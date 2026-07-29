Βαρύ είναι το κλίμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μετά τους δύο πυροσβέστες στην Κρήτη, νεκρός βρέθηκε κι ένας 26χρονος πυροσβέστης, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Αγεραμός του Γυθείου.

Ο άτυχος άνδρας υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου και βρισκόταν κανονικά στο πεδίο της επιχείρησης, δίνοντας μάχη με τις φλόγες σε πυρκαγιά χαμηλής βλάστησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συνάδελφοί του ανησύχησαν όταν έχασαν την επικοινωνία μαζί του και ξεκίνησαν αναζητήσεις. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Ο 26χρονος είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε το 2020 με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία. Υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στο Γύθειο, όπου συνέχιζε την υπηρεσία του.

Η πυρκαγιά στην οποία επιχειρούσε οριοθετήθηκε λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο η είδηση του θανάτου του νεαρού πυροσβέστη επισκίασε κάθε εξέλιξη στο μέτωπο της φωτιάς.