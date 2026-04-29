Εκτός από ταλαντούχα και καλλονή είναι μόλις 27 ετών! Ο λόγος για την Ιφιγένεια Τζόλα που χθες Τρίτη 28 Απριλίου είχε τα γενέθλιά της και τα γιόρτασε με συναδέλφους της στη... Γερμανία.

Η όμορφη ηθοποιός που γνωρίσαμε από πολύ μικρή ηλικία, μιας και συμμετείχε στη σειρά Το Νήσι, βρίσκεται σε ευρωπαϊκή περιοδεία με την παράσταση Οικογένεια με το ζόρι με τους Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Καπετάνιο, Βάσω Γουλιελμάκη και Γιάννη Μπούσδρο.

«27 και στη Γερμανία ✨🎂 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις ευχές σας!!! Κι ευχαριστώ πάρα πολύ κι εσάς που κάνατε τη μέρα μου αυτή ακόμα πιο όμορφη!!! #blessed», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram η όμορφη Ιφιγένεια.

Η ανάρτηση της Ιφιγένειας Τζόλα

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ευχές που δέχτηκε ήταν πολλές, με αυτή της Βάσως Γουλιελμάκη να ξεχωρίζει. «❤️❤️❤️❤️❤️Χρόνια πολλά αστερακι μου», της έγραψε.

Η καριέρα της Ιφιγένειας Τζόλα είναι εντυπωσιακή, αφού ξεκίνησε ως «παιδί-θαύμα» και κατάφερε να εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες πρωταγωνίστριες της γενιάς της.

Από την «Αλίκη» στη «Βασιλική»

Έκανε το ντεμπούτο της σε ηλικία μόλις 8 ετών, στη σειρά του Alpha Έχω ένα μυστικό το 2008, υποδυόμενη την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε παιδική ηλικία. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε 180 κορίτσια!

Ο ρόλος που την καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού ήταν αυτός της μικρής Άννας Πετράκη το 2010. Η ερμηνεία της στη δραματική σειρά του Mega Το Νησί, θεωρείται εμβληματική.

Παιδιά-θαύματα η Ιφιγένεια Τζόλα κι η Αναστασία Τσιλιμπίου το 2010 στο Νησί! /Φωτογραφία Mega

Επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση το 2019 με τον ρόλο της «Ιφιγένειας Μαρόγλου», κερδίζοντας ξανά τις εντυπώσεις ως ενήλικη πλέον ηθοποιός στις 8 Λέξεις του Αντρέα Γεωργίου.

Από το 2021 έως σήμερα πρωταγωνιστεί ως «Βασιλική Καπερνάρου» στη Γη της Ελιάς. Ο ρόλος αυτός την έχει εκτοξεύσει σε δημοτικότητα, με το τηλεοπτικό της ειδύλλιο με τον "Φίλιππο" να γίνεται καθημερινά trend στα social media.