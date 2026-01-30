Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Μαρία Αντωνά το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1989 και σήμερα γίνεται 37 ετών.

Η παρουσιάστρια διασκέδασε το βράδυ της Πέμπτης στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζονται η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος, συνοδευόμενη φυσικά, από τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα.

Στην παρέα τους βρέθηκαν ο Πάνος Κατσαρίδης και ο Πάνος Καλίδης με τη σύζυγό του, Λεάννα Μάρκογλου. Η Μαρία Αντωνά έκλεψε τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Επέλεξε για τη βραδιά ένα στράπλες leather dress.

H παρέα της είχε φροντίσει και για την τούρτα της. Χαρούμενη και «γεμάτη» η Μαρία Αντωνά έσβησε τα κεράκια των γενεθλίων της και τα βλέμματα όλων στράφηκαν επάνω της με τον Γιώργο Λιάγκα και την παρέα τους να χειροκροτά.

Δες στιγμές από τα γενέθλια της Μαρίας Αντωνά:

Η Μαρία Αντωνά είναι δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Η ίδια έχει συμμετέχει σε πολλές εκπομπές στην τηλεόραση, ενώ παράλληλα είναι και Dj και, μάλιστα, το 2016 ήταν μία από τις 100 υποψήφιες Djs παγκοσμίως του περιοδικού Djane mag.

Παρόλο που έχει γίνει γνωστή ως παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, η Μαρία Αντωνά έχει σπουδάσει τελείως διαφορετικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, έχει τελειώσει λογιστική ενώ έχει πάει και σε σχολή για αεροσυνοδούς.

Η σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς είναι full in love και περνάνε υπέροχα ο ένας με τον άλλον.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια, κι έχουν κοινοποιήσει στα social media ορισμένες φωτογραφίες και βίντεο από κοινά τους ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

«Αυτό που μου αρέσει σε εκείνον είναι πως είναι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός. Αυτό το πράγμα, θέλει πάρα πολλή τόλμη για να το κάνει ένας άνθρωπος», είχε πει η Μαρία Αντωνά σε συνέντευξή της για τον Γιώργο Λιάγκα.

Όσο για τον Γιώργο Λιάγκα, αυτή είναι η πρώτη φορά μετά το διαζύγιό του που τον βλέπουμε σε νέα σχέση.

«Δεν ήμουν ερημίτης, ούτε ήμουν χωμένος στο Άγιον Όρος. Προφανώς είχα κάποιες σχέσεις. Αλλά δεν τις δημοσιοποιούσα γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μου να πάρουν κάποια πληροφορία γύρω γύρω χωρίς να τους έχω πει εγώ κάτι. Όταν κατάλαβα ότι είναι σε μία ηλικία που μπορούν αυτό το πράγμα να το αφουγκραστούν, να το καταλάβουν, να το αφομοιώσουν και να το πάρουν πάρα πάρα πολύ γλυκά στη ζωή τους, τότε… εγώ δεν κρύβομαι πια», παραδέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.