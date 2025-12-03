Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στο Λονδίνο μαζί με τον γιο τους, Νικόλα

Στο λαμπερό, λόγω των Χριστουγέννων, Λονδίνο, βρέθηκαν η Τατιάνα Στεφανίδου κι ο Νίκος Ευαγγελάτος, αφού ο γιος τους, Νικόλας, ζει κι εργάζεται στη βρετανική πρωτεύουσα.
Το ζευγάρι έκανε ένα σύντομο, αλλά γεμάτο βόλτες ταξίδι, απολαμβάνοντας την πόλη στο πιο φωτεινό κι εορταστικό της mood.
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram ένα μικρό βίντεο από το ταξίδι τους, αποκαλύπτοντας εικόνες από στολισμένους δρόμους, βόλτες στα μαγαζιά και στάσεις σε ιδιαίτερα εστιατόρια.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η Τατιάνα έγραψε: «Είμαστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα».
Η οικογένεια πέρασε χρόνο μαζί, μακριά από υποχρεώσεις στο γιορτινό κλίμα που προσφέρει κάθε χρόνο τέτοια εποχή το Λονδίνο. Μικρή απόδραση, αλλά αρκετή για να τους βάλει επίσημα στο χριστουγεννιάτικο mood.
«Ο γιος μου, ο Νικόλας, σπουδάζει οικονομικά και εργάζεται παράλληλα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ υπερήφανος που δε θέλει να μας επιβαρύνει. Ο Λάμπης μας ολοκληρώνει το πανεπιστήμιό του, πιάνει κι αυτός δουλειά. Επειδή η σφραγίδα των γονιών ήταν αρκετά έντονη στον χώρο της δημοσιογραφίας, αρχικά ο Νίκος τα απέτρεψε από το να μπουν στον χώρο μας», είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.
Την ίδια στιγμή, η 20χρονη κόρη του ζευγαριού, Λυδία, ζει και σπουδάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.