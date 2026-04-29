Μια αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή έκανε ο Προκόπης Αγαθοκλέους, μιλώντας ανοιχτά για τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Μαρίνα Μανδρή.

Ο ηθοποιός που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τη σειρά «Άγιος Παΐσιος» μίλησε για τη νέα συνθήκη στη ζωή του και παραδέχτηκε πως δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.

«Περνάω μια περίοδο γεμάτη αλλαγές σε κάθε επίπεδο της ζωής μου. Πλέον κινούμαι μεταξύ Αθήνας και Κύπρου και η μεγαλύτερη μου αγωνία είναι να μη νιώσουν τα παιδιά μου πως απουσιάζω από τη ζωή τους. Ο χωρισμός είναι μια εμπειρία που σε γεμίζει με έντονα και συχνά αντικρουόμενα συναισθήματα. Θεωρώ πως τόσο εγώ όσο και η Μαρίνα δείξαμε αμοιβαίο σεβασμό σε αυτή τη διαδικασία. Της οφείλω πολλά, καθώς στάθηκε στο πλευρό μου και αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα. Το να μεγαλώνεις μόνος δύο παιδιά είναι μια πρόκληση. Για μένα, τα παιδιά μου θα είναι πάντα προτεραιότητα και ποτέ δε θα τα έβαζα σε δεύτερη μοίρα για χάρη της καριέρας μου», ακούγεται να λέει στο trailer της εκπομπής «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» με τον Τάσο Τρύφωνος που θα μεταδοθεί το ερχόμενο Σάββατο.

Ο έρωτας, ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους και η Μαρίνα Μανδρή παντρεύτηκαν το 2018 και απέκτησαν δυο παιδιά, τη Δάφνη και τον Κίμωνα.

«Της πήρα ένα πολύ ωραίο δαχτυλίδι από ένα ταξίδι στη Βραζιλία. Μετά πήγαμε μια βόλτα στην θάλασσα στο ηλιοβασίλεμα με ένα κρασί στο χέρι. Όταν γονάτισα για να της κάνω πρόταση γάμου, γονάτισε και εκείνη μαζί μου. Μου είπε ότι σε αυτόν τον γάμο θα είμαστε ίσιοι», είχε δηλώσει ο Προκόπης στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα».

Το όνειρο με τον Άγιο Παϊσιο

«Όταν πήρα τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου αγχώθηκα και αναρωτήθηκα αν θα τα καταφέρω. Τον είδα στον ύπνο μου πριν από τα γυρίσματα. Το βίωσα πολύ έντονα και συγκλονιστικά. Κοιμόμουν το πρωί και τα παιδιά είχαν ξυπνήσει. Είδα ότι ήμουν σε έναν φράχτη και επαναλάμβανα φωναχτά: “Γέροντα, να μπω; Είσαι μέσα;”. Άνοιξε η πόρτα με τον κόκκινο σταυρό, βγήκε ο γέροντας και ένιωσα απίστευτη χαρά που τον είδα.

Άνοιξε τα χέρια του και μου είπε: “Εσύ δε θα…”, και εκείνη την ώρα με ξύπνησε ο γιος μου. Προσπάθησα να κοιμηθώ ξανά για να το ζήσω, αλλά το όνειρο δεν συνεχίστηκε», εξομολογήθηκε στο The 2Night Show για το συγκλονιστικό όνειρο που είδε με τον Άγιο Παΐσιο.



