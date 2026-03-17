Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Χιόνι και έρωτας στο Κουρσεβέλ

17.03.26 , 11:16 Δημητρίου: «Είχα ένα μικρό ατύχημα - Έπρεπε να φέρω στον κόσμο τον γιο μου»
17.03.26 , 11:13 Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
17.03.26 , 10:58 VW ID. Cross: Το φωτογράφισαν με καμουφλάζ στο Άμστερνταμ
17.03.26 , 10:39 Κασσάνδρα Κουλουκουντή: H Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting
17.03.26 , 10:29 Ο viral πίθηκος Punch βρήκε τον έρωτα - Βίντεο αγκαλιά με την αγαπημένη του
17.03.26 , 10:27 Real View: Έκανε δεύτερη πρεμιέρα το μεσημέρι
17.03.26 , 10:21 PEUGEOT: Ο νέος κινητήρας «Turbo 100» δεν... «παίζεται»
17.03.26 , 10:19 Σοφία Βόσσου: «Χαίρομαι που παντρεύεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος»
17.03.26 , 10:18 Το Ισραήλ βομβάρδισε Ιράν και Λίβανο - Επίθεση κοντά στο γραφείο Νετανιάχου
17.03.26 , 10:15 Θεσσαλονίκη: «Η τυφλή οπαδική βία μου στέρησε το σπλάχνο μου»
17.03.26 , 09:50 Μηλιόγλου: «Βαθιά μέσα μας όλοι θέλουμε να κάνουμε εκπομπή στην ΕΡΤ»
17.03.26 , 09:40 25η Μαρτίου 2026: Τι γιορτάζουμε και τι ισχύει με την αργία
17.03.26 , 09:39 MasterChef: «Τη συνταγή θα την έχετε διαθέσιμη για 10 λεπτά»
17.03.26 , 09:36 Σίσσυ Χρηστίδου: Η... μπηχτή για τον Λιάγκα μπροστά στο μικρόφωνο του ΑΝΤ1
17.03.26 , 09:23 Τεστ DNA σε άνδρα που πιστεύει ότι είναι ο εξαφανισμένος Μπεν
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
Ελένη Τσολάκη - άβολο: «Επιστρέφει» στον ΑΝΤ1 με την... κομμένη της εκπομπή
Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»
Άση Μπήλιου: Τέλος ο ανάδρομος Ερμής - Τι θα συμβεί στα ζώδια;
«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
Μάρα Ζαχαρέα: Επέστρεψε στο πόστο της μετά από μία εβδομάδα ασθένειας
Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Ταξίδι στο Κουρσεβέλ
  • Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ταξίδεψαν στο Κουρσεβέλ για επαγγελματικές υποχρεώσεις και χαλάρωση.
  • Το ζευγάρι συμμετείχε σε εκδήλωση καλλυντικών και απόλαυσε το χιονισμένο τοπίο των Άλπεων.
  • Ετοιμάζονται να παντρευτούν στις 27 Ιουνίου στην Πάρο, με πλήθος καλεσμένων.
  • Οι εορτασμοί θα περιλαμβάνουν pre-wedding πάρτι και δεξίωση, με προγραμματισμένες εκδηλώσεις.
  • Η τελετή θα γίνει σε γνωστό ξενοδοχείο του νησιού, με ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αποφάσισαν να κάνουν ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα απολαυστικό διάλειμμα από την απαιτητική καθημερινότητά τους, επιλέγοντας ως προορισμό τις μαγευτικές Γαλλικές Άλπεις.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο κοσμοπολίτικο Κουρσεβέλ, έναν από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, συνδυάζοντας την ξεκούραση με επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας, μαζί με τον σύντροφό της, βρέθηκαν εκεί ως καλεσμένοι σε εκδήλωση μεγάλης εταιρείας καλλυντικών, γεγονός που τους έδωσε την ευκαιρία να συνδυάσουν δουλειά και χαλάρωση σε ένα εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις τους, φρόντισαν να απολαύσουν και το μοναδικό σκηνικό των Άλπεων, με τις χιονισμένες βουνοκορφές και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του θέρετρου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, πέρασαν στιγμές ξεγνοιασιάς κάνοντας βόλτες στα γραφικά σημεία της περιοχής, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές χαλάρωσης, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το Κουρσεβέλ, γνωστό για την πολυτέλεια και την κοσμοπολίτικη αύρα του, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για αυτή την απόδραση.

Η Αθηνά Οικονομάκου, ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι, δίνοντάς τους μια γεύση από τις εμπειρίες που έζησαν. Μέσα από τις αναρτήσεις της, αποτύπωσε τόσο τις επαγγελματικές στιγμές όσο και πιο χαλαρές, προσωπικές εικόνες από την καθημερινότητά τους στο χιονισμένο τοπίο.

Προετοιμασίες για τον γάμο

Την ίδια ώρα, το ζευγάρι φαίνεται να βρίσκεται σε μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, καθώς ετοιμάζεται να επισφραγίσει τη σχέση του με γάμο. Όπως έχει γίνει γνωστό, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πρόκειται να παντρευτούν στις 27 Ιουνίου στην Πάρο, σε μια τελετή που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο.

Γάμος Οικονομάκου – Τσερέλα: Οι καλεσμένοι, τα δύο πάρτι κι οι μπομπονιέρες

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, οι εορτασμοί δεν θα περιοριστούν μόνο στην ημέρα του γάμου. Το ζευγάρι σχεδιάζει να διοργανώσει περισσότερες εκδηλώσεις, ξεκινώντας με ένα pre-wedding πάρτι, συνεχίζοντας με τη δεξίωση την ημέρα της τελετής και ενδεχομένως ολοκληρώνοντας με μια ακόμη πιο χαλαρή συνάντηση την επόμενη ημέρα, δίνοντας έτσι έναν πολυήμερο εορταστικό χαρακτήρα στο γεγονός.

Η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα του νησιού, το οποίο διαθέτει και εκκλησάκι, προσφέροντας έναν ιδιωτικό και καλαίσθητο χώρο για τη σημαντική αυτή στιγμή. Μάλιστα, το ζευγάρι φαίνεται να έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στις λεπτομέρειες, καθώς έχει προβλεφθεί οι καλεσμένοι να λάβουν, εκτός από τη μπομπονιέρα, και ένα κερί από γνωστή εταιρεία, ως ένα ξεχωριστό αναμνηστικό από την ημέρα του γάμου.

