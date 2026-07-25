Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται και πάλι πέρα από τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί τρεις φορές η συστοιχία των ελληνικών Patriot που έχει αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία και τη διαχειρίζονται άριστα εκπαιδευμένοι Έλληνες στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο πολιτικός αναλυτής και παρουσιαστής του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star, Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot χρειάστηκαν αρκετές φορές το πρωί του Σαββάτου.

Γύρω στις 07:00, η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, η ΕΛΔΥΣΑ, ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά, προκειμένου να καταρρίψει με επιτυχία δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την περιοχή της Υεμένης.

Η επίθεση είχε ως στόχο μία ιδιαίτερα σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου βρίσκεται ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.

Μετά τους πυραύλους ακολούθησαν τα drones. Αρχικά, στις 11:00 και στη συνέχεια στις 17:00, οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drones που προέρχονταν από την Υεμένη και, συγκεκριμένα, από θέσεις των ανταρτών Χούθι.

Για τις εξελίξεις είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον Σαουδάραβα ομόλογό του. Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας τον ευχαρίστησε για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα ελληνικά οπλικά συστήματα.

Την ίδια ώρα, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την απόσυρση των Patriot από τη Σαουδική Αραβία.