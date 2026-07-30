H φονική πυρκαγιά στο Γύθειο χθες (Τετάρτη 29/7) κόστισε τη ζωή του 26χρονου υποδιοικητή της τοπικής Πυροσβεστικής. Το Star έφερε στο φως μια αποκλειστική φωτογραφία - ντοκουμέντο του τροχού κοπής, από τον οποίον ξεπήδησαν οι μοιραίες σπίθες που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά που κόστισε τη ζωή στον άτυχο 26χρονο ανθυποπυραγό

Στη φωτογραφία φαίνεται το κουφάρι αυτού του ηλεκτρικού τροχού, το σημείο μηδέν από όπου ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης στον Αγερανό Γυθείου, ο οποίος στοίχισε τη ζωή στον 26χρονο αξιωματικό της πυρσβεστικής.

Όλα συνέβησαν χθες στις 2:47 το μεσημέρι. Ένας εργάτης 47 ετών εκτελούσε θερμές εργασίες με τη χρήση αυτού εδώ του τροχού στην αυλή μιας μονοκατοικίας. Οι σπίθες έπεσαν αμέσως στην παρακείμενη ξηρή βλάστηση. Υπό τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, η πυρκαγιά πήρε αστραπιαία ανεξέλεγκτες διαστάσεις και απλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή.

Στη μεγάλη μάχη που ακολούθησε για την κατάσβεση, ο άτυχος Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης, 26 ετών, αξιωματικός της Πυροσβεστικής, έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρο το Σώμα.

Οι έρευνες των ανακριτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας ήταν ταχύτατες. Εντόπισαν και συνέλαβαν τον εργάτη που χειριζόταν τον τροχό και τον εργολάβο του, 65 ετών.

Και οι δύο κατηγορούνται για εμπρησμό από αμέλεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια διά παραλείψεως. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο στις 10:30 το πρωί.