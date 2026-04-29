Ιφιγένεια Τζόλα: Ο λόγος που γιόρτασε τα γενέθλιά της στη Γερμανία

«Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που κάνατε τη μέρα μου αυτή ακόμα πιο όμορφη!»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Πρώτη Δημοσίευση: 29.04.26, 20:46
Η Ιφιγένεια Τζόλα το... έκαψε στα γενέθλιά της!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκτός από ταλαντούχα και καλλονή είναι μόλις 27 ετών! Ο λόγος για την Ιφιγένεια Τζόλα που χθες Τρίτη 28 Απριλίου είχε τα γενέθλιά της και τα γιόρτασε με συναδέλφους της στη... Γερμανία.

Η όμορφη ηθοποιός που γνωρίσαμε από πολύ μικρή ηλικία, μιας και συμμετείχε στη σειρά Το Νήσι, βρίσκεται σε ευρωπαϊκή περιοδεία με την παράσταση Οικογένεια με το ζόρι με τους Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Καπετάνιο, Βάσω Γουλιελμάκη και Γιάννη Μπούσδρο

«27 και στη Γερμανία ✨🎂 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις ευχές σας!!! Κι ευχαριστώ πάρα πολύ κι εσάς που κάνατε τη μέρα μου αυτή ακόμα πιο όμορφη!!! #blessed», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram η όμορφη Ιφιγένεια.  

Η ανάρτηση της Ιφιγένειας Τζόλα

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ευχές που δέχτηκε ήταν πολλές, με αυτή της Βάσως Γουλιελμάκη να ξεχωρίζει. «❤️❤️❤️❤️❤️Χρόνια πολλά αστερακι μου», της έγραψε. 

Η καριέρα της Ιφιγένειας Τζόλα είναι εντυπωσιακή, αφού ξεκίνησε ως «παιδί-θαύμα» και κατάφερε να εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες πρωταγωνίστριες της γενιάς της.

Από την «Αλίκη» στη «Βασιλική»

Έκανε το ντεμπούτο της σε ηλικία μόλις 8 ετών, στη σειρά του Alpha Έχω ένα μυστικό το 2008, υποδυόμενη την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε παιδική ηλικία. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε 180 κορίτσια!

Ο ρόλος που την καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού ήταν αυτός της μικρής Άννας Πετράκη το 2010. Η ερμηνεία της στη δραματική σειρά του Mega Το Νησί, θεωρείται εμβληματική.

Επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση το 2019 με τον ρόλο της «Ιφιγένειας Μαρόγλου», κερδίζοντας ξανά τις εντυπώσεις ως ενήλικη πλέον ηθοποιός στις 8 Λέξεις του Αντρέα Γεωργίου.

Από το 2021 έως σήμερα πρωταγωνιστεί ως «Βασιλική Καπερνάρου» στη Γη της Ελιάς. Ο ρόλος αυτός την έχει εκτοξεύσει σε δημοτικότητα, με το τηλεοπτικό της ειδύλλιο με τον "Φίλιππο" να γίνεται καθημερινά trend στα social media.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΖΟΛΑ
 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ
 |
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
 |
ΒΑΣΩ ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top