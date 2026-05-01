Tραγωδία με τον θάνατο 13χρονου με πατίνι- Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Κωνσταντίνο/ βίντεο ΣΚΑΪ

Συντετριμμένη είναι η κοινωνία της Ηλείας για τον θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. «Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου», γράφει σε μια σπαρακτική ανάρτηση η μητέρα του.

Κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου που σκοτώθηκε με πατίνι στην Ηλεία/ φωτογραφία patrisnews

Από νωρίς το πρωί, κόσμος έχει συγκεντρωθεί στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Μακρισίων στην Ηλεία, για το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο. Ο πόνος βουβός, το πένθος βαθύ και ο πόνος απερίγραπτος για το αγόρι που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς από τη ζωή. Φίλοι και συγγενείς τον αποχαιρετούν με λευκά μπαλόνια.

Την ίδια ώρα, ραγίζουν καρδιές οι αναρτήσεις της μητέρας του, που έχασε το μοναχοπαίδι της.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η μητέρα του 13χρονου μαζί με τον αδικοχαμένο γιο της/ facebook

«Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου ... Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του... Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου... Ήδη λείπεις...», είναι η ανάρτηση της μητέρας του στο facebook, η οποία έχει δημοσιεύσει μια σειρά από φωτογραφίες με τον γιο της.

«Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου... Σε πήρε ο Θεός στα 13 σου... Καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε... παιδάκι μου καλό», έγραψε σε μία άλλη.

«Έγινες άγγελος αγάπη μου... Δεν μπορώ να το πιστέψω... Σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός».

«Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025», ήταν η ανάρτηση του πατέρα του 13χρονου.

Οι γονείς του Κωνσταντίνου ήταν διαζευγμένοι και το παιδάκι ζούσε με τον πατέρα του, τον παππού και τη γιαγιά. Η μητέρα του ζούσε εκτός νομού. «Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος. Είχα πολύ καλές σχέσεις και το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου. Ναι, ο μικρούλης μου πάντα ήθελε πατίνι», είπε η μητέρα στην εκπομπή Live news.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με το πατίνι

Όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Το αγόρι που κινούταν με το πατίνι του σε κεντρικό δρόμο του χωριού Μακρίσια Ηλείας επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα: ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην προσπάθεια αυτή, δεν κατάφερε να ελέγξει το πατίνι και προσέκρουσε στο δεξί μπροστινό μέρος του αγροτικού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star Κώστας Γκελντής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο ανήλικος φέρεται να προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία φίλου του, ο οποίος προπορευόταν επίσης με πατίνι.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστένων. Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το σώσουν, όμως ο 13χρονος δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.