το Λονδίνο. Μικρή απόδραση, αλλά αρκετή για να τους βάλει επίσημα στο χριστουγεννιάτικο mood.

Η Τατιάνα Στεφανίδου κι ο Νίκος Ευαγγελάτος με τον γιο τους Νικόλα στο γήπεδο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ο γιος μου, ο Νικόλας, σπουδάζει οικονομικά και εργάζεται παράλληλα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ υπερήφανος που δε θέλει να μας επιβαρύνει. Ο Λάμπης μας ολοκληρώνει το πανεπιστήμιό του, πιάνει κι αυτός δουλειά. Επειδή η σφραγίδα των γονιών ήταν αρκετά έντονη στον χώρο της δημοσιογραφίας, αρχικά ο Νίκος τα απέτρεψε από το να μπουν στον χώρο μας», είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

Την ίδια στιγμή, η 20χρονη κόρη του ζευγαριού, Λυδία, ζει και σπουδάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανάρτηση της Τατιάνας Στεφανίδου για την κόρη της, Λυδία