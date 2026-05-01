Κηδεία 13χρονου Ηλεία: «Θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου»

Ραγίζουν καρδιές οι αναρτήσεις για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι

01.05.26 , 13:34 «Θα πάθουμε κάτι;»: Η Φαίη Σκορδά «πάγωσε» με την πρόβλεψη της Παγιατάκη
01.05.26 , 13:14 Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις και πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
01.05.26 , 13:02 Μπακς: Επίσημα νέος προπονητής ο Τέιλορ Τζένκινς
01.05.26 , 12:55 Οι Χαΐνηδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
01.05.26 , 12:41 Μιχαλοπούλου: «Πάντα ήθελα να γίνω νέα μαμά, να μεγαλώνω μαζί με το παιδί»
01.05.26 , 12:26 VW Caravelle: Γιατί είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να το αγοράσετε
01.05.26 , 12:22 Κόρη 89χρονου: «Με κλείδωνε στο σπίτι» κι έλεγε για «δαίμονες»
01.05.26 , 12:00 Δες πώς θα σταματήσεις να «μισείς» το πρωινό ξύπνημα
01.05.26 , 11:15 Βασιλειάδη: «Είμαι τρελή από ζήλεια. 'Εχω τους κωδικούς στα social media»
01.05.26 , 11:07 Κηδεία 13χρονου Ηλεία: «Θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου»
01.05.26 , 10:33 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Σαν σήμερα έγινα για πρώτη φορά μανούλα»
01.05.26 , 09:53 Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 5χρονου σε πόρτα νηπιαγωγείου
01.05.26 , 09:48 Ελένη Ράντου: Η γαλλική φιλολογία, ο γάμος με τον Παπακωνσταντίνου & η κόρη
01.05.26 , 09:40 Τρεχάτε Ποδαράκια μου (Ozzy): Δείτε online την ταινία έως 8/5
01.05.26 , 09:17 Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία & τρολεϊ- Απεργία σε μετρό & ΗΣΑΠ
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
MasterChef 2026: Είχε τη χειρότερη προσπάθεια κι αποχώρησε!
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Παπαδημητρίου- Γεροντιδάκης: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
Φωτιά Ίλιον: Γνωστός στις αρχές ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε
Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5ήμερη εφημερία – Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Tραγωδία με τον θάνατο 13χρονου με πατίνι- Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Κωνσταντίνο/ βίντεο ΣΚΑΪ
  • Θάνατος 13χρονου Κωνσταντίνου από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Ηλεία.
  • Η μητέρα του εκφράζει τον πόνο της μέσω συγκινητικών αναρτήσεων στα social media.
  • Η κηδεία του πραγματοποιείται στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Μακρισίων με πλήθος κόσμου.
  • Το τροχαίο συνέβη όταν το παιδί προσπάθησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα και προσέκρουσε σε αγροτικό.
  • Ο Κωνσταντίνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.

Συντετριμμένη είναι η κοινωνία της Ηλείας για τον θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. «Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου», γράφει σε μια σπαρακτική ανάρτηση η μητέρα του. 

Το τελευταίο «αντίο» στο αγόρι θα πουν οι γονείς, οι συγγενείς και οι συμμαθητές του

Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι

Από νωρίς το πρωί, κόσμος έχει συγκεντρωθεί στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Μακρισίων στην Ηλεία, για το τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο. Ο πόνος βουβός, το πένθος βαθύ και ο πόνος απερίγραπτος για το αγόρι που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς από τη ζωή. Φίλοι και συγγενείς τον αποχαιρετούν με λευκά μπαλόνια. 

Την ίδια ώρα, ραγίζουν καρδιές οι αναρτήσεις της μητέρας του, που έχασε το μοναχοπαίδι της. 

«Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου ... Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του... Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου... Ήδη λείπεις...», είναι η ανάρτηση της μητέρας του στο facebook, η οποία έχει δημοσιεύσει μια σειρά από φωτογραφίες με τον γιο της.

«Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου... Σε πήρε ο Θεός στα 13 σου... Καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε... παιδάκι μου καλό», έγραψε σε μία άλλη.

«Έγινες άγγελος αγάπη μου... Δεν μπορώ να το πιστέψω... Σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός».

«Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025», ήταν η ανάρτηση του πατέρα του 13χρονου. 

Οι γονείς του Κωνσταντίνου ήταν διαζευγμένοι και το παιδάκι ζούσε με τον πατέρα του, τον παππού και τη γιαγιά. Η μητέρα του ζούσε εκτός νομού. «Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος. Είχα πολύ καλές σχέσεις και το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου. Ναι, ο μικρούλης μου πάντα ήθελε πατίνι», είπε η μητέρα στην εκπομπή Live news.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο με το πατίνι

Όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Το αγόρι που κινούταν με το πατίνι του σε κεντρικό δρόμο του χωριού Μακρίσια Ηλείας επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα: ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην προσπάθεια αυτή, δεν κατάφερε να ελέγξει το πατίνι και προσέκρουσε στο δεξί μπροστινό μέρος του αγροτικού. 

Τροχαίο Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star Κώστας Γκελντής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο ανήλικος φέρεται να προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία φίλου του, ο οποίος προπορευόταν επίσης με πατίνι.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστένων. Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το σώσουν, όμως ο 13χρονος δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. 

