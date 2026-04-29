Χωρισμός-βόμβα για πρωταγωνιστή γνωστής σειράς: «Δεν ήταν εύκολο»

Το αποκάλυψε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής

29.04.26 , 11:50 Καιρός: Ψυχρή εισβολή από το μεσημέρι της Πέμπτης – Με κρύο η Πρωτομαγιά
29.04.26 , 11:48 «Μακάρι, γιατί της αξίζει» - Ποια παρουσιάστρια θα επιστρέψει τηλεοπτικά
29.04.26 , 11:20 Κάλυμνος: Εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ ακρωτηριάστηκε εν ώρα εργασίας
29.04.26 , 11:17 Nissan Qashqai: Κυριαρχεί στην Ευρώπη
29.04.26 , 11:01 Σία Κοσιώνη στους δημοσιογράφους: «Το 2026 είναι πολύ κακιασμένο»
29.04.26 , 10:55 Απεργία Πρωτομαγιάς 2026: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς
29.04.26 , 10:46 Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
29.04.26 , 10:38 O Οικονομόπουλος στο πλευρό του Ολυμπιακού – Η κίνηση που έγινε viral
29.04.26 , 10:14 Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα να τους φοβίσω»
29.04.26 , 10:12 ΕΔΕ για την απώλεια της Διευθύντριας στον Κολωνό που πήδηξε στο κενό
29.04.26 , 10:00 Ο Akylas στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στις 30 Ιουνίου
29.04.26 , 09:57 Νάνσυ Παραδεισανού για Ελένη Τσολάκη: «Την πλήρωσε για αμαρτίες άλλων»
29.04.26 , 09:36 Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
29.04.26 , 09:35 Χρουσαλά: Το ταξίδι στο Cape Town & η κατάδυση δίπλα σε λευκούς καρχαρίες
29.04.26 , 09:26 Κρήτη: Τα νεότερα για την υγεία 4χρονου που τον δάγκωσε σκύλος
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι «Μπλε» υποψήφιοι προς αποχώρηση
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Χρουσαλά: Το ταξίδι στο Cape Town & η κατάδυση δίπλα σε λευκούς καρχαρίες
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Απόσπασμα από τη συνέντευξη του ηθοποιού στο The 2Night Show
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους ανακοίνωσε τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Μαρίνα Μανδρή, και μίλησε για τις προκλήσεις της νέας του ζωής.
  • Παντρεύτηκαν το 2018 και έχουν δύο παιδιά, τη Δάφνη και τον Κίμωνα, για τα οποία δηλώνει ότι θα είναι πάντα προτεραιότητά του.
  • Ο χωρισμός του προκάλεσε έντονα συναισθήματα, αλλά υπογράμμισε τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ τους.
  • Αναφέρθηκε σε ένα συγκλονιστικό όνειρο που είχε πριν από τα γυρίσματα του ρόλου του στον Άγιο Παΐσιο.

Μια αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή έκανε ο Προκόπης Αγαθοκλέους, μιλώντας ανοιχτά για τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Μαρίνα Μανδρή.

 

Ο ηθοποιός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τη σειρά «Άγιος Παΐσιος» μίλησε για τη νέα συνθήκη στη ζωή του και παραδέχτηκε πως δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.

Προκόπης Αγαθοκλέους για πρόταση γάμου: «Γονάτισα και γονάτισε και εκείνη»

«Περνάω μια περίοδο γεμάτη αλλαγές σε κάθε επίπεδο της ζωής μου. Πλέον κινούμαι μεταξύ Αθήνας και Κύπρου και η μεγαλύτερη μου αγωνία είναι να μη νιώσουν τα παιδιά μου πως απουσιάζω από τη ζωή τους. Ο χωρισμός είναι μια εμπειρία που σε γεμίζει με έντονα και συχνά αντικρουόμενα συναισθήματα. Θεωρώ πως τόσο εγώ όσο και η Μαρίνα δείξαμε αμοιβαίο σεβασμό σε αυτή τη διαδικασία. Της οφείλω πολλά, καθώς στάθηκε στο πλευρό μου και αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα. Το να μεγαλώνεις μόνος δύο παιδιά είναι μια πρόκληση. Για μένα, τα παιδιά μου θα είναι πάντα προτεραιότητα και ποτέ δε θα τα έβαζα σε δεύτερη μοίρα για χάρη της καριέρας μου», ακούγεται να λέει στο trailer της εκπομπής «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» με τον Τάσο Τρύφωνος που θα μεταδοθεί το ερχόμενο Σάββατο.

 

Ο έρωτας, ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους και η Μαρίνα Μανδρή παντρεύτηκαν το 2018 και απέκτησαν δυο παιδιά, τη Δάφνη και τον Κίμωνα.
«Της πήρα ένα πολύ ωραίο δαχτυλίδι από ένα ταξίδι στη Βραζιλία. Μετά πήγαμε μια βόλτα στην θάλασσα στο ηλιοβασίλεμα με ένα κρασί στο χέρι. Όταν γονάτισα για να της κάνω πρόταση γάμου, γονάτισε και εκείνη μαζί μου. Μου είπε ότι σε αυτόν τον γάμο θα είμαστε ίσιοι», είχε δηλώσει ο Προκόπης στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα».

 

Το όνειρο με τον Άγιο Παϊσιο

«Όταν πήρα τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου αγχώθηκα και αναρωτήθηκα αν θα τα καταφέρω. Τον είδα στον ύπνο μου πριν από τα γυρίσματα. Το βίωσα πολύ έντονα και συγκλονιστικά. Κοιμόμουν το πρωί και τα παιδιά είχαν ξυπνήσει. Είδα ότι ήμουν σε έναν φράχτη και επαναλάμβανα φωναχτά: “Γέροντα, να μπω; Είσαι μέσα;”. Άνοιξε η πόρτα με τον κόκκινο σταυρό, βγήκε ο γέροντας και ένιωσα απίστευτη χαρά που τον είδα.

Προκόπης Αγαθοκλέους: «Μεγάλη ευλογία το να ενσαρκώσω τον Άγιο Παΐσιο»

Άνοιξε τα χέρια του και μου είπε: “Εσύ δε θα…”, και εκείνη την ώρα με ξύπνησε ο γιος μου. Προσπάθησα να κοιμηθώ ξανά για να το ζήσω, αλλά το όνειρο δεν συνεχίστηκε», εξομολογήθηκε στο The 2Night Show για το συγκλονιστικό όνειρο που είδε με τον Άγιο Παΐσιο.


 

