Στιγμές έντονης συγκίνησης έζησε το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου η Βίκυ Σταυροπούλου, βλέποντας τη Δανάη Μπάρκα ντυμένη νυφούλα στο πλευρό του Φάνη Μπότση.

Λίγες ώρες μετά τον γάμο της κόρης της, η αγαπημένη ηθοποιός πραγματοποίησε την πρώτη της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Βίκυ Σταυροπούλου μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή του ζευγαριού, το οποίο φαίνεται να ανταλλάσσει ένα γλυκό φιλί με φόντο το ηλιοβασίλεμα, αποτυπώνοντας το μαγευτικό σκηνικό της Μεσσηνιακής Μάνης, εκεί όπου η Δανάη Μπάρκα αντάλλαξε όρκους αγάπης με τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Συνόδευσε τη φωτογραφία με συγκινητικά λόγια για τη μονάκριβη κόρη της: «Στη δύση του ήλιου, στο ξωκλήσι ενός λόφου, χθες το βράδυ, το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για την @danai_barka και τον @fanis_mpotsis ανατέλλει μια καινούργια ζωή, που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως, σαν τις ψυχές τους!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Βίκυς Σταυροπούλου

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης γιόρτασαν τον έρωτά τους με ένα παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι γεμάτο μουσική. Οι ήχοι από το ακορντεόν έδωσαν μια ξεχωριστή νότα στη βραδιά, με τη νύφη να παίρνει το μικρόφωνο και να τραγουδά στον σύζυγό της το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ».

Από τη χθεσινή ημέρα δεν έλειψαν οι εκπλήξεις. Μία εξ αυτών ήταν και ο χορός της σπιρτόζας Βίκυς Σταυροπούλου. Η ίδια χόρεψε το τραγούδι «Τη βραδιά μου απόψε», κρατώντας ένα ντέφι, θυμίζοντας σε πολλούς μία από τις πιο viral σκηνές της τηλεοπτικής σειράς «Είσαι το ταίρι μου».