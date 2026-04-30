Στο πένθος έχει βυθιστεί από την Τετάρτη το απόγευμα η Μακρισία Ηλείας, μετά τον τραγικό χαμό ενός 13χρονου αγοριού, που ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι του.

Το τροχαίο σημειώθηκε ενώ ο 13χρονος κινούταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Σύμφωνα με το patrisnews.gr, προσπάθησε να αποφύγει ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα.

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο επικράτησε πανικός. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο παρέλαβε το αγόρι και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων. Εκεί όμως οι γιατροί δεν μπόρεσα να κάνουν τίποτα, αφού ο 13χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του παιδιού, που κατέρρευσαν στο άκουσμα ότι ο γιος τους δεν είναι πλέον στη ζωή.

Για το δυστύχημα διεξάγουν έρευνες αστυνομικοί του Α.Τ. Κρεστένων.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο νέος ΚΟΚ περιλαμβάνει σαφείς κανόνες για ηλεκτρικά πατίνια και γενικά για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (ΕΠΗΟ).

Αρχικά, στα ΕΠΗΟ ανήκουν ηλεκτρικά πατίνια, αυτοεξισορροπούμενα μέσα (Segway/μονοκύκλα) και ηλεκτρικά σκέιτ/τροχοπέδιλα.

Τα ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να κινούνται στους ποδηλατόδρομους και όταν δεν υπάρχουν η κίνηση γίνεται στο δεξιό άκρο του δρόμου και σε οδούς με όριο ταχύτητας έως 50 χλμ. την ώρα.

Σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, σε εθνικές οδούς και σε σήραγγες τα πατίνια δεν επιτρέπονται. Οι λεωφορειόδρομοι αποκλείονται, εκτός αν υπάρχει ρητή σήμανση που επιτρέπει και ποδήλατα.

Το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας για ΕΠΗΟ είναι τα 25 km/h. Το ηλικιακό όριο για τα πατίνια έως 25 km/h είναι τα 15 έτη. Όταν η διαδρομή περνά από οδό με αυτοκίνητα και ο χρήστης είναι κάτω των 12, χρειάζεται συνοδός 16 ετών και άνω. Από τα 12 και πάνω, ο οδηγός ποδηλάτου ή ΕΠΗΟ πρέπει να φέρει μαζί του νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης.

Είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους. Το όχημα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικό φρένο ή φρένα, λευκό φως εμπρός, κόκκινο πίσω και ανακλαστικά. Μετά τη δύση, ο οδηγός πρέπει να φορά ανακλαστικό γιλέκο ή αντίστοιχο ρουχισμό με υψηλή ορατότητα. Ένα διακριτικό ηχητικό μέσο προειδοποίησης (π.χ. κουδουνάκι) βοηθά στη συνύπαρξη σε πάρκα και μεικτές ζώνες.

Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού και ακουστικών στα αυτιά. Ο οδηγός κρατά το τιμόνι με τα δύο χέρια και πριν στρίψει δίνει καθαρό σήμα με το χέρι, όταν δεν υπάρχουν φλας. Απαγορεύεται η ρυμούλκηση ή να σε ρυμουλκούν, η μεταφορά κατοικιδίου με λουρί ή η μεταφορά συνεπιβάτη.