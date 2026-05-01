Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς φέρνει μαζί της μια σημαντική «ανάσα» ρευστότητας για χιλιάδες νοικοκυριά.

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου, ο μηχανισμός των κοινωνικών πληρωμών τίθεται σε πλήρη λειτουργία, με τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ να προγραμματίζουν την καταβολή συνολικού ποσού ύψους 91.703.000 ευρώ.

Οι πληρωμές αυτές, που αφορούν περισσότερους από 107.000 δικαιούχους, αποτελούν κρίσιμο στήριγμα για την αγοραστική δύναμη των πολιτών, σε μια περίοδο που οι οικονομικές προκλήσεις παραμένουν στο προσκήνιο.

