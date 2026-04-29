Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της

«Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα»

29.04.26 , 18:45 Δένδιας: Θα απαντήσουμε με στρατηγικούς πυραύλους σε μια επίθεση
29.04.26 , 18:44 Marseaux για Eurovision: «Ήξερα ότι δεν το αντέχω»
29.04.26 , 18:31 «Φέρτε μου ψυχολόγο. Πείτε μαζί μου το Πάτερ Ημών», φώναζε ο 20χρονος
29.04.26 , 18:27 ΚΤΕΟ και Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ): Τι ισχύει πραγματικά
29.04.26 , 18:03 H τρυφερή αφιέρωση του Σουλτάτου στη Λασκαράκη για την επέτειό τους!
29.04.26 , 17:47 Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
29.04.26 , 17:39 Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5ήμερη εφημερία – Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
29.04.26 , 17:14 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ για επενδύσεις στην Ελλάδα
29.04.26 , 16:42 VW ID. Polo: Παγκόσμια πρεμιέρα για το ηλεκτρικό μοντέλο
29.04.26 , 16:31 Συμμαχία αγάπης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ
29.04.26 , 16:25 Cat Festival 2026: Δεκάδες γάτες βρήκαν το «παντοτινό τους σπίτι»
29.04.26 , 16:12 Αθωώθηκε Αλλά Θα Δικαστεί Ξανά Η Πρώην Σύζυγος Του Αστυνομικού Της Βουλής
29.04.26 , 16:07 Ολυμπιακός: Άνετη επικράτηση επί της Μονακό, με σκορ 91- 70
29.04.26 , 16:05 Επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή στο Λονδίνο - Άνδρας μαχαίρωσε δύο άτομα
29.04.26 , 15:57 MasterChef: Οι μπριγάδες δημιουργούν street food με ψάρια και θαλασσινά
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Χωρισμός-βόμβα για πρωταγωνιστή γνωστής σειράς: «Δεν ήταν εύκολο»
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
«Φέρτε μου ψυχολόγο. Πείτε μαζί μου το Πάτερ Ημών», φώναζε ο 20χρονος
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5ήμερη εφημερία – Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
Χρουσαλά: Το ταξίδι στο Cape Town & η κατάδυση δίπλα σε λευκούς καρχαρίες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Δείτε ένα από τα βιντεάκια που πόσταρε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από το μαιευτήριο
Την έντονη ενόχλησή της για μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και τη δείχνει με το - υποτιθέμενο - ενός μήνα μωρό της εξέφρασε δημόσια η Κατερίνα Καινούργιου. Η συγκεκριμένη εικόνα, όπως ξεκαθαρίζει, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης!

Με μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια του Super Κατερίνα θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Αγκαλιά με το μωρό της η Καινούργιου: «Είχα ένα όνειρο, πήρα όσα ήθελα»

«Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! είναι όλο AI!!! Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου!!! Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου κ συγγενών μου!!! Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου!» έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργου.

Δεν είναι λίγες οι φορές που δημόσια πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωπα με αντίστοιχα περιστατικά, όμως στην προκειμένη περίπτωση, το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αγγίζει την οικογένεια καποιου.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε το κοριτσάκι της την Παρασκευή 3 Απριλίου και έκτοτε πετάει στα σύννεφα! Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, βιώνουν τις τελευταίες εβδομάδες, μία όμορφη καθημερινότητα μαζί με τη μικρή τους πριγκίπισσα!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα στο zappIT, η παρουσιάστρια επιστρέφει στις 11 Μαϊου στη Super Κατερίνα

