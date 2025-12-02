Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 1/12) ο Δημήτρης Ζήκος βρέθηκε στη θέση του πρώτου μονομάχου και η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη- έχοντας κερδίσει την ασυλία- είχε τη δυνατότητα να ορίσει τον αντίπαλό του. Επέλεξε τον Βάγγο Μανουηλίδη, δίνοντάς τους επιτέλους την ευκαιρία να λύσουν τις διαφορές τους στον Αχυρώνα. Ο Βάγγος αποχώρησε από τη Φάρμα, χωρίς να καταφέρει να φτάσει τον στόχο του, που ήταν ο τελικός, ενώ για τον Δημήτρη η πορεία του στη Φάρμα συνεχίζεται.

Απόψε, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι παίκτες δε φαίνεται να απολαμβάνουν το «ρεπό», που τους έδωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, καθώς όλοι σκέφτονται τη στρατηγική που ακολουθούν οι συμπαίκτες τους, αλλά και πως θα πορευτούν από εδώ και πέρα, στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την παραμονή τους στη Φάρμα. Ο Ανδρέας Γαλάτης αποφασίζει να απομακρυνθεί από τους συμπαίκτες του, αλλά και ο Λευτέρης Δασκαλάκης δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να ανταποκριθεί στις συνθήκες της συμβίωσης.

Οι top 6 farmers

Την επόμενη ημέρα ακολουθεί Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, όπου οι farmers καλούνται να μετρήσουν στοίβες με διάφορα αντικείμενα, για να καταφέρουν να βρουν τον κωδικό που θα ανοίξει την κλειδαριά της ασυλίας. Αυτός που θα αποδειχθεί καλύτερος και γρηγορότερος θα έχει το τεράστιο πλεονέκτημα να επιλέξει αυτή τη φορά και τους δύο μονομάχους. Ποιοι θα είναι οι δύο που θα βρεθούν αντιμέτωποι στον Αχυρώνα;

Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για την πιο δυνατή μονομαχία, έως τώρα, αλλά και για μια από τις πιο συγκινητικές αποχωρήσεις! Μόνο ένας νικητής θα προκύψει, ενώ για τον ηττημένο το ταξίδι της Φάρμας θα τελειώσει εδώ. Στο τέλος της βραδιάς θα έχει διαμορφωθεί η τελική πεντάδα της Φάρμας και όλα οδηγούν με γοργά βήματα προς τον μεγάλο τελικό και το έπαθλο των 50.000€!

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην

αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας