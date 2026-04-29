Ο Aνδρέας κατάφερε απόψε, Τρίτη 28/4 να δώσει τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα με το πανέμορφο πιάτο που ετοίμασε στο Τεστ Δημιουργικότητας.

Την Τετάρτη 29/4, το μενού του MasterChef περιλαμβάνει street food... στα μέτρα του! Κόκκινη και μπλε μπριγάδα καλούνται να ετοιμάσουν γευστικό street food αλλά δεν περιμένουν μία μεγάλη έκπληξη που τους επιφυλάσσουν οι κριτές!

Στην ομαδική δοκιμασία αυτή, κριτές τους για τα πιάτα τους θα είναι οι μπριγάδες των σεφ- κριτών! Ναι, καλά ακούσατε και διαβάσατε! 80 σεφ θα κρίνουν τις δημιουργίες των MasterChefs. Καλεσμένος σεφ στην ομαδική δοκιμασία, ο καταξιωμένος Σταύρος Στριλιγκάς.

Αυτή τη φορά όλοι θα πρέπει να σκεφτούν «έξω από το κουτί» και να σχεδιάσουν τις μαγειρικές τους δημιουργίες με φαντασία και πάθος, προκειμένου να κερδίσουν την πολυπόθητη νίκη. «Οι ιδέες δε χρειάζεται να είναι κάτι εξωφρενικό» ακούγεται να λέει στο τρέιλερ ο καλεσμένος σεφ.