Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Στην τελική ευθεία για την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο, με χιλιάδες νοικοκυριά να αναμένουν να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά τους δικαιούχους που έχουν ήδη προβεί σε αγορά καυσίμων θέρμανσης και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης των απαραίτητων παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.

