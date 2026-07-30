Αποκλειστικό Star: Ο τροχός που προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά στο Γύθειο

Δύο συλλήψεις - Ένας 47χρονος εργάτης και ο 65χρονος εργολάβος

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (30/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φονική πυρκαγιά στο Γύθειο προκάλεσε τον θάνατο 26χρονου υποδιοικητή της Πυροσβεστικής.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από τροχό κοπής κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών σε μονοκατοικία.
  • Οι σπίθες από τον τροχό προκάλεσαν την πυρκαγιά σε ξηρή βλάστηση υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.
  • Συνελήφθησαν ο εργάτης και ο εργολάβος, κατηγορούμενοι για εμπρησμό από αμέλεια και ανθρωποκτονία.
  • Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο στον εισαγγελέα.

H φονική πυρκαγιά στο Γύθειο χθες (Τετάρτη 29/7) κόστισε τη ζωή του 26χρονου υποδιοικητή της τοπικής Πυροσβεστικής. Το Star έφερε στο φως μια αποκλειστική φωτογραφία - ντοκουμέντο του τροχού κοπής, από τον οποίον ξεπήδησαν οι μοιραίες σπίθες που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη. 

Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά που κόστισε τη ζωή στον άτυχο 26χρονο ανθυποπυραγό

Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά που κόστισε τη ζωή στον άτυχο 26χρονο ανθυποπυραγό

Στη φωτογραφία φαίνεται το κουφάρι αυτού του ηλεκτρικού τροχού, το σημείο μηδέν από όπου ξεκίνησε ο πύρινος εφιάλτης στον Αγερανό Γυθείου, ο οποίος στοίχισε τη ζωή στον 26χρονο αξιωματικό της πυρσβεστικής.

Γύθειο: Νεκρός 26χρονος πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Όλα συνέβησαν χθες στις 2:47 το μεσημέρι. Ένας εργάτης 47 ετών εκτελούσε θερμές εργασίες με τη χρήση αυτού εδώ του τροχού στην αυλή μιας μονοκατοικίας. Οι σπίθες έπεσαν αμέσως στην παρακείμενη ξηρή βλάστηση. Υπό τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, η πυρκαγιά πήρε αστραπιαία ανεξέλεγκτες διαστάσεις και απλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή.

Στη μεγάλη μάχη που ακολούθησε για την κατάσβεση, ο άτυχος Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης, 26 ετών, αξιωματικός της Πυροσβεστικής, έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρο το Σώμα.

Αποκλειστικό Star: Ο τροχός που προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά στο Γύθειο

Οι έρευνες των ανακριτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας ήταν ταχύτατες. Εντόπισαν και συνέλαβαν τον εργάτη που χειριζόταν τον τροχό και τον εργολάβο του, 65 ετών.

Και οι δύο κατηγορούνται για εμπρησμό από αμέλεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια διά παραλείψεως. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο στις 10:30 το πρωί.

 

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