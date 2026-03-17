Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Χιόνι και έρωτας στο Κουρσεβέλ

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αποφάσισαν να κάνουν ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα απολαυστικό διάλειμμα από την απαιτητική καθημερινότητά τους, επιλέγοντας ως προορισμό τις μαγευτικές Γαλλικές Άλπεις.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο κοσμοπολίτικο Κουρσεβέλ, έναν από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, συνδυάζοντας την ξεκούραση με επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας, μαζί με τον σύντροφό της, βρέθηκαν εκεί ως καλεσμένοι σε εκδήλωση μεγάλης εταιρείας καλλυντικών, γεγονός που τους έδωσε την ευκαιρία να συνδυάσουν δουλειά και χαλάρωση σε ένα εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις τους, φρόντισαν να απολαύσουν και το μοναδικό σκηνικό των Άλπεων, με τις χιονισμένες βουνοκορφές και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του θέρετρου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, πέρασαν στιγμές ξεγνοιασιάς κάνοντας βόλτες στα γραφικά σημεία της περιοχής, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές χαλάρωσης, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το Κουρσεβέλ, γνωστό για την πολυτέλεια και την κοσμοπολίτικη αύρα του, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για αυτή την απόδραση.

Η Αθηνά Οικονομάκου, ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι, δίνοντάς τους μια γεύση από τις εμπειρίες που έζησαν. Μέσα από τις αναρτήσεις της, αποτύπωσε τόσο τις επαγγελματικές στιγμές όσο και πιο χαλαρές, προσωπικές εικόνες από την καθημερινότητά τους στο χιονισμένο τοπίο.

Προετοιμασίες για τον γάμο

Την ίδια ώρα, το ζευγάρι φαίνεται να βρίσκεται σε μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, καθώς ετοιμάζεται να επισφραγίσει τη σχέση του με γάμο. Όπως έχει γίνει γνωστό, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πρόκειται να παντρευτούν στις 27 Ιουνίου στην Πάρο, σε μια τελετή που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, οι εορτασμοί δεν θα περιοριστούν μόνο στην ημέρα του γάμου. Το ζευγάρι σχεδιάζει να διοργανώσει περισσότερες εκδηλώσεις, ξεκινώντας με ένα pre-wedding πάρτι, συνεχίζοντας με τη δεξίωση την ημέρα της τελετής και ενδεχομένως ολοκληρώνοντας με μια ακόμη πιο χαλαρή συνάντηση την επόμενη ημέρα, δίνοντας έτσι έναν πολυήμερο εορταστικό χαρακτήρα στο γεγονός.

Η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα του νησιού, το οποίο διαθέτει και εκκλησάκι, προσφέροντας έναν ιδιωτικό και καλαίσθητο χώρο για τη σημαντική αυτή στιγμή. Μάλιστα, το ζευγάρι φαίνεται να έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στις λεπτομέρειες, καθώς έχει προβλεφθεί οι καλεσμένοι να λάβουν, εκτός από τη μπομπονιέρα, και ένα κερί από γνωστή εταιρεία, ως ένα ξεχωριστό αναμνηστικό από την ημέρα του γάμου.