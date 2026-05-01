Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο - «Πίστευε ότι του έχουν κάνει μάγια»

Τι λέει η ανιψιά του που τον φιλοξενούσε στα Πατήσια

Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθεί τις επόμενες ώρες ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο στο ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο τραυματίζοντας με καραμπίνα πέντε ανθρώπους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη της ανιψιάς του, πως ο ηλικιωμένος πιστολέρο πίστευε στα μάγια και ήθελε να σκοτώσει κόσμο για να εκδικηθεί.

Κόρη 89χρονου: «Με κλείδωνε στο σπίτι» κι έλεγε για «δαίμονες»

«Ο 89χρονος ήθελε αίμα»

«Ήταν αποφασισμένος να χτυπήσει, ήταν αποφασισμένος να χυθεί αίμα, όχι να φοβίσει - οι κινήσεις του ήταν όλες μελετημένες» λέει υπάλληλος του ΕΦΚΑ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθεί ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο στο ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο

Λίγες ημέρες πριν ανοίξει πυρ στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο ο 89χρονος έκανε διακοπές στην Καρδίτσα. Μετά την απολογία του, ετοιμάζεται για τα κελιά του Κορυδαλλού.

Στη ΓΑΔΑ πάντως, όπου κρατείται, λέει ιστορίες για τα χρόνια του σε Αμερική και Γερμανία, αλλά και για τα καλοκαίρια στο χωριό του στη Μεσσηνία.

Πριν επιτεθεί στους πέντε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου, ο 89χρονος έπαιρνε δύο συντάξεις από το εξωτερικό, έπινε καφέ από συγκεκριμένο μαγαζί, έτρωγε συχνά παγωτά και μαγειρευτά φαγητά.

Για τους γείτονες, ο κατηγορούμενος ήταν ένας ήσυχος παππούς. Η συγγενής του όμως που τον φιλοξενούσε στα Πατήσια ήταν σε... αναμμένα κάρβουνα.

Ανιψιά 89χρονου:«Ο θείος μου πίστευε ότι του έχουν κάνει μάγια»

«Με τους γείτονες δεν είχε πολλές επαφές. Γενικά ήταν ένας παράξενος άνθρωπος. Πίστευε ότι του είχαν κάνει μάγια και για αυτό τον λόγο χώρισε με την πρώην σύζυγό του. Τα τελευταία 10 χρόνια μας έλεγε ανά διαστήματα ότι θα σκοτώσει τα άτομα που τον αδίκησαν αναφερόμενος σε μια διαμάχη που είχε με το ΙΚΑ, τα ένσημα και τη σύνταξη», λέει η ανιψιά του 89χρονου.

Ανιψιά 89χρονου:«Ο θείος μου πίστευε ότι του έχουν κάνει μάγια»

«Όταν το 2018 απείλησε με φυσίγγια έναν εισαγγελέα, μπήκε για 20 μέρες σε ψυχιατρείο και οι αστυνομικοί του πήραν τις καραμπίνες. Ηρεμήσαμε, παρά το γεγονός ότι μας έλεγε κατά καιρούς ότι θέλει να εκδικηθεί», λέει η ίδια.

 Όταν πήρε εξιτήριο από το Δαφνί ο 89χρονος - παρά το γεγονός ότι οι γιατροί τον χαρακτήρισαν επικίνδυνο - ο κατηγορούμενος συνέχισε ακάθεκτος. Αγόρασε νέα όπλα και πήγε στον ΕΦΚΑ.

Μ. Γιαννάκος: Έχουμε σοβαρά κενά στο σύστημα ψυχικής υγείας

«Έχουμε κενά στο σύστημα ψυχικής υγείας. Όσοι εξέρχονται από τα ψυχιατρικά ιδρύματα θα πρέπει να επιτηρούνται στο σπίτι αλλά δυστυχώς τέτοια διαδικασία στη χώρα μας δεν  υπάρχει», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο δικηγόρος του 89χρονου ζητά διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

 

