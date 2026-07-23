Στα Γρεβενά έγιναν πριν από λίγο τα εγκαίνια της πλήρους διαδρομής του νέου αυτοκινητοδρόμου Ε-65, που συνδέει την Αθήνα με τη Δυτική Μακεδονία. Από αύριο παραδίδονται στην κυκλοφορία και τα τελευταία 46 χιλιόμετρα μετά την Καλαμπάκα, με αποτέλεσμα ο δρόμος να είναι πλέον διαθέσιμος σε όλο το συνολικό μήκος των 182 χιλιομέτρων.

Η ολοκλήρωση του έργου αλλάζει τις χρονοαποστάσεις προς τη Δυτική Μακεδονία, καθώς εκτιμάται ότι η διαδρομή από την Αθήνα μπορεί να μειωθεί ακόμη και κατά δύο ώρες. Για το δρομολόγιο Αθήνα - Γρεβενά, ο εκτιμώμενος χρόνος διαμορφώνεται πλέον περίπου στις τέσσερις ώρες.

Ο νέος οδικός άξονας θεωρείται κρίσιμο έργο για την περιοχή, καθώς ενισχύει τη σύνδεση της Δυτικής Μακεδονίας με το κέντρο της χώρας και βελτιώνει σημαντικά την πρόσβαση με έναν σύγχρονο και ασφαλή δρόμο.

Ε65: Τι αλλάζει με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου

Μέχρι σήμερα είχε ήδη δοθεί στην κυκλοφορία σημαντικό τμήμα του Ε65 μετά τη Λαμία και προς τη Θεσσαλία. Με το άνοιγμα και του τελευταίου τμήματος μετά την Καλαμπάκα, ολοκληρώνεται πλέον η πλήρης διαδρομή του αυτοκινητοδρόμου.

Το έργο συνδέει την Αθήνα με τη Δυτική Μακεδονία και αντιμετωπίζεται ως παρέμβαση που βγάζει την περιοχή από την απομόνωση, αφού διευκολύνει τις μετακινήσεις κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών, ενώ παράλληλα ενισχύει την οδική ασφάλεια.

Εγκαίνια στα Γρεβενά με Μητσοτάκη, Υπουργείο Υποδομών και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Τα εγκαίνια του Ε65 έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και της κατασκευάστριας εταιρίας. Στην τελετή συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο πρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Ε-65

Οι δηλώσεις για τον Ε65

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:«Η Ελλάδα της στασιμότητας και των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ανέφερε: «Όταν μας ρωτάνε πού πήγανε τα λεφτά του ανάκαμψης, εδώ πήγανε// Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν»

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε: «Είναι ένας δρόμος ανάπτυξης που γεφυρώνει περιοχές και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για όλους μας».

Ο πρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης επισήμανε: «Η πολιτική ηγεσία έβαλε σκοπό ο δρόμος να παραδοθεί το καλοκαίρι του 2026 και είμαστε πολύ περήφανοι που τον παραδίδουμε».

Τι σημαίνει ο Ε65 για Αθήνα και Δυτική Μακεδονία

Η πλήρης παράδοση του Ε65 αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς προσφέρει ταχύτερη σύνδεση με την Αθήνα, μικρότερη ταλαιπωρία στις μετακινήσεις και καλύτερες συνθήκες οδικής ασφάλειας.

Με την έναρξη κυκλοφορίας του τελευταίου τμήματος από αύριο, ο αυτοκινητόδρομος περνά σε πλήρη λειτουργία και διαμορφώνει ένα νέο συγκοινωνιακό τοπίο για όσους κινούνται από τη Στερεά Ελλάδα προς τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

