Άννα Πρέλεβιτς: Όσα είπε στο Happy Day λίγο πριν φέρει στον κόσμο την κόρη της

Αντίστροφα μετρούν τον χρόνο για να κρατήσουν στην αγκαλιά τους την κόρη τους η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός.

«Η αλήθεια είναι ότι εμένα δε με ένοιαζε καθόλου το φύλο. Ο Νικήτας χάρηκε πολύ! Είναι εντελώς μπαμπάς κοριτσιών, γιατί είναι ο πιο αγκαλίτσας άνθρωπος που υπάρχει», είπε η εγκυμονούσα στο Happy Day.

Η πρώην Σταρ Ελλάς αποκάλυψε πως αυτό που τη δυσκόλεψε περισσότερο την περίοδο της εγκυμοσύνης είναι ο ύπνος. «Έχω να κοιμηθώ σερί έτσι 5 ώρες, μπορεί και 6 μήνες, αλλά δε με πειράζει», εξομολογήθηκε.

Αυτοί οι μήνες για μένα ήταν οι πιο ωραίοι μήνες της ζωής μου

Το ζευγάρι μετρά 6 χρόνια σχέσης, εκ των οποίων τα τρία είναι παντρεμένοι. Η Άννα Πρέλεβιτς κατάλαβε σχεδόν από την αρχή ότι ήταν ο άντρας της ζωής της. «Δεν τσακωνόμαστε γενικά με τον Νικήτα, καθόλου. Δηλαδή δε θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε έντονη διαφωνία», είπε για τη σχέση τους.

Όσο για τις δουλειές του σπιτιού, το ζευγάρι έχει βρει τους ρυθμούς του. «Τα έχει μάθει. Η αγαπημένη του δουλειά που την έχω αναθέσει τα τελευταία χρόνια είναι να αδειάζει το πλυντήριο πιάτων», ανέφερε.

Η Άννα Πρέλεβιτς έχει μια πολύ κομψή σιλουέτα και στην περίοδο της εγκυμοσύνης. «Ενώ είμαι φουλ του γλυκού, σε όλη την εγκυμοσύνη περίμενα θα μου βγει πιο έντονα. Δε μου βγήκε. Τις τελευταίες εβδομάδες όμως το γλυκό το σκέφτομαι όλη μέρα και το τρώω. Μάνγκο μπορώ επίσης όλη μέρα να τρώω», κατέληξε.

Πριν λίγες μέρες, η ίδια δημοσίευσε και φωτογραφίες από baby shower που τις διοργάνωσαν η αδελφή της, η κουνιάδα της Δούκισσα Νομικού και η πεθερά της.