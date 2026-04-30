Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι

30.04.26 , 08:13 Χατζηθεοδώρου: «Έχω πιάσει μηνύματα συντρόφου μου με άλλη & τον συγχώρησα»
30.04.26 , 07:47 Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
30.04.26 , 07:42 Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
30.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Aπριλίου
29.04.26 , 23:42 MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
29.04.26 , 23:40 MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε τη μάχη του Street Food;
29.04.26 , 23:09 Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
29.04.26 , 23:00 MasterChef 2026: Τι έφτιαξαν οι δύο μπριγάδες στην ομαδική δοκιμασία;
29.04.26 , 22:24 Συγκλονίζει η Λένα Δροσάκη: «Γέννησα στον 8ο - Ζούμε από θαύμα και οι δύο»
29.04.26 , 21:55 Τουμασάτου για Σταύρου: «Από την εφηβεία, οι ζωές μας ήταν παράλληλες»
29.04.26 , 21:50 Aπάντηση Mητσοτάκη στην κριτική των βουλευτών για το επιτελικό κράτος
29.04.26 , 21:42 Πάτρα: Εικόνες Εγκατάλειψης Στην Παραλία Των Καμινιών
29.04.26 , 21:39 Σκάλα Ωρωπού: Αυτοψία Κτηματικής Υπηρεσίας Στο Σημείο Του Μπάζωματος
29.04.26 , 21:36 Τουρισμός: Εκκίνηση Με Μεγάλη Αύξηση Στις Aφίξεις
29.04.26 , 21:25 MasterChef 2026: Ομαδική δοκιμασία: Street food το σημερινό concept!
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε τη μάχη του Street Food;
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Χωρισμός-βόμβα για πρωταγωνιστή γνωστής σειράς: «Δεν ήταν εύκολο»
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Evangelia: Ποζάρει με τον μέλλοντα σύζυγό της - «Στην Κρήτη ο γάμος»
VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικός θάνατος 13χρονου στην Ηλεία μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι.
  • Το παιδί συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ενώ προσπαθούσε να αποφύγει παρκαρισμένο όχημα.
  • Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Οι γονείς του είναι σε κατάσταση σοκ από την απώλεια του γιου τους.
  • Διεξάγονται έρευνες από την αστυνομία του Α.Τ. Κρεστένων για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Στο πένθος έχει βυθιστεί από την Τετάρτη το απόγευμα η Μακρισία Ηλείας, μετά τον τραγικό χαμό ενός 13χρονου αγοριού, που ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι του. 

Τραγωδία στην Ηλεία: 13χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι

Το τροχαίο σημειώθηκε ενώ ο 13χρονος κινούταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Σύμφωνα με το patrisnews.gr, προσπάθησε να αποφύγει ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα. 

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο επικράτησε πανικός. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο παρέλαβε το αγόρι και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων. Εκεί όμως οι γιατροί δεν μπόρεσα να κάνουν τίποτα, αφού ο 13χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. 

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του παιδιού, που κατέρρευσαν στο άκουσμα ότι ο γιος τους δεν είναι πλέον στη ζωή. 

Για το δυστύχημα διεξάγουν έρευνες αστυνομικοί του Α.Τ. Κρεστένων. 

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο νέος ΚΟΚ περιλαμβάνει σαφείς κανόνες για ηλεκτρικά πατίνια και γενικά για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (ΕΠΗΟ). 

Αρχικά, στα ΕΠΗΟ ανήκουν ηλεκτρικά πατίνια, αυτοεξισορροπούμενα μέσα (Segway/μονοκύκλα) και ηλεκτρικά σκέιτ/τροχοπέδιλα. 

Τα ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να κινούνται στους ποδηλατόδρομους και όταν δεν υπάρχουν η κίνηση γίνεται στο δεξιό άκρο του δρόμου και σε οδούς με όριο ταχύτητας έως 50 χλμ. την ώρα. 

Σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, σε εθνικές οδούς και σε σήραγγες τα πατίνια δεν επιτρέπονται. Οι λεωφορειόδρομοι αποκλείονται, εκτός αν υπάρχει ρητή σήμανση που επιτρέπει και ποδήλατα.

Το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας για ΕΠΗΟ είναι τα 25 km/h.  Το ηλικιακό όριο για τα πατίνια έως 25 km/h είναι τα 15 έτη. Όταν η διαδρομή περνά από οδό με αυτοκίνητα και ο χρήστης είναι κάτω των 12, χρειάζεται συνοδός 16 ετών και άνω. Από τα 12 και πάνω, ο οδηγός ποδηλάτου ή ΕΠΗΟ πρέπει να φέρει μαζί του νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης.

Είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους. Το όχημα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικό φρένο ή φρένα, λευκό φως εμπρός, κόκκινο πίσω και ανακλαστικά. Μετά τη δύση, ο οδηγός πρέπει να φορά ανακλαστικό γιλέκο ή αντίστοιχο ρουχισμό με υψηλή ορατότητα. Ένα διακριτικό ηχητικό μέσο προειδοποίησης (π.χ. κουδουνάκι) βοηθά στη συνύπαρξη σε πάρκα και μεικτές ζώνες.

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού και ακουστικών στα αυτιά. Ο οδηγός κρατά το τιμόνι με τα δύο χέρια και πριν στρίψει δίνει καθαρό σήμα με το χέρι, όταν δεν υπάρχουν φλας. Απαγορεύεται η ρυμούλκηση ή να σε ρυμουλκούν, η μεταφορά κατοικιδίου με λουρί ή η μεταφορά συνεπιβάτη.

