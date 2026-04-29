Πρέλεβιτς: «Με τον Νικήτα δεν τσακωνόμαστε- Χάρηκε που περιμένουμε κορίτσι»

«Αυτοί οι μήνες για μένα ήταν οι πιο ωραίοι μήνες της ζωής μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Πρέλεβιτς: Όσα είπε στο Happy Day λίγο πριν φέρει στον κόσμο την κόρη της
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός περιμένουν την κόρη τους, με τον Νικήτα να είναι ενθουσιασμένος.
  • Η Άννα δήλωσε ότι η εγκυμοσύνη είναι η πιο ωραία περίοδος της ζωής της, παρά τις δυσκολίες στον ύπνο.
  • Το ζευγάρι έχει 6 χρόνια σχέσης, εκ των οποίων τα 3 είναι παντρεμένοι, και δεν έχουν τσακωθεί ποτέ έντονα.
  • Ο Νικήτας έχει αναλάβει δουλειές του σπιτιού, όπως το άδειασμα του πλυντηρίου πιάτων.
  • Η Άννα δημοσίευσε φωτογραφίες από baby shower που διοργάνωσαν οι συγγενείς της.

Αντίστροφα μετρούν τον χρόνο για να κρατήσουν στην αγκαλιά τους την κόρη τους η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός

«Η αλήθεια είναι ότι εμένα δε με ένοιαζε καθόλου το φύλο. Ο Νικήτας χάρηκε πολύ! Είναι εντελώς μπαμπάς κοριτσιών, γιατί είναι ο πιο αγκαλίτσας άνθρωπος που υπάρχει», είπε η εγκυμονούσα στο Happy Day.

Άννα Πρέλεβιτς: «Πριν μείνω τώρα έγκυος, είχα χάσει ένα μωρό»

Η πρώην Σταρ Ελλάς αποκάλυψε πως αυτό που τη δυσκόλεψε περισσότερο την περίοδο της εγκυμοσύνης είναι ο ύπνος. «Έχω να κοιμηθώ σερί έτσι 5 ώρες, μπορεί και 6 μήνες, αλλά δε με πειράζει», εξομολογήθηκε. 

Αυτοί οι μήνες για μένα ήταν οι πιο ωραίοι μήνες της ζωής μου

Το ζευγάρι μετρά 6 χρόνια σχέσης, εκ των οποίων τα τρία είναι παντρεμένοι. Η Άννα Πρέλεβιτς κατάλαβε σχεδόν από την αρχή ότι ήταν ο άντρας της ζωής της. «Δεν τσακωνόμαστε γενικά με τον Νικήτα, καθόλου. Δηλαδή δε θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε έντονη διαφωνία», είπε για τη σχέση τους. 

Όσο για τις δουλειές του σπιτιού, το ζευγάρι έχει βρει τους ρυθμούς του. «Τα έχει μάθει. Η αγαπημένη του δουλειά που την έχω αναθέσει τα τελευταία χρόνια είναι να αδειάζει το πλυντήριο πιάτων», ανέφερε.

Η Άννα Πρέλεβιτς έχει μια πολύ κομψή σιλουέτα και στην περίοδο της εγκυμοσύνης. «Ενώ είμαι φουλ του γλυκού, σε όλη την εγκυμοσύνη περίμενα θα μου βγει πιο έντονα. Δε μου βγήκε. Τις τελευταίες εβδομάδες όμως το γλυκό το σκέφτομαι όλη μέρα και το τρώω. Μάνγκο μπορώ επίσης όλη μέρα να τρώω», κατέληξε.  

Πριν λίγες μέρες, η ίδια δημοσίευσε και φωτογραφίες από baby shower που τις διοργάνωσαν η αδελφή της, η κουνιάδα της Δούκισσα Νομικού και η πεθερά της. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ
 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
 |
ΚΟΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top