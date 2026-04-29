Τουμασάτου για Σταύρου: «Από την εφηβεία, οι ζωές μας ήταν παράλληλες»

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός για τον άντρα της ζωής της

29.04.26 , 21:55 Τουμασάτου για Σταύρου: «Από την εφηβεία, οι ζωές μας ήταν παράλληλες»
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στο vidcast των Rainbow Mermaids για τη σχέση της με τον σύζυγό της Αλέξανδρο Σταύρου, αναφέροντας τις πρώτες συνεργασίες τους αλλά και τις κοινές εμπειρίες που είχαν χωρίς να γνωρίζονται από την εφηβεία.

Η Μαριάννα Τουμασάτου στον καναπέ των Rainbow Mermaids 

Σε αυτή τη συζήτηση η ηθοποιός περιέγραψε πώς ήρθαν κοντά μέσα από τη δουλειά. Όπως είπε «Είχαμε γνωριστεί στη σειρά Τα φτερά του έρωτα (σ.σ. στην ΕΡΤ), μετά ανοίξανε τα φτερά και πετάξαμε». Η ίδια εξήγησε ότι η επαγγελματική τους επαφή αποτέλεσε το σημείο που άρχισε να αναπτύσσεται η σχέση τους.

Μαριάννα Τουμασάτου: «Όλες οι σχέσεις έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους»

Παράλληλα αναφέρθηκε στα νεανικά τους χρόνια και στην ανεπίγνωστη κοινή πορεία που είχαν πριν συναντηθούν. Η ταλαντούχα ηθοποιός σημείωσε «Εμείς δε γνωριζόμασταν καν τότε. Εγώ σου μιλάω για την εφηβεία μας. Πηγαίναμε στα ίδια μαγαζιά στα Εξάρχεια, ακούγαμε την ίδια μουσική, πηγαίναμε στις ίδιες συναυλίες… μπορεί και να ’χαμε πέσει ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς να το ξέρουμε».

Η Μαριάννα Τουμασάτου κι ο Αλέξανδρος Σταύρου έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συνέχεια πρόσθεσε για αυτή την παράλληλη διαδρομή «Δεν είναι ότι συναντιόμασταν και δεν υπολογίζαμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Είναι ότι δεν ξέραμε ότι ήμασταν στο ίδιο μέρος. Δηλαδή εκείνο το υπόγειο στο ΑΝ… στις άπειρες συναυλίες που γινόντουσαν… ήμασταν στις ίδιες συναυλίες».

Μαριάννα Τουμασάτου: Η φωτογραφία με τη μητέρα της & τον Αλέξανδρο Σταύρου

Δείτε όσα είπε η Μαριάννα Τουμασάτου στις Rainbow Mermaids

Απαντώντας σε ερώτηση για τον γάμο τους η ηθοποιός τόνισε ότι η σχέση τους δεν έχει επηρεαστεί από ζήλια. Όπως είπε: «Δεν έχω ζηλέψει ποτέ τον σύζυγό μου, αλλά ούτε εκείνος εμένα. Όλες οι σχέσεις έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Εμείς έχουμε κάνει τον πρώτο μεγάλο κόπο που κάνουν οι άνθρωποι για να είναι μαζί, θέλοντας το για πάντα. Έχουμε δώσει τις μάχες μας, τις κερδίσαμε και πορευόμαστε». 

Θυμίζουμε ότι η Μαριάννα Τουμασάτου κι ο Αλέξανδρος Σταύρου απέκτησαν το 2010 την κόρη τους, τη Χρυσηίδα, για την οποία η ηθοποιός αναφέρεται συχνά στις συνεντεύξεις της, μιλώντας με αγάπη για την οικογένειά τους.

