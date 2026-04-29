Δείτε ένα από τα βιντεάκια που πόσταρε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από το μαιευτήριο

Την έντονη ενόχλησή της για μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και τη δείχνει με το - υποτιθέμενο - ενός μήνα μωρό της εξέφρασε δημόσια η Κατερίνα Καινούργιου. Η συγκεκριμένη εικόνα, όπως ξεκαθαρίζει, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης!

Με μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια του Super Κατερίνα θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

«Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! είναι όλο AI!!! Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου!!! Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου κ συγγενών μου!!! Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου!» έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργου.

Δες την ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου:

Δεν είναι λίγες οι φορές που δημόσια πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωπα με αντίστοιχα περιστατικά, όμως στην προκειμένη περίπτωση, το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αγγίζει την οικογένεια καποιου.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου γέννησε το κοριτσάκι της την Παρασκευή 3 Απριλίου και έκτοτε πετάει στα σύννεφα! Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, βιώνουν τις τελευταίες εβδομάδες, μία όμορφη καθημερινότητα μαζί με τη μικρή τους πριγκίπισσα!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα στο zappIT, η παρουσιάστρια επιστρέφει στις 11 Μαϊου στη Super Κατερίνα