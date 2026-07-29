Αναταράξεις έχουμε στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία φαίνεται ότι προχωρά σε έναν ακόμη ανασχηματισμό δυνάμεων και πλέον ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός δε θα είναι εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Έγινε Πολιτικό Συμβούλιο χθες, Τρίτη 29/7. Ήταν μαραθώνιο, κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οργανωτικά θέματα. Στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία περνούν σε αναδιάρθρωση δυνάμεων. Ο Θανάσης Αυγερινός δε θα είναι εκπρόσωπος Τύπου.

Μεταξύ άλλων, χθες ορίστηκαν 20 επιτροπές για την παιδεία, την υγεία, την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, τον πρωτογενή τομέα και άλλα ζητήματα. Και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου χρεώθηκαν κάποιους τομείς. Η πρόεδρος, κ. Καρυστιανού, συνεχίζει τις περιοδείες. Σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλία και θα συνεχίσει όλο το καλοκαίρι.

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού

Με ανάρτησή του, ο ίδιος ο Θανάσης Αυγερινός επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από την επικοινωνιακή ομάδα του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές...»